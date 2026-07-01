"Окно возможностей открыто": в Минобороны назвали условие, которое может изменить ход войны

В Минобороны объяснили, почему сейчас важно ускорить военную помощь. Украина меняет приоритеты запросов и готовит новые технологические преимущества.

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В Минобороны назвали условие, которое может изменить ход войны / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, 24-я ОМБр имени короля Даниила

О чём сказал Михаил Федоров:

Украина получила окно возможностей для давления на Россию

Победа в каждом новом технологическом цикле имеет решающее значение

Киев призывает партнеров быстрее выделять средства на вооружение

Украина получила "окно возможностей" для усиления давления на страну-агрессора Россию и стремится использовать его максимально эффективно. Ключевую роль в этом играют технологические решения, развитие дальнобойных возможностей и своевременная поддержка международных партнеров. Об этом сообщил министр обороны Украины Михаил Федоров во время совместного пресс-брифинга с министром обороны Швеции Полом Йонсоном, передает Укринформ.

"Действительно, считаем, что есть "окно возможностей", мы это с вами видим. Цифры всем известны: май стал одним из самых успешных месяцев за последние годы. Что касается того, сколько территорий Украина деоккупировала, по сравнению с тем, насколько продвинулась Россия и сколько потерь понесла российская армия, плюс мы видим, как работает логистический локдаун", - сказал Федоров.

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В то же время в Минобороны отмечают, что противник также адаптируется к новым условиям ведения войны. Именно поэтому Украина стремится не только использовать имеющиеся преимущества, но и формировать следующий этап технологического превосходства.

"Конечно, Россия пытается развернуть систему малых мобильно-огневых групп, задействовать много средств РЭБ. Они противодействуют и развивают свою собственную систему. Мы работаем над открытием следующего окна возможностей, а не ждем, пока оно закроется, поэтому победа в каждом технологическом цикле важна, и нам нужно в это инвестировать", - подчеркнул министр.

Отдельный акцент Федоров сделал на сотрудничестве с союзниками. По его словам, Киев постоянно корректирует свои запросы, объясняя партнерам, какие виды вооружения и финансирования сейчас дают наибольший эффект. В частности, Украина предлагает переориентировать ресурсы на дальнобойное оружие и ударные дроны среднего радиуса действия, а также ускорить выделение уже согласованных средств.

Министр сообщил, что Великобритания предоставит Украине 750 млн фунтов в рамках механизма использования замороженных российских активов, а другие страны также ускоряют финансирование ранее объявленных пакетов помощи. В то же время из 60 млрд, которые были определены в качестве целевого показателя в формате "Рамштайн" на этот год, на данный момент анонсировано около 40 млрд, причем не все эти средства соответствуют первоочередным потребностям украинской армии.

Глава Минобороны отмечает, что открытый диалог с союзниками позволяет не только получать поддержку, но и повышать её эффективность в соответствии с реальной ситуацией на фронте.

"Важно, что я уверен: партнеры это понимают, потому что они видят, как последовательно мы реализуем то, что ранее анонсировали, и объясняем, как мы используем помощь, которую получали и получаем. Иногда даже отказываемся от определенных категорий оружия, потому что объясняем, что для достижения наших целей нам нужна немного другая помощь. Поэтому, пожалуйста, выделяйте деньги быстрее или измените ту помощь, которая была до этого, например, замените ближнюю артиллерию на дальнюю или перенаправьте средства с определенного направления, связанного с ремонтами, на закупку дронов среднего радиуса действия. Это ежедневная работа над тем, как улучшить качество помощи и объяснить всем партнерам, что, смотрите, окно возможностей есть, им нужно воспользоваться", - отметил Федоров.

По словам министра, Украина уже работает над следующими решениями, которые позволят и в дальнейшем наращивать собственный потенциал и сохранять инициативу.

"Но, несмотря ни на что, мы работаем над открытием других возможностей для нашей страны. Я думаю, с каждым месяцем партнеры будут видеть нашу последовательность, силу, то, как мы наращиваем наши возможности и наносим удары по врагу", - подытожил Федоров.

Михаил Федоров / Инфографика: Главред

Что известно о новой фазе войны за Крым - комментарий эксперта

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Олег Жданов заявил, что, по его мнению, начался масштабный этап операции, направленной на вытеснение российских войск из временно оккупированного Крыма.

Он отметил, что в ближайшее время оккупационная группировка может столкнуться с серьезными трудностями, которые затруднят удержание полуострова. Эксперт считает, что одним из ключевых достижений стало нарушение основных логистических маршрутов в Крым, а следующей задачей является удержание их под огневым контролем и последовательное уничтожение российских средств противовоздушной обороны.

Жданов также отметил, что в случае успешного ослабления российской системы ПВО поражение многочисленных военных объектов на территории Крыма будет зависеть прежде всего от времени и имеющихся технических возможностей Сил обороны Украины.

"Поэтому можно констатировать: началась масштабная операция по вытеснению российских войск с территории Крымского полуострова", - подытожил он.

Война России против Украины - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский отметил, что украинские дроны вновь нанесли удар по центру космической связи "Дубна". Он отметил, что поэтапная операция дальних ударов направлена на то, чтобы затруднить разведку и координацию российских сил. Согласно сообщению, атака произошла 30 июня, объект расположен более чем в 500 километрах от границы и ранее уже подвергался ударам четыре раза.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский сообщил о возможных направлениях нового наступления с севера. Он подчеркнул, что наступление из Брянской области считается наиболее вероятным сценарием согласно оценкам командования. В сообщении отмечается, что враг ставит целью растянуть фронт и что вариант удара с территории Беларуси на данный момент оценивается как маловероятный.

Аналитики Института изучения войны (ISW) оценили перспективы захвата Донецкой области российскими силами. Они указали, что для того, чтобы решить вопрос с Донецкой областью, России необходимо оккупировать еще около 5 305 квадратных километров. По данным ISW, текущие темпы продвижения составляют около 3,79 кв. км в сутки, тогда как в прошлом году этот показатель составлял около 16,65 кв. км в сутки.

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О персоне: Михаил Федоров Федоров Михаил - украинский предприниматель и государственный деятель. С 29 августа 2019 года - вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Украины в правительстве Алексея Гончарука и Дениса Шмыгаля. С 14 января 2026 года - министр обороны Украины. Инициатор электронного сервиса государственных услуг "Дія". Самый молодой министр в истории украинской политики. В прошлом - народный депутат Украины IX созыва. Включён в список "Forbes 30 до 30" как молодой визионер. Советник Президента (вне штата) по цифровому направлению. Руководитель digital-направления предвыборной кампании кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского в 2019 году. Член Совета национальной безопасности и обороны Украины с 19 марта 2021 года. Член Штаба Верховного Главнокомандующего Украины с 22 ноября 2023 года.

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