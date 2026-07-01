Очередной дедлайн Кремля: ISW оценил, сможет ли РФ захватить весь Донбасс до конца года

Чтобы полностью решить вопрос с Донецкой областью, РФ необходимо оккупировать ещё около 5 305 квадратных километров.

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Смогут ли россияне захватить всю Донецкую область до конца года / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

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Кремль приказал захватить Донецкую область до конца 2026 года

Темпы продвижения оккупантов упали в четыре раза

Российские генералы обманывают Путина фейками с помощью ИИ

Кремль в очередной раз стал заложником собственных иллюзий, установив для своей армии очередной нереалистичный срок - оккупировать всю территорию Донецкой области до 31 декабря 2026 года. Однако реальная ситуация на поле боя свидетельствует о том, что планы Москвы вновь останутся лишь на бумаге.

Об этом говорится в свежем отчете Института изучения войны (ISW). Аналитики констатируют, что темпы продвижения захватчиков в 2026 году катастрофически упали.

Цифры против пропаганды: темпы наступления замедлились в четыре раза

Как отмечает Президент Украины Владимир Зеленский, с начала полномасштабного вторжения Москва уже 15 раз меняла сроки захвата Донбасса, и каждый из них был успешно провален. 16-я попытка вряд ли станет исключением, что подтверждается сухими математическими данными ISW:

Текущие темпы (июнь 2026 года): оккупанты способны продвигаться в среднем лишь на 3,79 кв. км в сутки .

оккупанты способны продвигаться в среднем лишь на . Для сравнения (август 2025 года): в прошлом году скорость продвижения была почти в четыре раза выше и составляла 16,65 кв. км в день .

в прошлом году скорость продвижения была почти в четыре раза выше и составляла . Главное препятствие для врага: чтобы полностью решить вопрос с Донецкой областью, РФ необходимо оккупировать ещё около 5 305 квадратных километров. Учитывая нынешнюю динамику, выполнение этой задачи до конца текущего года является математически и тактически невозможным.

Виртуальные победы: ИИ и "красивые отчеты" вместо реальных успехов

Нереалистичные требования со стороны высшего руководства РФ привели к системному самообману внутри оккупационной армии. Чтобы удовлетворить амбиции диктатора и уберечься от наказаний, российские командиры на местах прибегают к откровенному театру абсурда:

Фейковые флаги: практикуется тактика "быстрых набегов" с целью установки триколора на руинах в серой зоне, после чего подразделения отступают, но отчитываются о "уверенном контроле".

практикуется тактика "быстрых набегов" с целью установки триколора на руинах в серой зоне, после чего подразделения отступают, но отчитываются о "уверенном контроле". Дипфейки и нейросети: для демонстрации "продвижения" вглубь украинской обороны армия РФ всё чаще использует видеоматериалы, сгенерированные искусственным интеллектом.

для демонстрации "продвижения" вглубь украинской обороны армия РФ всё чаще использует видеоматериалы, сгенерированные искусственным интеллектом. Бумажные победы: в высшее командование отправляются искажённые, "причесанные" отчёты, не имеющие ничего общего с реальностью.

Ловушка для диктатора

Эксперты ISW предполагают, что Владимир Путин в настоящее время находится в информационном вакууме и имеет абсолютно искажённое представление о боеспособности своих войск. Из-за хронической лжи генералов диктатор переоценивает возможности армии РФ.

Цена этой дезинформации для самой России - колоссальна. Пытаясь угнаться за выдуманными графиками, оккупационные войска продолжают сжигать дефицитную бронетехнику и засыпать позиции Сил обороны Украины тысячами своих солдат, не получая взамен никаких стратегических результатов.

Где могут начаться интенсивные бои - мнение эксперта

Военный обозреватель Иван Тимочко считает, что в ближайшее время наиболее интенсивные боевые действия на фронте могут сосредоточиться в Константиновской, Покровско-Мирноградской и Лиманской агломерациях. По его мнению, именно эти направления остаются приоритетными для российского командования, которое будет стремиться сосредоточить там основные силы наступления.

В то же время ситуация на юге Украины, по оценке эксперта, может развиваться по другому сценарию. Тимочко предполагает, что российские войска там могут снизить активность наступательных действий и сосредоточиться на удержании уже занятых позиций, что постепенно приведет к снижению интенсивности боев.

Отдельно эксперт отмечает, что российская армия неоднократно демонстрировала готовность удерживать захваченные территории даже в сложных условиях. По его словам, оккупационные силы могут продолжать оборону даже в случае проблем с логистикой, поскольку ранее уже тратили значительные ресурсы ради сохранения контроля над позициями.

Временно оккупированные территории Украины / Инфографика: Главред

Война России против Украины - что известно о ситуации на фронте

Напомним, как ранее сообщал Главред, DeepState предупредили об угрозе для Константиновки. Аналитики отметили резкое обострение ситуации вокруг города. По их данным, противник вышел на окраины Константиновки и пытается перерезать логистические маршруты, чтобы отрезать город от снабжения.

Пресс-секретарь Сил обороны юга Владислав Волошин сообщил о возобновлении активности врага на южных направлениях. По его словам, враг наращивает давление в районе Орехова. Во время одной из атак было задействовано пять квадроциклов, 17 мотоциклов и до полусотни военнослужащих.

Руководитель программ по безопасности Павел Лакийчук констатировал, что возможности российского командования ограничены из-за потерь. Он пояснил, что из-за дефицита ресурсов у россиян не хватает сил для одновременных наступлений. Эксперт отметил, что из-за этого оккупанты вынуждены проводить операции последовательно, а не синхронно на нескольких направлениях.

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Об источнике: Институт изучения войны (ISW) Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия. В настоящее время ISW работает как некоммерческая организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, угрозах со стороны противника и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, сообщает Википедия.

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