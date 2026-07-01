Очередной дедлайн Кремля: ISW оценил, сможет ли РФ захватить весь Донбасс до конца года

Главное из новости:
- Кремль приказал захватить Донецкую область до конца 2026 года
- Темпы продвижения оккупантов упали в четыре раза
- Российские генералы обманывают Путина фейками с помощью ИИ
Кремль в очередной раз стал заложником собственных иллюзий, установив для своей армии очередной нереалистичный срок - оккупировать всю территорию Донецкой области до 31 декабря 2026 года. Однако реальная ситуация на поле боя свидетельствует о том, что планы Москвы вновь останутся лишь на бумаге.
Об этом говорится в свежем отчете Института изучения войны (ISW). Аналитики констатируют, что темпы продвижения захватчиков в 2026 году катастрофически упали.
Цифры против пропаганды: темпы наступления замедлились в четыре раза
Как отмечает Президент Украины Владимир Зеленский, с начала полномасштабного вторжения Москва уже 15 раз меняла сроки захвата Донбасса, и каждый из них был успешно провален. 16-я попытка вряд ли станет исключением, что подтверждается сухими математическими данными ISW:
- Текущие темпы (июнь 2026 года): оккупанты способны продвигаться в среднем лишь на 3,79 кв. км в сутки.
- Для сравнения (август 2025 года): в прошлом году скорость продвижения была почти в четыре раза выше и составляла 16,65 кв. км в день.
- Главное препятствие для врага: чтобы полностью решить вопрос с Донецкой областью, РФ необходимо оккупировать ещё около 5 305 квадратных километров. Учитывая нынешнюю динамику, выполнение этой задачи до конца текущего года является математически и тактически невозможным.
Виртуальные победы: ИИ и "красивые отчеты" вместо реальных успехов
Нереалистичные требования со стороны высшего руководства РФ привели к системному самообману внутри оккупационной армии. Чтобы удовлетворить амбиции диктатора и уберечься от наказаний, российские командиры на местах прибегают к откровенному театру абсурда:
- Фейковые флаги: практикуется тактика "быстрых набегов" с целью установки триколора на руинах в серой зоне, после чего подразделения отступают, но отчитываются о "уверенном контроле".
- Дипфейки и нейросети: для демонстрации "продвижения" вглубь украинской обороны армия РФ всё чаще использует видеоматериалы, сгенерированные искусственным интеллектом.
- Бумажные победы: в высшее командование отправляются искажённые, "причесанные" отчёты, не имеющие ничего общего с реальностью.
Ловушка для диктатора
Эксперты ISW предполагают, что Владимир Путин в настоящее время находится в информационном вакууме и имеет абсолютно искажённое представление о боеспособности своих войск. Из-за хронической лжи генералов диктатор переоценивает возможности армии РФ.
Цена этой дезинформации для самой России - колоссальна. Пытаясь угнаться за выдуманными графиками, оккупационные войска продолжают сжигать дефицитную бронетехнику и засыпать позиции Сил обороны Украины тысячами своих солдат, не получая взамен никаких стратегических результатов.
Где могут начаться интенсивные бои - мнение эксперта
Военный обозреватель Иван Тимочко считает, что в ближайшее время наиболее интенсивные боевые действия на фронте могут сосредоточиться в Константиновской, Покровско-Мирноградской и Лиманской агломерациях. По его мнению, именно эти направления остаются приоритетными для российского командования, которое будет стремиться сосредоточить там основные силы наступления.
В то же время ситуация на юге Украины, по оценке эксперта, может развиваться по другому сценарию. Тимочко предполагает, что российские войска там могут снизить активность наступательных действий и сосредоточиться на удержании уже занятых позиций, что постепенно приведет к снижению интенсивности боев.
Отдельно эксперт отмечает, что российская армия неоднократно демонстрировала готовность удерживать захваченные территории даже в сложных условиях. По его словам, оккупационные силы могут продолжать оборону даже в случае проблем с логистикой, поскольку ранее уже тратили значительные ресурсы ради сохранения контроля над позициями.
Война России против Украины - что известно о ситуации на фронте
Напомним, как ранее сообщал Главред, DeepState предупредили об угрозе для Константиновки. Аналитики отметили резкое обострение ситуации вокруг города. По их данным, противник вышел на окраины Константиновки и пытается перерезать логистические маршруты, чтобы отрезать город от снабжения.
Пресс-секретарь Сил обороны юга Владислав Волошин сообщил о возобновлении активности врага на южных направлениях. По его словам, враг наращивает давление в районе Орехова. Во время одной из атак было задействовано пять квадроциклов, 17 мотоциклов и до полусотни военнослужащих.
Руководитель программ по безопасности Павел Лакийчук констатировал, что возможности российского командования ограничены из-за потерь. Он пояснил, что из-за дефицита ресурсов у россиян не хватает сил для одновременных наступлений. Эксперт отметил, что из-за этого оккупанты вынуждены проводить операции последовательно, а не синхронно на нескольких направлениях.
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Об источнике: Институт изучения войны (ISW)
Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.
В настоящее время ISW работает как некоммерческая организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, угрозах со стороны противника и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, сообщает Википедия.
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