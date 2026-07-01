Оккупантов ждут огромные проблемы: Жданов раскрыл детали новой фазы войны за Крым

Военный эксперт заявил о начале масштабной операции по вытеснению РФ из Крыма.

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Олег Жданов раскрыл план полной зачистки Крыма от оккупантов / Коллаж: Главред, фото: 3 отдельная штурмовая бригада, Главред

Ключевые тезисы:

Жданов заявил о старте масштабной операции по вытеснению войск РФ

Силы обороны уже перерезали главные логистические маршруты в Крым

Уничтожение ПВО позволит ВСУ атаковать более 150 военных объектов

Военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов заявил о начале масштабной операции по вытеснению российских войск с территории Крымского полуострова.

По его словам, в ближайшее время оккупантов ждут большие проблемы, которые сделают проблематичным их дальнейшее пребывание на территории Крыма.

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"Первый этап уже пройден – мы перерезали основные логистические маршруты на полуостров. Теперь наша задача – удерживать их под огневым контролем и последовательно уничтожать средства ПВО", - сказал Ждано в интервью Главреду.

Жданов подчеркнул: если Силам обороны удастся расчистить небо, поражение военных объектов в Крыму, которых, по разным оценкам, насчитывается более 150, станет лишь вопросом времени и наших технических возможностей.

"Поэтому можно констатировать: началась масштабная операция по вытеснению российских войск с территории Крымского полуострова", - отметил военный эксперт.

Операции Украины в Крыму - новости

Как писал Главред, в рамках 40-дневной операции воздействия на страну-агрессора Россию Служба безопасности Украины нанесла удар по ангарам с истребителями на военном аэродроме "Саки" во временно оккупированном Крыму.

24 июня Служба безопасности Украины нанесла удар по системам ПВО и инфраструктуре военных аэродромов "Саки" и "Гвардейское" во временно оккупированном Крыму. По предварительным данным, на военном аэродроме "Саки" поражены четыре ангара для хранения авиационной техники.

Силы беспилотных систем Украины подтвердили 24 июня успешные удары по главной электроподстанции во временно оккупированном Севастополе. Город остался без света. По объекту, распределяющему электроэнергию, произведенную Балаклавской ТЭС, было семь ударов.

В ночь на 23 июня портовая инфраструктура, которую РФ использует для военной логистики, подверглась массированному налёту реактивных и обычных БПЛА. Были атакованы Керченский морской порт и крупный ТЭС-Терминал (железнодорожный узел перевалки нефтепродуктов и сжиженного газа).

Самые громкие атаки на Крымский мост / Инфографика: Главред

Кремль не переживет потерю Крыма - The Hill

Крым станет решающим полем битвы в войне России против Украины. Конец российского военного присутствия на оккупированном полуострове стремительно приближается. Киеву даже не обязательно возвращать Крым силой - достаточно лишь сделать его непригодным для использования российской армией, пишет The Hill.

"Конец Путина в Крыму близок. Крым - решающая территория этой войны. Украине даже не нужно его отвоевывать - ей достаточно лишь сделать его непригодным для использования российскими военными. Этот день стремительно приближается", - уверены военные эксперты.

Они предполагают, что борьба за Крым, скорее всего, завершится окончательным разрушением Украиной Керченского моста Путина стоимостью 4 миллиарда долларов.

"Сможет ли Путин политически пережить потерю Крыма в пользу Украины? Мы в этом сильно сомневаемся", - резюмировали авторы статьи.

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О персоне: Олег Жданов Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный аналитик и видеоблогер. С 2016 года регулярно выступает не только на украинском телевидении и в украинской прессе, но и дает комментарии зарубежным СМИ. В 2012 году открыл собственный ютуб-канал, в котором публикует видео с аналитикой боевых действий, пишет Википедия.

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