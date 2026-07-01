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Оккупанты начинают выезжать из Крыма: эксперт объяснил, что будет дальше

Анна Косик
1 июля 2026, 13:38
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После ударов Украины командованию РФ приходится принимать трудные решения.
колонны рф, крым
Силы обороны вытесняют врага с полуострова / Коллаж: Главред, фото: скриншоты (иллюстративные)

Что сказал Жданов:

  • Российские колонны с инженерными подразделениями начали покидать Крым
  • РФ не сможет удерживать большое количество оккупантов в Крыму из-за проблем с логистикой
  • Украина может вытеснить врага из Крыма без высадки десанта

Оккупационная армия страны-агрессора России начала частично покидать Крым. На юге полуострова уже были замечены колонны российской военной техники, движущиеся на север.

Об этом в интервью Главреду рассказал военный эксперт, полковник запаса ГШ ВСУ Олег Жданов. По его словам, судя по видео, в колоннах преобладали инженерные подразделения, которые направлялись восстанавливать мосты и наводить понтонные переправы.

видео дня

"Дело в том, что в нынешней ситуации с логистикой удерживать в Крыму большое количество личного состава и техники будет практически невозможно. Чем сильнее будет усугубляться кризис, тем больше войск Россия будет вынуждена выводить с полуострова, оставляя там лишь специальные подразделения – радиотехнические, радиолокационные и силы ПВО", – пояснил эксперт.

Украине уже удалось вытеснить россиян из Крыма ударами по штабу Черноморского флота РФ, который перевели в Новороссийск, узлу связи при штабе ЧФ и органам управления флотом.

"Так мы постепенно вытесняем россиян из Крыма. На полуострове уже ощущается нехватка топлива, возникают проблемы с обеспечением и продовольствием", - подчеркнул Жданов.

Крымский мост, атаки на Крымский мост
Атаки на Крымский мост / Инфографика: Главред

Будет ли Украина высаживать десант в Крыму

Логистическая блокада, над которой продолжает работать Украина, имеет весомое преимущество. ВСУ не придется штурмовать Крым или высаживать морской десант. Силам обороны достаточно держать полуостров под плотным огневым контролем и постепенно уничтожать расположенные там военные объекты.

"СБУ действует очень системно. Ее операции разрабатываются поэтапно и шаг за шагом приближают к поставленной цели. Так, например, на аэродромах Саки и Гвардейское было уничтожено навигационное оборудование. В результате эти аэродромы сегодня представляют собой обычные бетонные полосы, по которым разве что можно бегать или играть в классики", - добавил эксперт.

Ситуация в Крыму - последние новости

Напомним, Главред писал, что Служба безопасности Украины нанесла удар по ангарам с истребителями на военном аэродроме "Саки" во временно оккупированном Крыму.

Накануне стало известно, что Украина нанесла удар по железнодорожному мосту в районе населенного пункта Ички во временно оккупированном Крыму. Именно через эту переправу захватчики массово транспортировали личный состав, тяжелое вооружение, боеприпасы и другие материально-технические средства.

Ранее, в ночь на 29 июня, временно оккупированный Крым подвергся массированной атаке беспилотников. Взрывы прогремели в Красноперекопске, Керчи, Севастополе, Армянске, Феодосии

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О персоне: Олег Жданов

Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966 года, Дрезден, ГДР) - советский и украинский военнослужащий, полковник запаса ВСУ, украинский военный аналитик и видеоблогер.

С 2016 года регулярно выступает не только на украинском телевидении и в украинской прессе, но и дает комментарии зарубежным СМИ. В 2012 году открыл собственный канал на YouTube, на котором публикует видео с аналитикой боевых действий, пишет Википедия.

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