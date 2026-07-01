'Вопрос Путина' становится ключевым: в ЦПД оценили три сценария развития войны

Коваленко утверждает, что другого пути, кроме силового принуждения России к миру, не существует.

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Что может заставить РФ пойти на мир / коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, facebook.com/GeneralStaff.ua

Ключевые тезисы:

Путин колеблется между окончанием войны, мобилизацией и вторжением в НАТО

Внутри РФ часть элит поддерживает переговоры

Мир возможен только силой

Российский диктатор Владимир Путин в настоящее время колеблется между окончанием войны, объявлением новой мобилизации или попыткой втянуть НАТО в прямое противостояние посредством воздушных ударов. Об этом заявил руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко.

По его словам, внутри самой России часть элиты выступает за прекращение огня и начало переговорного процесса.

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Однако, добавил он, в настоящее время они имеют гораздо меньшее влияние, чем сторонники продолжения боевых действий и затягивания времени.

"Российским элитам, возможно, придется решать вопрос с Путиным, чтобы положить конец этому военному безумию, которое пока не хочет прекратить провозглашенный российский лидер", - подчеркнул Коваленко.

По его мнению, другого пути, кроме силового принуждения России к миру, не существует.

"Дипломатия без применения силы, с логическими аргументами и ссылками на международное право, применялась с 2014 года. И ни одна сторона, которая вела диалог с Путиным с позиции логики, не добилась успеха, поскольку в такой дипломатии сталкивались две параллельные реальности", - отметил он.

Руководитель ЦПД убежден, что только дипломатия с применением силы "приближает российскую реальность к настоящей реальности".

ЦПД / Инфографика: Главред

У Украины наблюдаются положительные сдвиги в войне

Полковник запаса Генерального штаба ВСУ Олег Жданов говорил, что если рассматривать войну как комплекс мер, то можно сказать, что положительных новостей больше, чем отрицательных.

В частности, по его словам, у Украины есть положительные сдвиги.

"Прежде всего, мы эффективно наносим огневые удары по объектам экономики противника. А война - это не только фронт, но и экономика. Чья экономика выдержит больше трудностей и сможет обеспечивать фронт, та страна и победит. В экономическом и политическом смыслах продолжается война на изнурение, кто кого, и в ней у нас намечается положительная тенденция", - подчеркнул он.

Война - последние новости

Как сообщал Главред, аналитики проекта DeepState заявили, что в июне темпы продвижения российских войск остались ограниченными, однако ситуация на фронте постепенно меняется.

Военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов говорил, что в ближайшее время оккупантов ждут большие проблемы, которые осложнят их дальнейшее пребывание на территории Крыма.

Советник министра обороны Украины по технологическим вопросам Сергей Бескрестнов с позывным "Флеш" считает, что страна-агрессор Россия располагает ресурсами для продолжения войны в нынешнем формате в течение длительного времени, а скорость завершения боевых действий будет зависеть не только от ситуации на фронте. В частности, ключевым фактором может стать изменение настроений внутри российского общества.

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О персоне: Андрей Коваленко Андрей Коваленко - лейтенант Сил обороны Украины, в декабре 2023 года направлен на должность заместителя руководителя ЦПД. В январе 2024 года был назначен руководителем Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины. По словам нового руководителя, Центр будет занимать проактивную позицию в защите интересов государства, в частности в информационном пространстве. ЦПД будет противостоять попыткам россиян, ФСБ, ГРУ и СЗР РФ, которые пытаются влиять на настроения украинского общества и распространять фейки об Украине за рубежом. "Мы хотим сформировать вокруг Центра мощное сообщество, заинтересованное в защите нашей страны, и призываем лидеров мнений работать вместе, чтобы противодействовать российским ИПсО", - подчеркнул Андрей Коваленко.

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