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Почему удары по Москве не имеют смысла: назван реальный сценарий отстранения Путина

Юрий Берендий
1 июля 2026, 18:13
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Эксперт назвал фактор, который может оказать на Кремль более сильное влияние, чем атаки на столицу РФ, и описал возможный сценарий смены власти.
Почему удары по Москве не имеют смысла: назван реальный сценарий отстранения Путина
Что может заставить российские элиты отстранить военного преступника Путина от должности / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

О чем сказал Олег Жданов:

  • Эффективность ударов по Москве минимальна из-за плотной ПВО противника
  • На элиту РФ будут влиять именно удары по промышленным предприятиям
  • Российский бизнес согласен на прекращение огня прямо сейчас

Удары по столице России вряд ли станут фактором, который заставит Кремль изменить курс или подтолкнет окружение Владимира Путина к решительным действиям. Зато большее влияние на внутренние процессы в РФ могут оказать другие цели и экономическое давление. Об этом сообщил военный эксперт, полковник запаса ГШ ВСУ Олег Жданов в интервью Главреду.

По словам аналитика, защита российской столицы значительно затрудняет проведение результативных атак с использованием имеющихся у Украины средств поражения. Он обращает внимание, что вокруг Москвы создана плотная система прикрытия, ориентированная именно на борьбу с дронами и крылатыми ракетами.

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"На мой взгляд, эффективность ударов по Москве минимальна, поскольку там очень высокая плотность ПВО. Например, комплекс "Панцирь-С1" имеет 12 самонаводящихся ракет - это практически гарантированный перехват 12 дронов. Только тринадцатый может пройти, если его не будут сбивать зенитные орудия", - сказал Олег Жданов.

Эксперт отмечает, что россияне модернизируют отдельные элементы своих систем противовоздушной обороны, пытаясь увеличить количество средств перехвата на одном направлении. По его словам, это делает атаки на город менее перспективными без применения более мощных типов вооружения.

"Сейчас из этого "Панциря" россияне вырвали модуль, чтобы не создавать большой комплекс, ведь один стоит 15 миллионов долларов, и изготавливают "Панцирь-СМД". То есть берут этот блок и устанавливают туда маленькие ракеты. Единственное - они теряют в дальности: штатная ракета летит на 18 км, но их 12 штук, а маленькая ракета летит на 7 км, но их там 48 штук", - отметил полковник запаса ГШ ВСУ.

ЗРК Панцирь С1, инфографика
"Панцирь С-1" / Инфографика: Главред

По мнению Жданова, ситуация могла бы измениться при наличии других средств поражения. Он считает, что именно возможность наносить удары по важным объектам в глубине территории РФ могла бы иметь больший политический эффект.

"Если бы у нас была баллистика, было бы иначе: ей "до лампочки" эти ракеты, они никогда не доберутся до баллистики. Но баллистики у нас нет, а крылатые ракеты и дроны - это основная цель этих систем ПВО", - сказал военный эксперт.

В то же время, по словам Жданова, главным фактором давления на российское руководство может стать не символический удар по центру власти, а проблемы для крупных финансово-промышленных групп. Он объясняет, что представители элит заинтересованы прежде всего в сохранении собственных активов и доходов.

"На российские элиты будет влиять не Москва, а удары по территории России, особенно по предприятиям. Элиты же чем-то владеют, где-то зарабатывают свои деньги, а значит, у них есть какие-то предприятия. Любое предприятие нуждается в транспорте. Но если нет топлива, то предприятие начинает испытывать проблемы", - подчеркнул он.

Отдельно эксперт обратил внимание на внутренние противоречия среди российских элит. По его оценке, в властных кругах уже формируется противостояние между сторонниками продолжения войны и теми, кто заинтересован в прекращении боевых действий.

"По моим наблюдениям, в Москве уже начинается внутренняя борьба между "партией войны" и "партией мира", потому что Путин требует вливания средств в экономику. Недавно он собирал бизнесменов и призывал делиться деньгами - инвестировать в российскую экономику", - сказал Жданов.

Он добавил, что экономические трудности могут усиливать недовольство среди бизнеса, поскольку компании вынуждены работать в условиях высокой стоимости денег и ограничений, создаваемых политикой Кремля.

Альтернативный сценарий развития событий, по словам эксперта, связан не с уличными протестами или прямым давлением на Москву, а с договоренностью влиятельных групп внутри системы власти.

"А как не выполнить распоряжение Путина? Нужно убедить Путина, что война не дает возможности выполнить его распоряжение. Вот вам реакция элит на происходящее", - отметил Олег Жданов.

Он считает, что часть российских элит уже готова к завершению войны, однако пока не имеет достаточного влияния на ключевые решения Кремля.

"Российские элиты согласны на прекращение огня хоть сейчас. Однако пока что "партия войны" преобладает и в окружении Путина, и в системе власти страны", - сказал полковник запаса ГШ ВСУ.

По словам Жданова, в случае изменения баланса сил внутри российской верхушки может появиться сценарий полной перезагрузки отношений с Западом.

"Если бизнес договорится с генералами, они устранят и Путина, и „партию войны", и всех на свете, обвинят их в агрессии и сядут с мировым сообществом договариваться с чистого листа. И они согласятся на гораздо больше компромиссов, лишь бы только начать всё с нуля", - сказал Олег Жданов.

Удары по Москве - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, Зеленский подтвердил удар по Московскому нефтеперерабатывающему заводу. Президент подчеркнул роль подразделений Сил обороны и поблагодарил за работу СБУ, Сил беспилотных систем, Сил специальных операций и ракетных войск за попадание по Московскому НПЗ. Мощность предприятия превышает 12 млн тонн нефти в год, и на его территории зафиксировано как минимум пять очагов возгорания.

Генеральный штаб сообщил, что после атаки Московский нефтеперерабатывающий завод в Капотне прекратил переработку нефти. В ходеоперации более 180 дронов атаковали завод и вызвали пожары на объекте. На опубликованных спутниковых снимках видны повреждения резервуаров, в частности уничтожение двух резервуаров объемом 30 тыс. и 10 тыс. куб. м, а также поражение установки АВТ-6.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что дроны повторно атаковали центр космической связи "Дубна" в Московской области. В обращении он подтвердил намерение продолжать удары по ключевой инфраструктуре и упомянул атаку на Дубну как часть плана дальнобойных операций. Согласно сообщению, расстояние от границы до объекта составляет более 500 км, и это крупнейший наземный комплекс спутниковой связи в России.

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О персоне: Олег Жданов

Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966 года, Дрезден, ГДР) - советский и украинский военнослужащий, полковник запаса ВСУ, украинский военный аналитик и видеоблогер.

С 2016 года регулярно выступает не только на украинском телевидении и в украинской прессе, но и дает комментарии зарубежным СМИ. В 2012 году открыл собственный канал на YouTube, на котором публикует видео с аналитикой боевых действий, пишет Википедия.

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