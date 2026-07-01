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"Плохой знак": "Флеш" предупредил о новых модификациях российских дронов

Мария Николишин
1 июля 2026, 19:12
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Украинцев призвали обязательно сообщать о подобных находках.
'Плохой знак': 'Флеш' предупредил о новых модификациях российских дронов
Россия модифицировала дрон "Молния" / коллаж: Главред, фото: facebook.com/Serhii.Flash

Главное из заявления "Флеша":

  • Россия тестирует дроны с автономной навигацией
  • Дрон "Молния" атаковал объект без антенны управления

Недавно российский дрон "Молния" атаковал один из важных объектов на территории Украины. Проблема в том, что он был без антенны управления. Об этом заявил советник министра обороны Украины и специалист по радиотехнологиям Сергей "Флеш" Бескрестнов.

"Российский БПЛА "Молния" без какой-либо антенны управления атаковал наш объект. У БПЛА была только камера и компьютер", - говорится в сообщении.

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По его словам, все идет к тому, что для вражеских дронов навигация, поиск цели и атака станут полностью автономными.

Он также добавил, что это не первый подобный случай. В частности, ранее идентичные решения были обнаружены в российском дроне V2U.

"Сегодня мы обнаружили такое решение на "Молнии". Это плохой знак", - подчеркнул "Флеш".

'Плохой знак': 'Флеш' предупредил о новых модификациях российских дронов
Дрон "Молния" / Инфографика: Главред

Советник министра обороны также обратился ко всем украинцам и призвал обязательно сообщать о подобных находках ему или командирам.

"Это очень важно", - подытожил он.

Сергей Бескрестнов
Сергей Бескрестнов "Флеш" / Инфографика: Главред

Россия усовершенствовала ракеты Х-101

Главный научный сотрудник Государственного научно-исследовательского института испытаний и сертификации вооружения полковник Александр Заруба заявил, что россияне существенно усовершенствовали ракету Х-101, чтобы затруднить ее обнаружение и уничтожение.

В частности, по его словам, вес боевых частей увеличился с 450 кг до около 800 кг.

"Объем производства оценивается в 40–50 единиц в месяц. Таким образом, учитывая последние удары, можно сказать, что практически атакуют ракеты, произведенные несколько недель назад", - подчеркнул он.

'Плохой знак': 'Флеш' предупредил о новых модификациях российских дронов
Ракета Х-101 / Инфографика: Главред

Российские дроны - последние новости

Как сообщал Главред, Россия продолжает совершенствовать ударные беспилотники семейства "Шахед", внедряя новые технологии наведения. Одной из таких разработок стала модификация "Герань Сикер", предназначенная для обнаружения и поражения приоритетных целей.

Также российские оккупационные войска начали использовать на фронте новый реактивный беспилотник, который, вероятно, является версией дрона "Дельта".

Советник министра обороны Сергей "Флеш" Бескрестнов заявлял, что атаки "Шахедов" на Киев и запад Украины после отключения белорусских ретрансляторов продолжатся, но их характер существенно изменится.

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О персоне: Бескрестнов Сергей "Флеш"

Бескрестнов Сергей Александрович с позывным "Флеш" - украинский специалист в области военных радиотехнологий, технический блогер. С 25 января 2026 года - советник министра обороны Украины.

С первых дней войны он принимал активное участие в обороне Киевской области в составе 3-го полка сил специальных операций. Он организовал систему военной радиосвязи на севере Киевской области совместно со 136-м батальоном ТРО. С апреля 2022 года консультировал и обучал различные воинские подразделения и силовые структуры Украины.

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