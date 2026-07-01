РФ запустила опасный дрон нового поколения: в МО раскрыли главную технологию

Ключевым элементом новой модификации является система автоматического обнаружения, захвата и сопровождения цели.

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РФ модернизирует ударные дроны / Коллаж: Главред, фото: t.me/serhii_flash

Главное из заявлений Бескрестнова:

Одной из разработок стал дрон для обнаружения и поражения приоритетных целей

Беспилотники оснащаются несколькими камерами, работающими в разных режимах

Россия продолжает совершенствовать ударные беспилотники семейства "Шахед", внедряя новые технологии наведения.

Об этом рассказал советник министра обороны Украины, специалист по военным технологиям Сергей Бескрестнов ("Флэш").

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По его словам, одной из таких разработок стала модификация "Герань Сикер", предназначенная для обнаружения и поражения приоритетных целей. Эксперт отметил, что подобная система может устанавливаться на различные версии российских беспилотников "Герань" - от второй до четвертой.

Бескрестнов сообщил, что в последнее время все чаще фиксируется применение реактивной версии "Герань-4 Сикер".

Он также рассказал, что эти беспилотники оснащаются несколькими камерами, работающими в разных режимах, а также MESH-радиомодемом, который позволяет оператору управлять дроном.

По словам специалиста, ключевым элементом новой модификации является система автоматического обнаружения, захвата и сопровождения цели. Как отметил Бескрестнов, она создана на базе Raspberry Pi.

Эксперт пояснил, что после фиксации объекта беспилотник способен продолжать атаку уже без дальнейшего участия оператора.

К примеру, если оператор "Сикера" захватит локомотив на расстоянии около километра, маломощная система радиоэлектронной борьбы на самом локомотиве уже не сможет эффективно его защитить. В таком случае алгоритмы машинного зрения могут самостоятельно довести дрон до цели.

/ Инфографика: Главред

Жданов о риске новых массированных ударов по Киеву

Военный эксперт Олег Жданов считает, что вероятность новых масштабных атак на Киев остается высокой. По его оценке, российские войска могут делать более длительные перерывы между ударами, однако это не означает снижения угрозы для столицы.

Аналитик также заявил, что во время последней массированной атаки Россия, по его мнению, задействовала практически весь доступный арсенал ракетного вооружения. По его словам, в числе примененных средств поражения могла быть и межконтинентальная баллистическая ракета.

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Ранее сообщалось, что враг атаковал и город Днепр. Во время работы подразделений ГосЧС оккупанты нанесли повторный удар, в результате чего погиб спасатель.

Напомним, российские оккупанты атаковали Сумы ударными беспилотниками типа "Шахед" и "Молния". В городе зафиксировали несколько "прилетов".

Как сообщал Главред, ранее российские войска совершили очередную комбинированную атаку на Киев с применением баллистического вооружения. В столице раздалась серия взрывов.

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О персоне: Бескрестнов Сергей "Флеш" Бескрестнов Сергей Александрович с позывным "Флеш" - украинский специалист и консультант в области военных радиотехнологий. Окончил Киевский военный институт управления и связи по специальности "Радио, радиорелейная, тропосферная и космическая связь". Также учился в различных европейских технических центрах по направлениям радиорелейной и мобильной связи стандарта GSM. Он занимал руководящие должности в компаниях "Украинские радиосистемы", "Украинская мобильная связь", стал председателем ОО "Центр радиотехнологий". С первых дней войны он принимал активное участие в обороне Киевской области с 3-м полком сил специальных операций. Он организовал систему военной радиосвязи севера Киевской области вместе со 136 батальоном ТРО. С апреля 2022 года консультировал и обучал различные военные подразделения и силовые структуры Украины. Он организовал службу технической поддержки и обмен опытом для нескольких тысяч военных связистов ВСУ и НГУ. Сейчас он разрабатывает средства малого РЭБ и изучает на фронтах радиосигналы российских БПЛА всех типов, пишет Википедия.

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