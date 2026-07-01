'В войне назревает перелом': в DeepState сделали громкое заявление о ходе боев

Аналитики предупреждают об изменении динамики боевых действий.

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В DeepState сделали громкое заявление о переломе в войне / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ

О чём пишет DeepState:

В июне войска России оккупировали всего 84 кв. км

Количество штурмов со стороны РФ возросло, но их эффективность остается низкой

В войне назревает перелом, который зависит от решений ВСУ

В июне темпы продвижения российских войск остались ограниченными, однако ситуация на фронте постепенно меняется. В то же время аналитики считают, что в ближайшее время развитие боевых действий будет все больше зависеть от решений украинского военного командования. Об этом сообщили аналитики проекта DeepState.

По подсчетам аналитиков, в прошлом месяце оккупационным войскам удалось увеличить контролируемую площадь лишь на 84 квадратных километра. В то же время общая картина, по их словам, выглядит сложнее, ведь о части успешных действий украинских Сил обороны пока нельзя сообщать публично.

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"Если учесть, сколько территории наши войска освободили за прошлый месяц, то у врага во второй раз подряд получится отрицательное число. Хотя разница и оказалась небольшой", - отметили аналитики DeepState.

/ Фото: Deepstatelivemap

Особое внимание в проекте уделили характеру российских атак. Несмотря на увеличение количества штурмов, это не означает существенного повышения их эффективности, ведь тактика противника всё чаще основана на мелких пехотных группах.

"Интересен тот факт, что количество штурмовых действий снова выросло. На этот раз на 4,4%, но, как мы объясняли ранее, это связано с качеством этих атак. Очень часто один (россиянин, - ред.) идет в штурм, и что их мотивирует идти на такое самоубийство - вопрос открытый", - говорится в сообщении.

В то же время в DeepState ожидают, что уже в ближайшее время могут появиться подтвержденные сообщения о положительных изменениях на одном из направлений фронта. Из соображений безопасности детали пока не разглашаются.

Вместе с тем эксперты обратили внимание, что в конце июня российские войска все же смогли укрепить свои позиции на нескольких участках фронта. Речь идет о районах Константиновки, ДКУ и Гуляйполя, что частично изменило соотношение результатов по сравнению с предыдущим месяцем.

Важнейшим выводом июня аналитики называют изменение общей динамики войны. Они считают, что дальнейшее развитие событий в значительной степени будет определяться решениями украинского командования.

"Сейчас в войне назревает перелом, и от действий украинского командования будет зависеть дальнейшее развитие событий. Если в мае мы сделали два шага вперед, то в июне - уже один вперед и один назад", - подытожили в DeepState.

DeepState / Инфографика: Главред

Войска РФ теряют инициативу на фронте - комментарий эксперта

Руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко в эфире "Эспрессо" сообщил, что в настоящее время наблюдается сокращение перемещений российских войск по всем основным маршрутам и направлениям. В то же время, по его словам, пока рано утверждать, что это является непосредственным следствием недавних ударов по логистике противника.

Андрющенко также отметил, что между Мариуполем и Бердянском существует как минимум три альтернативных дороги, которые позволяют передвигаться, практически не используя сухопутный коридор.

По его мнению, в настоящее время российские войска в Приазовье утратили возможность оперативно перебрасывать силы и технику, что существенно ограничило их наступательный потенциал. Это означает, что они уже не способны проводить быстрые наступательные операции, подобные тем, которые ранее происходили вблизи Гуляйполя или Угледара.

Эксперт считает, что в нынешних условиях оккупанты не могут поддерживать масштабное наступление из-за трудностей с обеспечением подкреплений, проведением ротаций и доставкой боеприпасов на передовую.

"А учитывая, что мы лишаем их этих возможностей, тем самым усиливаем давление на самой линии фронта, контроль и фиксацию того, что там происходит. Соответственно, боеспособность россиян, в сочетании с ударами по логистике, будет снижаться. Я думаю, в августе такой интенсивности не будет. А август станет именно тем месяцем, когда мы увидим кардинальные изменения в передвижениях российских войск на оккупированных территориях", - подытожил Андрющенко.

Война России против Украины - что известно о ситуации на фронте

Напомним, как ранее сообщал Главред, пресс-секретарь Группировки объединенных сил Виктор Трегубов сообщил, что российские оккупанты усилили наступление в Харьковской области. Он подчеркнул, что увеличилось количество атак на Лиманском направлении. По его данным, только за сутки враг потерял около 300 солдат.

Украинские СМИ со ссылкой на источники в Силах обороны Украины сообщили, что российские оккупанты находятся в пяти километрах от Николаевки, которая имеет ключевое значение для обороны Славянска. Собеседник УНИАН отметил, что враг стремится захватить Славянск и продолжает инфильтрацию в районе Рай-Александровки. По его словам, враг ежесуточно сбрасывает на Николаевку до 40 кассетных бомб.

Институт изучения войны (ISW) зафиксировал продвижение российских войск по двум направлениям и изменение линии контроля в отдельных районах. В докладе отмечается, что продвижение по двум направлениям сопровождается более частыми авиаударами по Краматорску. Аналитики сообщают, что ВСУ уничтожают около 90% вражеских диверсантов.

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Об источнике: DeepState DeepStateMap.Live - интерактивная онлайн-карта боевых действий в Украине, которая позволяет следить за изменениями линии фронта и ходом военных действий в российско-украинской войне, пишет Википедия.

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