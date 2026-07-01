РФ атаковала завод 'Снежная панда' на Одесчине: возник пожар, есть пострадавшие

В результате баллистического удара по Одесской области также есть погибшие.

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Удар по Одесской области / коллаж: Главред, фото: ГСЧС

Кратко:

Россия нанесла баллистический удар по предприятию в Одесской области

Повреждено производство "Снежной панды"

В результате удара по области есть погибшие и раненые

Днем в среду, 1 июля, российские оккупанты нанесли баллистический удар по Одесской области. Зафиксированы повреждения на территории одного из предприятий. Об этом заявил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

По предварительным данным, двое человек погибли, еще 13 пострадали, из них 11 - госпитализированы.

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"Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших", - говорится в сообщении.

По его словам, зафиксированы повреждения на территории одного из предприятий, в связи с чем возник пожар, который на данный момент уже ликвидирован.

"На месте работают все соответствующие службы. Информация о последствиях атаки уточняется", - подчеркнул Кипер.

В ГСЧС добавили, что в результате вражеской атаки были разрушены два складских помещения с туалетной бумагой и минеральными удобрениями.

Враг атаковал производство туалетной бумаги "Снежная панда"

В пресс-службе завода "Снежная панда" заявили, что в результате вражеского ракетного удара и масштабного пожара полностью уничтожена часть производственно-складских помещений.

К сожалению, среди сотрудников есть пострадавшие - сейчас им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

"Сегодня - тяжелый день для всей нашей команды, ведь уже 14 лет "Снежная Панда" создает уют и заботится о комфорте в домах украинцев. Именно здесь находился важнейший хаб, откуда мы отправляли продукцию "Снежной панды" во все уголки страны. Сейчас мы оцениваем масштабы разрушений и принимаем первоочередные решения, чтобы спасти дело нашей жизни", - говорится в сообщении.

Угроза массированного удара по Украине

Мониторинговые каналы ранее сообщают о признаках возможной подготовки России к масштабной комбинированной атаке.

По их данным, противник может задействовать стратегическую авиацию, корабли-носители крылатых ракет, баллистическое вооружение и значительное количество ударных беспилотников.

"Атака может длиться в течение двух суток. Основной целью могут стать Киев и Киевская область", - говорят мониторы.

Российские ракеты / Инфографика: Главред

Удары РФ по Украине - последние новости

Как сообщал Главред, 1 июля российские войска нанесли серию ударов управляемыми авиабомбами по Харькову. В результате атаки есть погибшие, среди раненых - дети, также зафиксированы повреждения гражданской инфраструктуры.

30 июня российские оккупационные войска нанесли серию ударов по Запорожью, применив управляемые авиационные бомбы и беспилотники. В результате атаки есть погибший и раненые, повреждены жилые дома, объект промышленной инфраструктуры и учебное заведение, а в местах попаданий вспыхнули пожары.

Войска РФ в течение суток 29 июня нанесли серию массированных ударов по различным регионам Украины. Под ударами оказались Днепр, Запорожье, Никополь, Сумская, Одесская, Черниговская, Херсонская и Харьковская области.

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Об источнике: ГСЧС Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) - центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий реализацию государственной политики в сферах гражданской защиты, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и предотвращения их возникновения, ликвидацию чрезвычайных ситуаций, спасательные работы, тушение пожаров, пожарную и техногенную безопасность, деятельность аварийно-спасательных служб, профилактику травматизма нетрудового характера, а также гидрометеорологическую деятельность, пишет Википедия.

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