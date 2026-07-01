Залужный на встрече с Зеленским заявил, что будет идти в президенты - СМИ

Бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного якобы пытались убедить не участвовать в выборах.

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Залужный откровенно ответил Зеленскому на вопрос об участии в президентских выборах / Коллаж: Главред, фото: t.me/V_Zelenskiy_official, t.me/Zaluzhnui

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Залужный якобы готов баллотироваться в президенты

Во время визита в Киев он обсуждал это с президентом

Рустем Умеров и Давид Арахамия убеждали Залужного не идти в политику

Бывший главнокомандующий ВСУ, а ныне посол Украины в Великобритании Валерий Залужный готов принять участие в президентских выборах, если они состоятся осенью. Об этом сообщила Украинская правда со ссылкой на собственные источники.

По данным издания, Залужный недавно посетил Киев. Официальной причиной визита были консультации по поводу политической ситуации в Великобритании и подготовки к возможным изменениям в британском правительстве, в частности на фоне отставки премьер-министра Кира Стармера. Также обсуждалось возможное влияние этих процессов на украинско-британские отношения.

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После этих переговоров, как утверждают собеседники УП, разговор перешел к внутриполитической ситуации в Украине и перспективам проведения выборов. По словам источников, президент Владимир Зеленский отметил, что на фоне определенного улучшения ситуации на фронте и сохранения общественной консолидации в стране может появиться "окно возможностей" для избирательного процесса. В то же время он подчеркнул, что ключевой задачей является недопущение внутреннего раскола и политической конфронтации.

В ходе разговора Зеленский, как пишет издание, прямо спросил Залужного, намерен ли тот участвовать в президентских выборах в случае их проведения осенью. По данным источников УП, посол ответил утвердительно: "Да. Буду".

"После этого разговор продолжался ещё некоторое время, но Зеленский даже не предлагал Залужному какие-либо варианты дальнейшего карьерного пути - в этом не было смысла. Хотя, по словам источников УП во властных кругах, среди возможных предложений Банковая была готова обсуждать не только дипломатические должности, но практически любые государственные посты, в том числе и пост главы правительства", - отмечается в материале.

В материале также говорится, что во время разговора Залужный объяснил свою позицию тем, что не стремился к политической карьере, однако чувствует ожидания общества и не может их игнорировать. После встречи, по данным УП, Зеленский и Залужный пожали друг другу руки и завершили беседу.

Во время пребывания в Киеве Залужный также провел встречи с секретарем СНБО Рустемом Умеровым и председателем фракции "Слуга народа" Давидом Арахамией. По данным источников, ему пытались объяснить риски политической конкуренции для стабильности государства и убедить не участвовать в выборах, однако его позиция осталась неизменной.

Могут ли состояться выборы в 2026 году - прогноз

Представители избирательной комиссии и рабочей группы в Украине считают, что выборы в 2026 году проводить не стоит, сообщает The Times. По данным издания, работа над соответствующим законопроектом затягивается из-за необходимости решить вопросы безопасности, в частности гарантировать проведение голосования без российских атак и вмешательства.

В группе пришли к выводу, что активная фаза боевых действий должна быть прекращена, после чего Украине понадобится как минимум шесть месяцев для организации выборов. Заместитель председателя ЦИК Сергей Дубовик заявил, что выборы в условиях военного положения сопряжены с высокими рисками, в частности с угрозой обстрелов избирательных участков и ограничением демократических процедур.

Также отмечается, что обсуждаются механизмы голосования для миллионов беженцев за рубежом, украинцев на оккупированных территориях и военных, однако готовых решений пока нет.

Выборы в Украине - новости по теме

Первый вице-спикер Верховной Рады Александр Корниенко рассказал, что Украине нужен стабильный и длительный период безопасности для подготовки изменений в избирательное законодательство и организации выборов. По его словам, минимально необходимый срок полного прекращения огня составляет 60 дней, что позволит провести избирательный процесс в "полной тишине".

Президент Владимир Зеленский заявил, что выборы в Украине состоятся только после завершения войны, а не во время временного перемирия. Также глава государства отметил, что вопрос его участия в выборах остается открытым и будет зависеть от обстоятельств и позиции украинцев.

Как сообщал Главред, первый заместитель председателя Верховной Рады Александр Корниенко заявил, что проведение выборов в Украине во время краткосрочного прекращения огня без гарантий безопасности невозможно. По его словам, избирательный процесс возможен только после достижения стабильного мира и создания надлежащих условий безопасности.

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Об источнике: "Украинская правда" "Украинская правда" - украинское общественно-политическое интернет-СМИ, основанное Георгием Гонгадзе в апреле 2000 года. После смерти Гонгадзе в сентябре 2000 года редакцию возглавила соучредительница издания Елена Притула, которая оставалась главным редактором "Украинской правды" до 2014 года, пока не передала должность Севгиль Мусаевой. В мае 2021 года новым владельцем издания стал генеральный директор Dragon Capital Томаш Фиала, пишет Википедия.

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