Зеленский встретился с Залужным в Киеве - о чем говорили

Залужный и Зеленский обсудили дальнейшие дипломатические задачи для укрепления независимости и устойчивости Украины.

https://glavred.info/politics/zelenskiy-vstretilsya-s-zaluzhnym-v-kieve-o-chem-govorili-10732652.html Ссылка скопирована

Зеленский встретился с Залужным в Киеве / Коллаж: Главред, фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official, Офис президента Украины

О чем идет речь в материале:

Зеленский встретился с Залужным в Офисе президента

Они обсудили дипломатические задачи для укрепления Украины

Сегодня, 15 января, президент Украины Владимир Зеленский встретился с чрезвычайным и полномочным послом Украины в Великобритании, главнокомандующим Вооруженными силами Украины в 2021-2024 годах Валерием Залужным в Офисе президента. Об этом он сообщил в Telegram.

Президент сообщил, что поблагодарил Залужного за его работу и отметил, что они обсудили дальнейшие задачи в сфере дипломатии для укрепления Украины.

видео дня

"Поблагодарил его за работу в команде Украины. И важно, что мы все вместе защищаем независимость Украины, наши национальные интересы, наших людей. Обсудили дипломатические задачи, которые актуальны сейчас и могут усилить всех нас – Украину, нашу устойчивость. Слава Украине!", - резюмирует он.

Валерий Залужный / Главред - инфографика

Валерий Залужный - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, посол Украины в Великобритании и бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный планирует покинуть дипломатический пост в Лондоне и может объявить об этом в начале января. Об этом сообщало Radio NV со ссылкой на несколько источников в политических и дипломатических кругах.

До этого сам Залужный отметил, что возвращение украинских защитников домой после возможного перемирия станет серьезным вызовом для общества, и недостаточное внимание к потребностям ветеранов может представлять угрозу национальной безопасности.

По его словам, России не нужны оккупированные территории, а главной целью является независимая Украина с ее потенциалом, которая должна стать "воротами" в Европу.

Другие новости:

О личности: Валерий Залужный Валерий Федорович Залужный (род. 8 июля 1973, Новоград-Волынский, ныне Звягель Житомирская область) — украинский военачальник, генерал. С 2021 по 2024 год был Главнокомандующим Вооруженных сил Украины. Имеет звание Героя Украины, пишет Википедия. Командующий войсками Оперативного командования "Север" (2019—2021), начальник Объединенного оперативного штаба ВС Украины — первый заместитель командующего Объединенными силами (2018), начальник штаба — первый заместитель командующего войсками Оперативного командования "Запад" (2017). Командир 51-й отдельной механизированной бригады (2009—2012). 23 мая 2022 года вошел в список 100 самых влиятельных людей 2022 года по версии журнала Time, а в октябре 2022 года вошел в список 25 самых влиятельных украинских военных от НВ. Посол Украины в Великобритании. Вступил в должность 11 июля 2024 года.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред