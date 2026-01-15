Зеленский встретился с Залужным в Киеве - о чем говорили

О чем идет речь в материале:
- Зеленский встретился с Залужным в Офисе президента
- Они обсудили дипломатические задачи для укрепления Украины
Сегодня, 15 января, президент Украины Владимир Зеленский встретился с чрезвычайным и полномочным послом Украины в Великобритании, главнокомандующим Вооруженными силами Украины в 2021-2024 годах Валерием Залужным в Офисе президента. Об этом он сообщил в Telegram.
Президент сообщил, что поблагодарил Залужного за его работу и отметил, что они обсудили дальнейшие задачи в сфере дипломатии для укрепления Украины.
"Поблагодарил его за работу в команде Украины. И важно, что мы все вместе защищаем независимость Украины, наши национальные интересы, наших людей. Обсудили дипломатические задачи, которые актуальны сейчас и могут усилить всех нас – Украину, нашу устойчивость. Слава Украине!", - резюмирует он.
Валерий Залужный - последние новости по теме
Напомним, как ранее сообщал Главред, посол Украины в Великобритании и бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный планирует покинуть дипломатический пост в Лондоне и может объявить об этом в начале января. Об этом сообщало Radio NV со ссылкой на несколько источников в политических и дипломатических кругах.
До этого сам Залужный отметил, что возвращение украинских защитников домой после возможного перемирия станет серьезным вызовом для общества, и недостаточное внимание к потребностям ветеранов может представлять угрозу национальной безопасности.
По его словам, России не нужны оккупированные территории, а главной целью является независимая Украина с ее потенциалом, которая должна стать "воротами" в Европу.
О личности: Валерий Залужный
Валерий Федорович Залужный (род. 8 июля 1973, Новоград-Волынский, ныне Звягель Житомирская область) — украинский военачальник, генерал. С 2021 по 2024 год был Главнокомандующим Вооруженных сил Украины. Имеет звание Героя Украины, пишет Википедия.
Командующий войсками Оперативного командования "Север" (2019—2021), начальник Объединенного оперативного штаба ВС Украины — первый заместитель командующего Объединенными силами (2018), начальник штаба — первый заместитель командующего войсками Оперативного командования "Запад" (2017). Командир 51-й отдельной механизированной бригады (2009—2012).
23 мая 2022 года вошел в список 100 самых влиятельных людей 2022 года по версии журнала Time, а в октябре 2022 года вошел в список 25 самых влиятельных украинских военных от НВ.
Посол Украины в Великобритании. Вступил в должность 11 июля 2024 года.
