РФ накопила дроны, самолеты снаряжены: существует угроза обстрела в ближайшее время

Мониторы предупредили, куда, скорее всего, будет наносить удары противник.

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Мониторы предупредили о приоритетных целях атаки / Коллаж: Главред, фото: Википедия, ua.depositphotos.com

Кратко:

Россияне оснастили бомбардировщики ракетами

Враг накопил дроны и ракеты для атаки

Под ударом могут оказаться объекты энергетики Украины

В ночь на 1 июля оккупационная армия страны-агрессора России осуществила передислокацию пяти самолетов Ту-95МС с Дальнего Востока. Об этом сообщил мониторинговый канал "ЄРадар".

Один из самолетов приземлился на аэродроме "Энгельс", где его оснастят крылатыми ракетами. Остальные четыре стратегических бомбардировщика, уже вооруженные ракетами, совершили посадку на аэродроме "Оленья".

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"Кроме того, на данный момент в воздухе находятся еще 2 Ту-95МС, которые осуществляют передислокацию с Дальнего Востока", - отметили наблюдатели.

Эти передислокации указывают на то, что как минимум 8 самолетов стратегической авиации РФ вооружены и готовы к применению во время предстоящего массированного обстрела Украины.

Чем РФ может нанести удар по Украине

Помимо самолетов Ту-95МС враг готовит 2–3 Ту-160 с аэродрома "Украинка", 4 вооруженных носителя ракет "Калибр", однако маловероятно, что они будут использованы во время атаки.

Какими самолетами РФ обстреливает Украину / Инфографика: Главред

По данным наблюдателей, РФ может применить до 10 гиперзвуковых крылатых ракет "Циркон" из Крыма и Курска, до 30 баллистических ракет "Искандер-М"/С-400/КН-23, а также дроны.

"Чуть больше, чем обычно, количество ударных и имитационных БПЛА, поскольку за последние несколько недель врагу удалось накопить значительное количество БПЛА, в связи с чем и была снижена интенсивность их использования на территории Украины.Приблизительное количество - 800 единиц", - говорится в сообщении.

Также готовы 6 самолетов МиГ-31К, которые, вероятно, будут задействованы уже после утренней атаки для поражения отдельно определенных целей. Общее количество крылатых ракет Х-101, которые могут быть применены, составляет 60 единиц.

Каковы приоритетные цели противника

Среди приоритетных целей - столица и Киевская область. Но наблюдатели не исключают, что средства нападения будут распределены для нанесения удара по столице и западной части Украины, чтобы поразить максимальное количество объектов.

Кроме того, под угрозой находятся населенные пункты, расположенные в зоне досягаемости баллистических ракет.

Эксперты подчеркнули, что количество средств воздушного нападения несколько больше, чем обычно. Поэтому у украинцев есть время на подготовку к атаке, ведь не исключено, что враг будет наносить удары по объектам энергетики на фоне аномальной жары в Украине и перегрузки энергетической системы.

Когда может быть нанесён массированный удар

Несмотря на многочисленные заявления о возможном массированном обстреле в ночь на 1 июля, его так и не произошло. Поэтому наблюдатели прогнозируют атаку в течение следующих 48 часов.

Российские атаки с использованием "Шахедов" сменятся

Главред писал , что, по словам советника министра обороны Сергея Бескрестнова, атаки "Шахедов" на Киев и запад Украины после отключения белорусских ретрансляторов продолжатся.

Но их характер существенно изменится. Без ретрансляторов россияне больше не смогут управлять "Шахедами" в режиме реального времени, поэтому атаки будут осуществляться только по GPS-координатам.

Удары РФ по Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что 30 июня российские оккупационные войска нанесли серию ударов по Запорожью, применив управляемые авиационные бомбы и беспилотники. В результате атаки есть погибший и раненые.

Ранее, 29 июня, российские оккупанты нанесли удар по городу Днепр. В результате атаки пять человек погибли, более 20 человек получили ранения различной степени тяжести.

Накануне сообщалось, что Россия активизировала атаки на автозаправочные станции в прифронтовых регионах Украины, однако такие удары не приведут к нехватке топлива для населения.

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Об источнике: "ЕРадар" "еРадар" (еРадар | Воздушная тревога | Ракетная опасность) - это украинский военно-аналитический и мониторинговый Telegram-канал, специализирующийся на: мониторинге воздушной обстановки;

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