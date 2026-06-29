Оккупанты ударили баллистикой по Днепру: есть погибшие и много раненых

Утренняя атака россиян на Днепр унесла жизни пятерых человек.

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Оккупанты ударили баллистикой по Днепру / коллаж: Главред, фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Кратко:

Более 20-ти человек получили ранения различной степени тяжести

Разрушено частное предприятие

В понедельник, 29 июня, российские оккупанты нанесли удар по городу Днепр. В результате атаки пять человек погибли, более 20-ти человек получили ранения различной степени тяжести.

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа.

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По его словам, разрушено частное предприятие.

"Утренняя атака россиян на Днепр унесла жизни четырех человек. 10 получили ранения. На месте попадания работают все экстренные службы", – написал Ганжа.

Позже стало известно обувеличении количества раненых и погибших.

"Уже 21 раненый в Днепре из-за вражеского удара россиян. Пятеро человек в тяжелом состоянии – это мужчины 22, 33, 54, 58 и 59 лет.... В больнице скончался тяжелораненый мужчина. Число погибших из-за утренней атаки россиян на Днепр увеличилось до пяти", - добавил Ганжа

На месте происшествия работают медики, спасатели и полицейские. Продолжаются аварийно-спасательные работы, а также ликвидация последствий обстрелов.

После полудня количество пострадавших вновь возросло.

"28 пострадавших, из них четверо – "тяжелые". Растет количество раненых во время утренней атаки россиян на Днепр. У людей черепно-мозговые травмы, осколочные поражения, переломы, акубаротравмы", - добавил Ганжа.

Удары по Днепру - последние новости

Как ранее сообщал Главред, 18 июня российские войска нанесли баллистический удар по Днепру. В результате атаки ранены девять человек, погиб мужчина.

Напомним, что Россия атаковала Днепр 2 июня. Враг нанес комбинированные удары, которые привели к пожарам и разрушениям жилых кварталов. Пострадали несколько десятков мирных жителей, среди которых есть дети.

Также ранее сообщалось, что масштабные удары по Днепровскому району нанесли значительный ущерб гражданской инфраструктуре. В результате пострадали восемь человек. Повреждены складские помещения, жилые дома и детский сад.

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О персоне: Александр Ганжа Александр Ганжа - украинский политик, председатель Днепропетровской областной государственной администрации, генерал полиции 3-го ранга, пишет Википедия.

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