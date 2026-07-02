У Путина после массированного удара выступили с новой угрозой Украине

Песков пригрозил Украине дальнейшим усилением давления, чтобы достичь своих целей в войне.

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Песков пригрозил Украине дальнейшим усилением давления / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Кратко:

Россия намерена и в дальнейшем усиливать давление на Украину

Герасимов отчитался перед Путиным о результатах атаки на Украину

В Кремле заявили, что Россия продолжит усиливать давление на Украину, чтобы достичь своих целей в войне. Об этом заявил пресс-секретарь диктатора Путина Дмитрий Песков российским пропагандистам.

"Россия продолжит усиливать давление на "киевский режим", чтобы достичь поставленной цели", - отметил он. видео дня

Также Песков сообщил, что начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил Путину о результатах массированного удара по украинским военным и объектам, связанным с военной сферой.

Почему Россия усилила атаки на Украину - комментарий эксперта

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Олег Жданов отметил, что в последнее время Россия значительно усилила масштабы и интенсивность атак на Киев и другие украинские города. По его мнению, такая тактика свидетельствует о сложном положении Кремля. Эксперт считает, что в российском политическом руководстве нарастает паника, а Москва пытается любой ценой восстановить паритет и вернуть себе преимущество, в частности в сфере беспилотных технологий.

Жданов также подчеркнул, что последние удары стали не только более масштабными, но и более продолжительными по времени. По его оценке, Россия использует для атак практически весь имеющийся арсенал ракет и беспилотников, который может оперативно задействовать.

"А запуск таких разных ракет и дронов влечет за собой проблемы взаимодействия, потому что разные виды авиации, разные типы ракет, разная скорость, разные системы наведения и время подлета", - пояснил эксперт.

Откуда запускают ракеты по Украине / Инфографика: Главред

Комбинированная атака на Киев 2 июля 2026 года

Как писал Главред, в ночь на 2 июля российская оккупационная армия нанесла массированный ракетно-дроновый удар по Киеву. Разрушены жилые дома, имеются повреждения и разрушения более чем в 30 точках во всех районах Киева.

На фоне массированного удара РФ по Киеву Владимир Зеленский подчеркнул, что поставки ПВО для Украины - это абсолютно первоочередной и критически важный вопрос

Напомним, по данным Воздушных сил ВСУ, основным направлением удара был Киев. Силы ПВО сбили 48 ракет и 476 вражеских беспилотников. Зафиксированы "прилеты" в 33 точках, а также падение сбитых БПЛА в 18 точках.

Кроме того, ракетно-дроновый удар РФ по Киеву 2 июля полностью уничтожил склад и офис сети магазинов техники и электроники MOYO. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших.

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О личности: Дмитрий Песков Дмитрий Сергеевич Песков - заместитель руководителя Администрации президента Российской Федерации и пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина. После вторжения России в Украину Евросоюз, США, Канада, Япония, Великобритания и ряд других стран ввели против Пескова персональные санкции, сообщает "Википедия".

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