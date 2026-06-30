"Путин боится": эксперт о рисках для Кремля из-за угрозы бунтов

Владимир Путин на самом деле боится недовольства в РФ, считает Игорь Рейтерович.

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Раскрыта вероятность бунта в Кремле / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, kremlin.ru

Важное из заявлений Рейтеровича:

В РФ будут усиливаться апатия и депрессия

Вряд ли это быстро приведет к выходу людей на улицы

В России в ближайшие месяцы на фоне ударов Украины будут усиливаться апатия и депрессия, заявил руководитель политико-правовых программ Украинского центра общественного развития Игорь Рейтерович.

"Но вряд ли это быстро приведет к выходу людей на улицы. Однако даже погружение российского общества в такое состояние - это для нас положительный момент", - подчеркнул он в интервью Главреду.

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Эксперт считает, что люди в таком состоянии без энтузиазма выполняют любые задачи. По сути, они начинают блокировать попытки российского руководства активизировать те или иные механизмы, например мобилизацию.

"Путин на самом деле боится, что это недовольство начнет выливаться в социальные протесты. Поэтому он, возможно, будет пытаться как-то это минимизировать. Но это не краткосрочная история. Это скорее среднесрочная перспектива. В ближайшие несколько месяцев россияне просто будут выплескивать все это на кухнях, но вряд ли будут пытаться реально влиять на власть", - добавил Рейтерович.

Эксперт о вероятности внутренних потрясений в России

Бывший глава Луганской областной военно-гражданской администрации Георгий Тука высказался о возможности возникновения серьезного внутреннего противостояния в России. По его мнению, несмотря на существование отдельных представителей политических и деловых кругов, которые могут быть недовольны действиями нынешней власти, их влияние на ситуацию остается минимальным.

Тука отметил, что за последние годы российское руководство значительно усилило контроль над политическим пространством и фактически ликвидировало организованную оппозицию. По его словам, особенно активно этот процесс происходил в течение последних двух лет.

Эксперт считает, что в результате в России практически не осталось влиятельных политических сил или лидеров, способных объединить недовольные группы населения и составить реальную конкуренцию действующей власти.

Ранее появился прогноз о бунте в РФ с обрушением власти. У Владимира Путина очевидная сверхидея: он закончит войну, только если в РФ все рухнет, считает Иван Преображенский.

Как сообщал Главред, ранее появился вопрос о возможности переворота в РФ. Даже представители Z-общественности сейчас боятся что-то говорить против российского диктатора Путина, ведь эти слова могут оказаться последними.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Россию ждет переворот. Стратегия Запада нацеленная на переговоры с Путиным на самом деле неэффективна, нужно работать над переворотом внутри РФ.

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О персоне: Игорь Рейтерович Игорь Вячеславович Рейтерович - кандидат политических наук, доцент кафедры парламентаризма

Учебно-научного института публичного управления и государственной службы Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

В 1999 - 2002 гг. работал политическим аналитиком в Агентстве стратегических исследований и технологий "ВІКНА". В 2003 - 2006 гг. занимал должность ведущего политического аналитика БФ "Содружество", заместителя главного редактора журнала "Национальный интерес", главного редактора "Краткого обзора информационного пространства Украины". Начиная с 2006 года посвятил себя научной и преподавательской деятельности. С 2021 года - доцент кафедры парламентаризма Учебно-научного института публичного управления и государственной службы Киевского национального

университета имени Тараса Шевченко.

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