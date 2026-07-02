Летнее наступление РФ провалилось: в ISW раскрыли реальные темпы продвижения оккупантов

В настоящее время средняя скорость продвижения противника снизилась до 1,01 квадратного километра в сутки.

https://glavred.info/war/letnee-nastuplenie-rf-provalilos-v-isw-raskryli-realnye-tempy-prodvizheniya-okkupantov-10777364.html Ссылка скопирована

Российское наступление постепенно теряет темп уже несколько месяцев подряд / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, kremlin.ru, facebook.com/GeneralStaff.ua

Главное из новости:

видео дня

Летнее наступление РФ в 2026 году провалилось

Темпы продвижения оккупантов упали до минимума

Враг застрял в изнурительных тактических боях

Летняя наступательная кампания российской армии 2026 года не оправдала ожиданий военного руководства РФ и полностью провалилась с точки зрения оперативных задач. Российские войска окончательно застряли в изнурительных позиционных боях, утратив способность к масштабным прорывам.

К таким выводам пришли аналитики американского Института изучения войны (ISW), проанализировав и сравнив темпы продвижения оккупационных сил.

"Ползучее" наступление: катастрофическое замедление армии РФ

По подсчетам экспертов, в течение июня российским подразделениям удалось оккупировать лишь около 30 квадратных километров украинской территории. В настоящее время средний темп продвижения врага упал до 1,01 квадратного километра в сутки.

Для сравнения: в июне прошлого 2025 года армия РФ продвигалась в среднем более чем на 16 квадратных километров ежедневно, что свидетельствует о колоссальном падении наступательного потенциала оккупантов в текущем году.

"За более чем год российская армия так и не смогла перейти к маневренной войне. Большинство территориальных завоеваний происходит медленно, буквально "ползучими" темпами, что свидетельствует об отсутствии возможностей для масштабного оперативного прорыва", - отмечают в ISW.

Константиновка как главная иллюзия командования РФ

Эксперты отмечают, что тенденция к снижению боевых возможностей противника носит долгосрочный характер: скорость продвижения армии РФ неуклонно падает еще с ноября прошлого года. Любые попытки командования оккупантов компенсировать это новыми волнами атак и живой силой не принесли желаемого результата.

На данный момент единственным участком фронта, где захватчики демонстрируют хоть какой-то заметный прогресс, остается район Константиновки Донецкой области. Российский генералитет определил это направление как приоритетное для своей летней кампании.

Однако в ISW подчеркивают, что даже там все успехи врага носят исключительно локальный тактический характер, а каждый захваченный метр земли обходится Кремлю в колоссальные и несоизмеримые потери живой силы и техники. В итоге украинские силы обороны продолжают эффективно сдерживать давление врага, разрушая стратегические планы Москвы на 2026 год.

Что известно о Константиновке / Инфографика: Главред

Войска РФ теряют инициативу на фронте - комментарий эксперта

Руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко в эфире "Эспрессо" сообщил, что в настоящее время наблюдается сокращение перемещений российских войск по всем основным маршрутам и направлениям. В то же время, по его словам, пока рано утверждать, что это является непосредственным следствием недавних ударов по логистике противника.

Андрющенко также отметил, что между Мариуполем и Бердянском существует как минимум три альтернативных дороги, которые позволяют передвигаться, практически не используя сухопутный коридор.

По его мнению, в настоящее время российские войска в Приазовье утратили возможность оперативно перебрасывать силы и технику, что существенно ограничило их наступательный потенциал. Это означает, что они уже не способны проводить быстрые наступательные операции, подобные тем, которые ранее происходили вблизи Гуляйполя или Угледара.

Эксперт считает, что в нынешних условиях оккупанты не могут поддерживать масштабное наступление из-за трудностей с обеспечением подкреплений, проведением ротаций и доставкой боеприпасов на передовую.

"А учитывая, что мы лишаем их этих возможностей, тем самым усиливаем давление на самой линии фронта, контроль и фиксацию того, что там происходит. Соответственно, боеспособность россиян, в сочетании с ударами по логистике, будет снижаться. Я думаю, в августе такой интенсивности не будет. А август станет именно тем месяцем, когда мы увидим кардинальные изменения в передвижениях российских войск на оккупированных территориях", - подытожил Андрющенко.

Война России против Украины - что известно о ситуации на фронте

Напомним, как ранее сообщал Главред, DeepState предупредили об угрозе для Константиновки. Аналитики отметили резкое обострение ситуации вокруг города. По их данным, противник вышел на окраины Константиновки и пытается перерезать логистические маршруты, чтобы отрезать город от снабжения.

Пресс-секретарь Сил обороны юга Владислав Волошин сообщил о возобновлении активности врага на южных направлениях. По его словам, враг наращивает давление в районе Орехова. Во время одной из атак было задействовано пять квадроциклов, 17 мотоциклов и до полусотни военнослужащих.

Руководитель программ по безопасности Павел Лакийчук констатировал, что возможности российского командования ограничены из-за потерь. Он пояснил, что из-за дефицита ресурсов у россиян не хватает сил для одновременных наступлений. Эксперт отметил, что из-за этого оккупанты вынуждены проводить операции последовательно, а не синхронно на нескольких направлениях.

Вас может заинтересовать:

Об источнике: Институт изучения войны (ISW) Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира находится в Вашингтоне, округ Колумбия. В настоящее время ISW работает как некоммерческая организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред