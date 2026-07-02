Вопрос ПВО критический: Зеленский эмоционально отреагировал на российский удар

Зеленский добавил, что в Киеве продолжается ликвидация последствий атаки.

https://glavred.info/ukraine/vopros-pvo-kriticheskiy-zelenskiy-emocionalno-otreagiroval-na-rossiyskiy-udar-10777400.html Ссылка скопирована

Реакция Зеленского на удар по Киеву / коллаж: Главред, фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Главное из заявления Зеленского:

Вопрос ПВО является критически важным для Украины

Необходимо ускорить поставки Patriot

Основной удар РФ был направлен именно на Киев

На фоне массированного удара страны-агрессора России по Киеву Владимир Зеленский подчеркнул, что поставки ПВО для Украины - это абсолютно первоочередной и критически важный вопрос. Об этом президент Украины написал в Telegram.

"Важно, чтобы поступали взносы в программу PURL: это то, что напрямую способствует спасению людей. Каждая наша двусторонняя договоренность с партнерами о ПВО действительно помогает. Благодарен всем лидерам, которые помогают", - говорится в сообщении. видео дня

Он добавил, что особенно важно, чтобы реализовывались договоренности о производстве противоракетного оружия.

"Очень рассчитываем и на решение Соединенных Штатов относительно лицензий на "Петриот" и другой совместной работы: это то, что может остановить войну и подобные удары. Спасибо всем, кто с Украиной, с нашими людьми, с нашей защитой жизни", - подчеркнул глава государства.

Программа PURL / Инфографика: Главред

Реакция на массированный удар

Зеленский также упомянул, что сейчас в Киеве продолжается ликвидация последствий российской атаки: спасатели расчищают завалы, ищут людей, оказывают помощь.

"В городе зафиксированы повреждения более чем в 20 местах, и в основном это обычные жилые дома. Также разрушениям подверглись станция скорой помощи, научный институт, гостиница, предприятия. На данный момент известно, что 13 человек, к сожалению, погибли в результате этого российского удара. Мои соболезнования родным и близким. Еще более 90 человек получили ранения. Каждому, кто в этом нуждается, оказывается вся необходимая помощь", - отметил он.

Президент напомнил, что этой ночью россияне также атаковали Сумскую, Днепропетровскую, Запорожскую и Черкасскую области. Известно о пяти пострадавших в Харьковской области, среди них - ребенок.

"Всего этой ночью Россия выпустила по Украине более 70 ракет различных типов, почти половина из которых - баллистические, и почти 500 ударных дронов, в том числе реактивные "Шахеды". Основной удар был нанесен именно по Киеву. Значительное количество средств нападения удалось сбить нашим защитникам неба, но не все", - подытожил глава государства.

Особенность ночной атаки РФ на Киев

Авиационный эксперт Богдан Долинце заявил, что сегодняшний российский удар был одним из самых сложных с точки зрения работы ПВО и отражения воздушных целей.

По его словам, удар был не просто комбинированным - большое количество различных целей сошлось в одном временном промежутке.

Также одновременно применялись баллистические ракеты, реактивные барражирующие боеприпасы типа "Бандероль" и гиперзвуковые "Цирконы".

"Враг пытается увеличить плотность атаки - запускать большее количество систем за меньший промежуток времени. Если раньше мы говорили об атаках до тысячи беспилотников, которые длились от 10 до 14 часов, то сейчас Россия стремится достичь возможности осуществлять аналогичные атаки за 4–6 часов", - подчеркнул он.

Ракета "Циркон" / Инфографика: Главред

Удар РФ - последние новости Украины

Как сообщал Главред, в ночь на 2 июля российская оккупационная армия массированно атаковала Киевскую область ударными дронами, баллистическими и крылатыми ракетами. Последствия вражеской атаки зафиксированы в пяти районах области.

Также известно, что ракетно-дроновый удар РФ по Киеву полностью уничтожил склад и офис сети магазинов техники и электроники MOYO. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших.

В Воздушных силах ВСУ заявили, что по состоянию на 09:00 противовоздушная оборона сбила/подавила 524 цели - 48 ракет и 476 беспилотников различных типов. Однако зафиксировано попадание 25 баллистических ракет и 12 ударных БПЛА в 33 точках, а также падение сбитых БПЛА в 18 точках.

Читайте также:

О персоне: Богдан Долинце Богдан Долинце - украинский эксперт в сфере транспорта и авиационной отрасли. Специализируется на вопросах развития авиаперевозок, логистики, инфраструктуры и топливного обеспечения транспортного сектора. Регулярно комментирует ситуацию на рынке авиатоплива, тенденции в европейской и мировой авиации, а также влияние геополитических факторов на перевозки. Выступает в СМИ в качестве аналитика по вопросам функционирования транспортных систем, в частности в контексте кризисных явлений, перебоев в цепочках поставок и изменений спроса на пассажирские и грузовые перевозки. В своих оценках уделяет внимание экономическим последствиям для перевозчиков и пассажиров, а также перспективам адаптации рынка к новым условиям.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред