Один из самых опасных ударов: эксперт раскрыл особенность ночной атаки РФ на Киев

Главное:
- РФ одновременно применила ракеты и реактивные БПЛА, чтобы перегрузить ПВО
- Враг увеличивает плотность ударов, запуская больше целей одновременно
- Удары по Киеву направлены прежде всего на психологическое давление на гражданских
В ночь на 2 июля Россия совершила массированную атаку на столицу, применив различные виды вооружения - от реактивных беспилотников до гиперзвуковых ракет "Циркон".
У врага было достаточно времени для накопления средств поражения, что позволило ему провести тщательное планирование и синхронизацию удара. Об этом 24 Каналу рассказал авиационный эксперт Богдан Долинце. По его словам, из-за этого сегодняшний удар был одним из самых сложных с точки зрения работы ПВО и отражения воздушных целей.
Эксперт подчеркнул, что удар был не просто комбинированным - большое количество различных целей сошлось в одном временном промежутке. Одновременно применялись баллистические ракеты, реактивные барражирующие боеприпасы типа "Бандероль" и гиперзвуковые "Цирконы".
"Ключевой момент, который мы наблюдаем, - это фактически увеличение количества реактивных баллажирующих боеприпасов, которые являются достаточно сложными целями из-за их значительной скорости, достигающей 400–450 км/ч. Это затрудняет их перехват. Во-вторых, противник пытается увеличить плотность атаки - запускать большее количество систем за меньший промежуток времени. Если раньше мы говорили об атаках с участием до тысячи беспилотников, которые длились от 10 до 14 часов, то сейчас Россия стремится к тому, чтобы проводить аналогичные атаки за 4–6 часов. Для этого активно развертываются площадки по подготовке и запуску вооружения, главная цель которых - повысить интенсивность атак", - пояснил Долинце.
Долинце также подчеркнул, что все удары направлены против гражданского населения с целью оказания психологического давления. Кроме того, столица остается одной из главных целей из-за плотности застройки, ведь даже в случае успешного перехвата падают обломки.
Комбинированная атака на Киев 2 июля 2026 года
Как писал Главред, в ночь на 2 июля российская оккупационная армия нанесла массированный ракетно-дроновый удар по Киеву. Разрушены жилые дома, имеются повреждения и разрушения более чем в 30 точках во всех районах Киева.
По предварительным данным, в Киеве 86 человек пострадали в результате ночной атаки врага. Также известно о 13 погибших.
По данным Воздушных сил ВСУ, основным направлением удара был Киев. Силы ПВО сбили 48 ракет и 476 вражеских беспилотников. Зафиксированы "прилеты" в 33 точках, а также падение сбитых БПЛА в 18 точках.
Кроме того, ракетно-дроновый удар РФ по Киеву 2 июля полностью уничтожил склад и офис сети магазинов техники и электроники MOYO. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших.
Враг применил одну из самых сложных тактик за всё время войны - эксперт
По данным военного обозревателя Богдана Мирошникова, главной особенностью налета стал самый массовый синхронный запуск реактивных дронов-камикадзе - их количество, по предварительным оценкам, могло превышать 100 единиц.
На этот раз враг сделал ставку на максимальную перегрузку украинской системы ПВО в пределах одного города, комбинируя различные типы вооружения в середине основной волны обстрела:
Натиск реактивных БПЛА: более сотни скоростных беспилотников летели плотными группами.
Балистический тандем: оккупанты выпустили рекордно большое количество ракет ЗРК С-400 (летевших по баллистической траектории) вместе с комплексами "Искандер".
Гиперзвуковой удар: синхронно с баллистическими ракетами в разгар атаки противник запустил гиперзвуковые ракеты "Циркон".
Волновой террор: после прохождения основного массива ракет город продолжали атаковать единичные ракеты, реактивные беспилотники и баражирующие боеприпасы типа "Бандероль".
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О личности: Богдан Долинце
Богдан Долинце - украинский эксперт в сфере транспорта и авиационной отрасли. Специализируется на вопросах развития авиаперевозок, логистики, инфраструктуры и топливного обеспечения транспортного сектора. Регулярно комментирует ситуацию на рынке авиатоплива, тенденции в европейской и мировой авиации, а также влияние геополитических факторов на перевозки.
Выступает в СМИ в качестве аналитика по вопросам функционирования транспортных систем, в частности в контексте кризисных явлений, перебоев в цепочках поставок и изменений спроса на пассажирские и грузовые перевозки. В своих оценках уделяет внимание экономическим последствиям для перевозчиков и пассажиров, а также перспективам адаптации рынка к новым условиям.
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