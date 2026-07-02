Один из самых опасных ударов: эксперт раскрыл особенность ночной атаки РФ на Киев

Эксперт подчеркнул, что удар был не просто комбинированным - большое количество различных целей сошлось в одном временном промежутке

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Чем отличается ночная атака на Киев / Коллаж: Главред, фото: t.me/uamoyo, t.me/mon1tor_ua

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РФ одновременно применила ракеты и реактивные БПЛА, чтобы перегрузить ПВО

Враг увеличивает плотность ударов, запуская больше целей одновременно

Удары по Киеву направлены прежде всего на психологическое давление на гражданских

В ночь на 2 июля Россия совершила массированную атаку на столицу, применив различные виды вооружения - от реактивных беспилотников до гиперзвуковых ракет "Циркон".

У врага было достаточно времени для накопления средств поражения, что позволило ему провести тщательное планирование и синхронизацию удара. Об этом 24 Каналу рассказал авиационный эксперт Богдан Долинце. По его словам, из-за этого сегодняшний удар был одним из самых сложных с точки зрения работы ПВО и отражения воздушных целей.

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Эксперт подчеркнул, что удар был не просто комбинированным - большое количество различных целей сошлось в одном временном промежутке. Одновременно применялись баллистические ракеты, реактивные барражирующие боеприпасы типа "Бандероль" и гиперзвуковые "Цирконы".

"Ключевой момент, который мы наблюдаем, - это фактически увеличение количества реактивных баллажирующих боеприпасов, которые являются достаточно сложными целями из-за их значительной скорости, достигающей 400–450 км/ч. Это затрудняет их перехват. Во-вторых, противник пытается увеличить плотность атаки - запускать большее количество систем за меньший промежуток времени. Если раньше мы говорили об атаках с участием до тысячи беспилотников, которые длились от 10 до 14 часов, то сейчас Россия стремится к тому, чтобы проводить аналогичные атаки за 4–6 часов. Для этого активно развертываются площадки по подготовке и запуску вооружения, главная цель которых - повысить интенсивность атак", - пояснил Долинце.

Долинце также подчеркнул, что все удары направлены против гражданского населения с целью оказания психологического давления. Кроме того, столица остается одной из главных целей из-за плотности застройки, ведь даже в случае успешного перехвата падают обломки.

Ракета "Циркон" / Инфографика : Главред

Комбинированная атака на Киев 2 июля 2026 года

Как писал Главред, в ночь на 2 июля российская оккупационная армия нанесла массированный ракетно-дроновый удар по Киеву. Разрушены жилые дома, имеются повреждения и разрушения более чем в 30 точках во всех районах Киева.

По предварительным данным, в Киеве 86 человек пострадали в результате ночной атаки врага. Также известно о 13 погибших.

По данным Воздушных сил ВСУ, основным направлением удара был Киев. Силы ПВО сбили 48 ракет и 476 вражеских беспилотников. Зафиксированы "прилеты" в 33 точках, а также падение сбитых БПЛА в 18 точках.

Кроме того, ракетно-дроновый удар РФ по Киеву 2 июля полностью уничтожил склад и офис сети магазинов техники и электроники MOYO. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших.

Откуда РФ запускает ракеты по Украине / Инфографика: Главред ​

Враг применил одну из самых сложных тактик за всё время войны - эксперт

По данным военного обозревателя Богдана Мирошникова, главной особенностью налета стал самый массовый синхронный запуск реактивных дронов-камикадзе - их количество, по предварительным оценкам, могло превышать 100 единиц.

На этот раз враг сделал ставку на максимальную перегрузку украинской системы ПВО в пределах одного города, комбинируя различные типы вооружения в середине основной волны обстрела:

Натиск реактивных БПЛА: более сотни скоростных беспилотников летели плотными группами.

Балистический тандем: оккупанты выпустили рекордно большое количество ракет ЗРК С-400 (летевших по баллистической траектории) вместе с комплексами "Искандер".

Гиперзвуковой удар: синхронно с баллистическими ракетами в разгар атаки противник запустил гиперзвуковые ракеты "Циркон".

Волновой террор: после прохождения основного массива ракет город продолжали атаковать единичные ракеты, реактивные беспилотники и баражирующие боеприпасы типа "Бандероль".

Карта движения дронов и ракет / t.me/mon1tor_ua

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О личности: Богдан Долинце Богдан Долинце - украинский эксперт в сфере транспорта и авиационной отрасли. Специализируется на вопросах развития авиаперевозок, логистики, инфраструктуры и топливного обеспечения транспортного сектора. Регулярно комментирует ситуацию на рынке авиатоплива, тенденции в европейской и мировой авиации, а также влияние геополитических факторов на перевозки. Выступает в СМИ в качестве аналитика по вопросам функционирования транспортных систем, в частности в контексте кризисных явлений, перебоев в цепочках поставок и изменений спроса на пассажирские и грузовые перевозки. В своих оценках уделяет внимание экономическим последствиям для перевозчиков и пассажиров, а также перспективам адаптации рынка к новым условиям.

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