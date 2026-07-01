РФ атакует Киев реактивными дронами, слышны взрывы — что известно

Украинцев также предупреждают об угрозе комбинированной атаки.

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Атака дронов на Киев / коллаж: Главред, фото: скриншот, ua.depositphotos.com

Кратко:

Россия атакует Киев дронами, в столице работает ПВО

Власти предупредили об угрозе комбинированного удара

Сеть WOG закрыла АЗС в Киеве и еще ряде областей

Вечером в среду, 1 июля, российские оккупанты атакуют Киев и область дронами. В столице работают силы ПВО, слышны взрывы. Об этом сообщили в КМВА.

"Силы ПВО работают над ликвидацией угрозы в небе над столицей. Оставайтесь в укрытиях до официального сигнала об отмене тревоги", - говорится в сообщении. видео дня

Начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко также написал, что сейчас на подступах к столице подразделения ПВО ведут огонь по вражеским целям.

По его словам, существует высокая угроза комбинированной атаки в ближайшие дни.

"Существует вероятность дальнейшего продвижения ударных БПЛА в направлении столицы. Также существует вероятность комбинированной атаки в эти дни. Находитесь в укрытиях до отбоя", - подчеркнул он.

Ткаченко подчеркнул, что дроны движутся на Киев с нескольких направлений, поэтому существует угроза атаки в несколько этапов.

Кроме того, мэр Киева Виталий Кличко заявил, что сейчас над столицей находятся два вражеских БПЛА.

В 23:21 он добавил, что в Деснянском районе обломки БПЛА упали возле частного дома. В то же время в Шевченковском районе - вероятно, на территорию нежилого здания. Кроме того, два БПЛА сейчас все еще находятся над городом.

Стоит добавить, что в 22:48 в Воздушных силах сообщили, что реактивные БПЛА находятся на востоке и западе Киева. Они движутся в южном направлении.

АЗС закрываются из-за угрозы массированного удара

На фоне угрозы массированного обстрела одна из крупнейших сетей автозаправочных комплексов в стране WOG объявила о временном закрытии своих АЗК в Киеве и области.

Так, с 23:00 1 июля по 07:00 2 июля АЗК сети WOG будут закрыты.

"АЗК в г. Киеве и в Киевской области будут закрыты с 23:00 01.07.2026 до 07:00 02.07.2026. В связи с возможным массированным обстрелом и в целях обеспечения безопасности персонала и клиентов. Просим учесть эту информацию при планировании поездок и передвижений. Берегите себя и позаботьтесь о собственной безопасности", - говорится в сообщении.

Кроме того, АЗС не будут работать в Сумской, Черниговской, Харьковской, Запорожской, Днепропетровской и Херсонской областях.

Угроза массированного обстрела Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия может готовить очередную масштабную атаку на Украину с применением большого количества средств поражения.

Он призвал украинцев не игнорировать сигналы воздушной тревоги и заранее позаботиться о защите своих близких.

"Раз в неделю - два массированных удара, сотни дронов, десятки ракет разных типов. Сегодня поступила очень неприятная информация об очередной подготовке очередного такого российского массированного удара. Есть данные разведки", - подчеркнул глава государства.

Российские ракеты / Инфографика: Главред

Удары РФ по Украине - последние новости

Как сообщал Главред, днем в среду, 1 июля, российские оккупанты нанесли баллистический удар по Одесской области. Зафиксированы повреждения на территории одного из предприятий. Два человека погибли, еще 13 пострадали.

Также 1 июля российские войска нанесли серию ударов управляемыми авиабомбами по Харькову. В результате атаки есть погибшие, среди раненых - дети, также зафиксированы повреждения гражданской инфраструктуры.

Мониторинговые каналы сообщали, что в ночь на 1 июля оккупационная армия страны-агрессора России осуществила передислокацию пяти самолетов Ту-95МС с Дальнего Востока. Эти передислокации указывают на то, что как минимум 8 самолетов стратегической авиации РФ вооружены и готовы к применению во время предстоящего массированного обстрела Украины.

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Об источнике: Киевская городская государственная администрация (КГГА) Киевская городская государственная администрация - местная государственная администрация в Киеве. В 2017 году все подразделения КГГА и Киевского горсовета планировали разместить в одном здании, а освободившиеся помещения сдать в аренду. Это должно сократить расходы на содержание зданий, пополнить столичную казну, а также оптимизировать работу городских властей, пишет Википедия.

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