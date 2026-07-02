Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

Путин резко усилил личную охрану: СМИ раскрыли, чего боится диктатор

Мария Николишин
2 июля 2026, 10:51
google news Подпишитесь
на нас в Google
В Кремле также ввели более строгие протоколы безопасности.
Путин резко усилил личную охрану: СМИ раскрыли, чего боится диктатор
Путин беспокоится о своей безопасности / коллаж: Главред, фото: kremlin.ru

Ключевые тезисы:

  • Путин в четвертый раз усилил свою личную охрану
  • Штат службы безопасности диктатора превысил 800 человек
  • Причиной являются война и внутренние угрозы

Российский диктатор Владимир Путин вновь увеличивает штат службы, отвечающей за его личную безопасность. Причиной является затянувшаяся война против Украины и рост внутренних вызовов для Кремля. Об этом пишет издание The Telegraph.

Отмечается, что Путин увеличил количество сотрудников, ответственных за его личную охрану, до более чем 800 человек.

видео дня

"Это уже вчетвертый раз, когда Путин отдает приказ об усилении охраны с момента начала полномасштабного вторжения в Украину", - подчеркивает издание.

Кроме того, с начала 2026 года, по оценкам европейских разведывательных служб, были введены более строгие протоколы безопасности из-за угроз со стороны украинских беспилотников и опасений относительно возможного государственного переворота или покушения.

"Сотрудникам, работающим в непосредственной близости от Путина, запретили пользоваться мобильными телефонами или другими устройствами с доступом к Интернету, а также общественным транспортом. В их домах также были установлены системы безопасности", - говорится в сообщении.

Аналитики не исключают, что усиление охраны диктатора во время войны может иметь не только практическое, но и политическое значение.

В частности, для российского руководства демонстрация защищенности первого лица является способом показать стабильность власти и контроль над ситуацией.

"Увеличение численности структуры, обеспечивающей охрану Путина, происходит на фоне атак на российскую территорию, ударов по военным и топливным объектам, а также появления новых угроз для российской инфраструктуры. Это заставляет Кремль уделять больше внимания защите ключевых центров принятия решений", - добавляет издание.

Хотя российские власти традиционно объясняют расширение силовых структур необходимостью обеспечения государственной безопасности, критики Кремля предполагают, что подобные шаги могут быть признаком роста опасений среди российского руководства относительно внутренних рисков.

Каким может быть сценарий отстранения Путина

Военный эксперт, полковник запаса ГШ ВСУ Олег Жданов отмечал, что в властных кругах Кремля уже формируется противостояние между сторонниками продолжения войны и теми, кто заинтересован в прекращении боевых действий.

По его словам, экономические трудности могут усиливать недовольство среди бизнеса, поскольку компании вынуждены работать в условиях высокой стоимости денег и ограничений, создаваемых политикой Кремля.

"Если бизнес договорится с генералами, они устранят и Путина, и "партию войны", и всех на свете, обвинят их в агрессии и сядут с мировым сообществом договариваться с чистого листа. И они согласятся на гораздо больше компромиссов, лишь бы только начать все с нуля", - убежден эксперт.

Вероятность заговора против Путина - что известно

Как сообщал Главред, ранее из-за опасений по поводу покушений российский диктатор Владимир Путин приказал своим двум старшим дочерям и внукам переехать в тщательно охраняемый лесной дворцовый комплекс "Валдай".

Политолог, эксперт по вопросам Центральной и Восточной Европы Иван Преображенский считает, что уровень лояльности к Путину снижается из-за того, что Путин не хочет заканчивать войну. И эта тенденция может быть долгосрочной.

Российский политолог Антон Еремин отмечал, что основной внутренней угрозой для власти Владимира Путина сегодня становится сама чекистская система, которая ранее и обеспечила его приход к вершине.

Читайте также:

Об источнике: The Telegraph

The Daily Telegraph, известная в Интернете и в других местах как The Telegraph, - британская ежедневная консервативная широкоформатная газета, издаваемая в Лондоне Telegraph Media Group и распространяемая в Великобритании и за рубежом.

В ноябре 2004 года The Telegraph отпраздновала десятую годовщину своего веб-сайта Electronic Telegraph, который теперь переименован в www.telegraph.co.uk. Electronic Telegraph был запущен в 1995 году. 8 мая 2006 года состоялся первый этап значительного редизайна веб-сайта с расширением макета страниц и увеличением популярности аудио-, видео- и журналистских блогов, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
новости России Владимир Путин
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Украину накроют грозы и сильные шквалы: когда погода резко изменится

Украину накроют грозы и сильные шквалы: когда погода резко изменится

12:27Синоптик
Вопрос ПВО критический: Зеленский эмоционально отреагировал на российский удар

Вопрос ПВО критический: Зеленский эмоционально отреагировал на российский удар

11:15Украина
Один из самых опасных ударов: эксперт раскрыл особенность ночной атаки РФ на Киев

Один из самых опасных ударов: эксперт раскрыл особенность ночной атаки РФ на Киев

11:01Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Пуск ракет с Ту-95мс и Ту-160 - опубликовано время подлета в города Украины

Пуск ракет с Ту-95мс и Ту-160 - опубликовано время подлета в города Украины

Погиб звезда российской "Бригады": что с ним случилось

Погиб звезда российской "Бригады": что с ним случилось

Мухи разлетятся в мгновение: какой фрукт нужно разрезать и положить на подоконник

Мухи разлетятся в мгновение: какой фрукт нужно разрезать и положить на подоконник

Новые правила бронирования в Украине: что нужно сделать до 10 августа и кто в зоне риска

Новые правила бронирования в Украине: что нужно сделать до 10 августа и кто в зоне риска

Двойной куш: кому карты Таро сулят сразу два источника дохода в июле 2026

Двойной куш: кому карты Таро сулят сразу два источника дохода в июле 2026

Последние новости

12:27

Украину накроют грозы и сильные шквалы: когда погода резко изменится

12:06

Оккупанты ударили автосалону Porsche под Киевом: есть пострадавшиеФото

12:01

Китайский гороскоп на завтра, 3 июля: Обезьянам - уверенность, Крысам - уют

11:54

Звук "исчезнувшего" города: странная находка в лесу не поддается объяснению

11:41

Вареный картофель получится в разы вкуснее: что советуют добавить повара

Операция по вытеснению войск РФ из Крыма началась, первый этап пройден – ЖдановОперация по вытеснению войск РФ из Крыма началась, первый этап пройден – Жданов
11:28

Не только знак траура: почему на похороны надевают чёрную одежду

11:15

Вопрос ПВО критический: Зеленский эмоционально отреагировал на российский ударФото

11:12

"Достала своим нытьем": Повалий пытается вернуть дом в Украине

11:02

Эффект поразит: что нужно насыпать в унитаз вечером, чтобы утром налет исчез сам

Реклама
11:01

Один из самых опасных ударов: эксперт раскрыл особенность ночной атаки РФ на Киев

10:55

Жара вернется с новой силой: когда ждать температурного удара по Украине

10:53

Четыре знака зодиака войдут в "эру злодеев": до конца лета их не остановить

10:51

Путин резко усилил личную охрану: СМИ раскрыли, чего боится диктатор

10:38

Круче омлета: рецепт шикарного завтрака из трёх яиц за 10 минут

10:10

Удар РФ уничтожил склад MOYO в Киеве: как будет работать сеть и доставят ли заказыФотоВидео

10:08

"Сегодня выжили": украинские звезды эмоционально высказались об атаке на Киев

09:54

Используют по назначению единицы: какая функция красной точки на сковороде

09:43

РФ запустила по Украине 48 ракет и 476 БпЛА: названа главная особенность атаки

09:37

Летнее наступление РФ провалилось: в ISW раскрыли реальные темпы продвижения оккупантов

09:36

Четыре точных удара: Генштаб подтвердил атаку на НПЗ, склад БПЛА и важный мост

Реклама
09:06

Большинство постоянно добавляет: с каким средством нельзя стирать полотенца

08:45

Удар по гиганту "Лукойла": в РФ полыхает один из мощнейших НПЗ, снабжавший армию

08:31

Удар по Киеву: враг применил одну из самых сложных тактик за всё время войны

07:38

РФ била дронами и ракетами по Киевщине: есть "прилеты" в пяти районах и раненые

06:45

Массированный удар РФ по Киеву: число жертв постоянно растет - свежие данныеФотоВидео

06:01

Как избавиться от кротов на участке - единственный способ, который действительно помогаетВидео

05:30

Армия РФ в Крыму обречена на разгром: Жданов предрек Путину неотвратимую катастрофу

05:11

Зачем французы натирают окна мелом в жару: хитрый лайфхак, который работает

04:28

Три знака зодиака вступят в эру тотальной удачи — кто сорвёт джекпот

04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке девушки с собакой за 21 с

03:30

Как выгуливать собаку в жару: эксперт назвала распространённую ошибку

03:03

Потеряли сережку: что означает эта потеря украшения для личной жизни

02:30

Четыре знака зодиака получат шанс начать все с чистого листа — кто они

02:15

Мощные взрывы один за другим: РФ бьет по Киеву баллистикой и "Цирконами", детали

01:51

Пуск ракет с Ту-95мс и Ту-160 - опубликовано время подлета в города Украины

01:19

Огурцы будут плодоносить до холодов: простой секрет без "волшебных" средствВидео

01 июля, среда
23:49

"Тушки" уже в воздухе: РФ готовит массированную атаку, когда ожидать пуски ракет

23:23

Кейт Миддлтон умоляет Уильяма сделать это с родным братом: что она хочет

23:22

Любимцы звёзд в июле: какие знаки зодиака получат шанс изменить свою жизнь

23:12

Градусы имеют значение: эксперты раскрыли, как настроить холодильник в жару

Реклама
23:05

РФ атакует Киев реактивными дронами, слышны взрывы — что известно

22:56

Можно ли смывать кофейную гущу в раковину: почему такой лайфхак обернется ремонтом

22:15

"Российские власти пытаются скрыть": что происходит после ударов по Москве

22:14

Магнит удачи: какое женское имя приносит счастье и успех в жизни

22:13

Популярный американский актер сообщил о неизлечимом диагнозе

22:06

"Вопрос Путина" становится ключевым: в ЦПД оценили три сценария развития войны

21:45

Помидоры гибнут в жару из-за одной ошибки: что сделать, чтобы собрать богатый урожайВидео

21:33

Как ухаживать за огородом в июле: что нужно сделать, чтобы овощи росли быстрее

21:08

Как быстро охладить авто в жару: почти все водители допускают одну ошибкуВидео

20:26

Тайна Камелота: что связывает рыцарей Артура с древними воинами из УкраиныВидео

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Новости шоу бизнеса
Ольга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия Ротару
Лайфхаки и хитрости
АвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборка
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Регионы
Новости ХарьковаНовости ЛьвоваНовости ПолтавыНовости ДнепраНовости СумНовости ТернополяНовости ЧеркассыНовости ЖитомираНовости РовноНовости ОдессыНовости Запорожья
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять