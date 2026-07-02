Путин резко усилил личную охрану: СМИ раскрыли, чего боится диктатор

В Кремле также ввели более строгие протоколы безопасности.

https://glavred.info/world/putin-rezko-usilil-lichnuyu-ohranu-smi-raskryli-chego-boitsya-diktator-10777382.html Ссылка скопирована

Путин беспокоится о своей безопасности / коллаж: Главред, фото: kremlin.ru

Ключевые тезисы:

Путин в четвертый раз усилил свою личную охрану

Штат службы безопасности диктатора превысил 800 человек

Причиной являются война и внутренние угрозы

Российский диктатор Владимир Путин вновь увеличивает штат службы, отвечающей за его личную безопасность. Причиной является затянувшаяся война против Украины и рост внутренних вызовов для Кремля. Об этом пишет издание The Telegraph.

Отмечается, что Путин увеличил количество сотрудников, ответственных за его личную охрану, до более чем 800 человек.

видео дня

"Это уже вчетвертый раз, когда Путин отдает приказ об усилении охраны с момента начала полномасштабного вторжения в Украину", - подчеркивает издание.

Кроме того, с начала 2026 года, по оценкам европейских разведывательных служб, были введены более строгие протоколы безопасности из-за угроз со стороны украинских беспилотников и опасений относительно возможного государственного переворота или покушения.

"Сотрудникам, работающим в непосредственной близости от Путина, запретили пользоваться мобильными телефонами или другими устройствами с доступом к Интернету, а также общественным транспортом. В их домах также были установлены системы безопасности", - говорится в сообщении.

Аналитики не исключают, что усиление охраны диктатора во время войны может иметь не только практическое, но и политическое значение.

В частности, для российского руководства демонстрация защищенности первого лица является способом показать стабильность власти и контроль над ситуацией.

"Увеличение численности структуры, обеспечивающей охрану Путина, происходит на фоне атак на российскую территорию, ударов по военным и топливным объектам, а также появления новых угроз для российской инфраструктуры. Это заставляет Кремль уделять больше внимания защите ключевых центров принятия решений", - добавляет издание.

Хотя российские власти традиционно объясняют расширение силовых структур необходимостью обеспечения государственной безопасности, критики Кремля предполагают, что подобные шаги могут быть признаком роста опасений среди российского руководства относительно внутренних рисков.

Каким может быть сценарий отстранения Путина

Военный эксперт, полковник запаса ГШ ВСУ Олег Жданов отмечал, что в властных кругах Кремля уже формируется противостояние между сторонниками продолжения войны и теми, кто заинтересован в прекращении боевых действий.

По его словам, экономические трудности могут усиливать недовольство среди бизнеса, поскольку компании вынуждены работать в условиях высокой стоимости денег и ограничений, создаваемых политикой Кремля.

"Если бизнес договорится с генералами, они устранят и Путина, и "партию войны", и всех на свете, обвинят их в агрессии и сядут с мировым сообществом договариваться с чистого листа. И они согласятся на гораздо больше компромиссов, лишь бы только начать все с нуля", - убежден эксперт.

Вероятность заговора против Путина - что известно

Как сообщал Главред, ранее из-за опасений по поводу покушений российский диктатор Владимир Путин приказал своим двум старшим дочерям и внукам переехать в тщательно охраняемый лесной дворцовый комплекс "Валдай".

Политолог, эксперт по вопросам Центральной и Восточной Европы Иван Преображенский считает, что уровень лояльности к Путину снижается из-за того, что Путин не хочет заканчивать войну. И эта тенденция может быть долгосрочной.

Российский политолог Антон Еремин отмечал, что основной внутренней угрозой для власти Владимира Путина сегодня становится сама чекистская система, которая ранее и обеспечила его приход к вершине.

Читайте также:

Об источнике: The Telegraph The Daily Telegraph, известная в Интернете и в других местах как The Telegraph, - британская ежедневная консервативная широкоформатная газета, издаваемая в Лондоне Telegraph Media Group и распространяемая в Великобритании и за рубежом. В ноябре 2004 года The Telegraph отпраздновала десятую годовщину своего веб-сайта Electronic Telegraph, который теперь переименован в www.telegraph.co.uk. Electronic Telegraph был запущен в 1995 году. 8 мая 2006 года состоялся первый этап значительного редизайна веб-сайта с расширением макета страниц и увеличением популярности аудио-, видео- и журналистских блогов, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред