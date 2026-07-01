Трамп едва не возобновил войну с Ираном: WSJ выяснило детали

Перспективы заключения мирного соглашения между США и Ираном оказались под угрозой.

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Трамп рассматривал возможность возобновить войну с Ираном / Коллаж: Главред, фото: war.gov, ОП, pixabay.com

Кратко:

Трамп обсуждал возобновление войны с Ираном но выбрал дипломатию

США пока ограничатся разовыми ударами в ответ на нарушения Тегерана

Иран отказывается от прямых контактов с Америкой на переговорах в Катаре

Президент США Дональд Трамп не исключал возможности возобновления полномасштабной войны с Ираном. После ряда переговоров на эту тему пока что он решил придерживаться дипломатии. Представитель Белого дома отметил, что Трамп всегда предпочитает дипломатию, поэтому иранцам было бы разумно заключить выгодную сделку с Америкой.

Как пишет The Wall Street Journal, в последние дни глава Белого дома провел несколько переговоров с главой Пентагона Питом Хегсетом и председателем Объединенного комитета начальников штабов генералом Дэном Кейном. Обсуждения были сосредоточены на том, следует ли США отказаться от переговоров и возобновить полномасштабные атаки на Иран.

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Хоть по итогу решение принято не было, но Трамп сказал помощникам, что, по его мнению, еще один раунд полномасштабных атак может сорвать дипломатию и подорвать шансы Вашингтона на окончательное уничтожение иранской ядерной программы.

Также Трамп сказал помощникам, что его устраивает, если переговоры с Ираном зайдут за рамки установленного на 18 августа срока заключения ядерной сделки, что даст переговорам больше времени для работы.

При этом президент сказал, что в настоящее время удовлетворен тем, что отдает приказы о разовых ударах по Ирану, когда Тегеран нарушает "меморандум о взаимопонимании", что спровоцировало на выходных боевые действия.

Иран снова отверг прямые переговоры с США и озвучил новые условия

Как сообщает Reuters, перспективы заключения мирного соглашения между США и Ираном оказались под угрозой, поскольку Тегеран отказывается от прямых контактов с США в ходе переговоров в Катаре. Вместо двустороннего диалога стороны общались через местных посредников.

По словам инсайдеров, в столицу Катара Доху прибыли специальный представитель президента США Стив Виткофф и Джаред Кушнер. Они планировали обсудить дальнейшие шаги по реализации предварительных договоренностей между Вашингтоном и Тегераном.

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Багаи заявил, что в ближайшее время никаких встреч с представителями США не предвидится. По его словам, стороны сначала должны "договориться о механизмах" соблюдения режима прекращения огня, а уже потом переходить к обсуждению более сложных тем.

В Тегеране подчеркивают, что вопрос об иранской ядерной программе в настоящее время не является приоритетным. По мнению иранской стороны, сначала необходимо урегулировать базовые условия выполнения уже достигнутых договоренностей.

Аналитики считают, что такая позиция свидетельствует о наличии существенных противоречий между странами. Среди наиболее сложных тем по-прежнему остаются безопасность судоходства в Ормузском проливе и экономические гарантии, предлагаемые Ирану в рамках переговорного процесса.

В Белом доме подтвердили пребывание американских представителей в Катаре. Между тем катарская сторона сообщила, что консультации проводились исключительно через посреднические каналы, без непосредственного контакта между делегациями США и Ирана.

Перемирие США и Ирана

Как писал Главред, 17 июня США и Иран дистанционно подписали меморандум о прекращении войны и открытии Ормузского пролива. Этот документ служит основой для проработки деталей итогового соглашения, которое закрепит перемирие, в течение 60 дней (до 18 августа).

Меморандум подписали президенты США и Ирана - Дональд Трамп и Масуд Пезешкиан. США разрешали Ирану экспортировать нефть и снимали санкции, а Тегеран обязывался в течение 30 дней обеспечить стабильное судоходство между Персидским и Оманским заливами.

18 июня Центральное командование Вооруженных сил США заявило, что блокада Ормузского пролива окончательно снята.

23 июня в Конгрессе США впервые прошло голосование в обеих палатах символическая резолюция с призывом к президенту Дональду Трампу остановить войну с Ираном. Документ призывает Трампа отозвать американские войска, ведущие боевые действия против Тегерана, если только он не получит открытого разрешения на продолжение войны со стороны Конгресса или не будет объявлена война.

25 июня телеканал CBS News сообщил, что гражданское грузовое судно под флагом Сингапура подверглось удару, когда проходило через Ормузский пролив у побережья Омана. Сначала речь шла о "неизвестном снаряде", однако впоследствии американская сторона заявила, что это был иранский беспилотник.

26 июня американские военные заявили, что нанесли удары по ряду военных объектов Ирана в ответ на атаку торгового судна Ever Lovely в Ормузском проливе.

Ормузский пролив / Инфографика: Главред

О чем на самом деле договорились США и Иран: мнение эксперта

Политический и общественный деятель Виктор Андрусив относится скептически к соглашению США и Ирана.

"Я не считаю, что речь идет о полноценном соглашении. Скорее о паузе. Обеим сторонам необходимо перевести дух. США и Западу - из-за исчерпания стратегических запасов, которых в некоторых странах осталось лишь на несколько недель. Ирану - из-за того, что блокада угрожала остановкой добычи из-за переполнения хранилищ", - отметил он.

По словам Андрусива, фактически стороны договорились прежде всего о паузе на 60 дней. В принципиальных вопросах, в частности относительно ядерной программы, ясности пока нет.

"Впрочем, даже эта пауза очень хрупка. Дело в том, что главный виновник этой истории - Нетаньяху - остался вне рамок договоренностей. А это не тот политик, которого можно просто исключить из уравнения. Даже промежуточное соглашение наносит ему серьезный политический удар внутри Израиля, тогда как война давно стала для него инструментом удержания власти. Я бы даже сказал, что сейчас Нетаньяху представляет для Трампа большую проблему, чем Иран. И пока что я не увидел со стороны американского президента шагов, направленных на решение этой проблемы", - считает эксперт.

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Об источнике: The Wall Street Journal The Wall Street Journal (WSJ) - ежедневная международная англоязычная газета, ориентированная на деловые и финансовые новости. Основана 8 июля 1889 г. Чарльзом Доу, Эдвардом Джонсом и Чарльзом Бергстрессером. Одно из самых влиятельных и крупнейших американских изданий, публикующее статьи по тематике: политика, экономика, бизнес, технологии, лайф-стайл и т.д., пишет Википедия.

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