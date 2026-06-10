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Панически боится ликвидации: Путин перевез Кабаеву и детей в бункер, детали

Мария Николишин
10 июня 2026, 09:39
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Путин также значительно усилил меры безопасности вокруг дворцового комплекса.
Панически боится ликвидации: Путин перевез Кабаеву и детей в бункер, детали
Путин усилил охрану у бункера / коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, instagram.com/alinakabaeva.officiaal

Кратко:

  • Путин якобы приказал дочерям и внукам переехать в "Валдай"
  • Безопасность резиденции в последние годы существенно усилили
  • Вокруг усадьбы расположено 27 башен ПВО и подземный бункер

Из-за опасений по поводу покушений российский диктатор Владимир Путин приказал своим двум старшим дочерям и внукам переехать в тщательно охраняемый лесной дворцовый комплекс "Валдай". Об этом пишет Daily Express.

Отмечается, что в поместье, расположенном более чем в 400 км к северо-западу от Москвы, также проживают 43-летняя Алина Кабаева и двое маленьких сыновей, 11-летний Иван и 6-летний Владимир.

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"Безопасность на полуострове, расположенном между двумя озерами и окруженном густым лесом, была усилена из-за угрозы беспилотников, которые долетают все дальше вглубь территории РФ. В настоящее время комплекс защищен 27 башнями ПВО, расположенными в двойных оборонительных кольцах. Это значительно больше, чем два года назад. Также на территории поместья есть подземный бункер", — пишет издание.

Известно, что усиление мер безопасности произошло после сообщений о том, что разведка США и Израиля использовала взломанные каналы безопасности для отслеживания и ликвидации верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи в феврале 2026 года.

"Примечательно, что на семейном собрании отсутствуют слухи о третьей дочери Путина, 23-летней Луизе Розовой, которая преимущественно проживает в Париже. Она является дочерью 51-летней Светланы Кривоногих, бывшей уборщицы, которая впоследствии стала богатой банковской руководительницей. Между тем старшие дочери Путина продолжают занимать руководящие посты в России", — добавляют в Daily Express.

Как могут убрать Путина

Политолог, эксперт по вопросам Центральной и Восточной Европы Иван Преображенский считает, что через некоторое время в РФ может начаться разговор о том, что можно было бы попробовать заменить Путина кем-то другим.

"Единственный вариант — что кто-то восстанет сам. Ситуация будет настолько плохой, что с ним быстро не смогут расправиться. Скорее всего, речь идет не об условных олигархах и не о крупном бизнесе, а о каких-то региональных элитах. Это может быть отдельный регион или регионы", — отметил он.

Вероятность мятежа против Путина в РФ — что известно

Как сообщал Главред, на фоне участившихся атак беспилотников на территории России в Кремле резко усилились меры безопасности вокруг российского диктатора Владимира Путина. С марта 2026 года российский президент серьезно опасается не только утечки секретной информации, но и возможного заговора внутри элит, включая сценарий покушения с использованием дронов.

Также известно, что Путин долго не проводил публичных мероприятий в Кремле после ликвидации верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи 28 февраля. Кроме того, отсутствие Путина на публике совпало с перебоями в работе Интернета в центре Москвы.

В то же время российский оппозиционер Игорь Эйдман говорил, что внутриполитическая ситуация в 2026 году будет также достаточно опасной для Путина. В частности, недовольство Путиным в его собственном окружении будет только нарастать.

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Об источнике: Daily Express

Daily Express — ежедневный таблоид, выходящий в Великобритании.

Издание является главной газетой Express Newspapers, которая является дочерней компанией холдинга Northern & Shell, единственным владельцем которого является Ричард Десмонд.

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