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Втянули когти от паники: Максакова назвала месяц, когда посыплется режим Путина

Анна Ярославская
9 июня 2026, 09:20
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Имитационный переворот в России не решит проблему.
Мария Максакова, Путин, Кремль
Август – реальный шанс демонтировать режим Путина, считает Мария Максакова / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот

О чем сказала Мария Максакова:

  • В Кремле нарастает паника из-за вступления в зону турбулентности
  • Системные преемники лишь временно скроют старую суть режима
  • Движение Черная искра способно разрушить систему изнутри

Российская верхушка находится в состоянии скрытой паники и пытается переждать опасную для себя "зону турбулентности", которая продлится до конца сентября. Об этом в интервью изданию Главред заявила оперная певица, общественный деятель и экс-депутат Госдумы РФ Мария Максакова.

По ее словам, главная задача Украины и мирового сообщества — не дать Кремлю провести имитационный переворот и сохранить существующую систему.

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Максакова отметила, что нынешнее поведение российских властей (включая недавние медийные выходы идеологов вроде Дугина) — это попытка "втянуть когти и спрятать клыки", чтобы не казаться чудовищами. Однако за этим скрывается разбалансированность и отсутствие единой генеральной линии.

"Все, что мы обсуждаем — это разбалансированность, резкие выпады в разные стороны. В таких условиях там не может быть выработана какая-то генеральная линия, каким образом им из июня перескочить в конец сентября, пройдя эту зону турбулентности", — подчеркнула экс-депутат.

Кто может прийти на смену Путину

Максакова предупредила: передача власти так называемым "системным" фигурам не решит проблему, а лишь создаст временную иллюзию изменений.

Общественный деятель оценила возможные сценарии:

  • Клан Ковальчуков и Кириенко: крайне нежелательный вариант для Украины, который продолжит прежний курс.
  • Мишустин и Шойгу: вероятно, прекратили бы войну, но попытались бы построить аналог Советского Союза с Госпланом. Это будет "то же самое, но с более травоядной витриной".
  • Либертарианцы и новаторы (Павел Дуров, Виталий Бутерин, Ольга Курносова): лучший сценарий для полного демонтажа системы и ликвидации ФСБ, которую Максакова назвала "ядром терроризма".

Ставка на "Черную искру"

По мнению Максаковой, реальной силой внутри РФ, способной навязать Кремлю настоящую борьбу, сегодня является движение "Черная искра". Она напомнила, что эта организация совместно с Силами специальных операций (ССО) уже продемонстрировала свою эффективность, устроив "впечатляющие фейерверки" на российских нефтеперерабатывающих заводах.

"Потому это шанс", - уверена экс-депутат.

В связи с этим Максакова обратилась к русскоязычной диаспоре по всему миру с призывом преодолеть апатию и включиться в противостояние.

"Русский язык — не собственность Путина! Почему вы позволяете Путину себя индоктринировать? От людей, рассеянных по миру, никто не требует встать под ружье. Другие взяли это на себя, так помогите — медийно, ресурсно, но сейчас, не растягивая на годы бесполезной борьбы", - сказала она.

Движение "Черная искра" - что о нем известно

"Черная искра" - современное повстанческое движение, центр сопротивления путинскому режиму на территории России.

Как пишет Википедия, "Черная искра" является подпольным движением сопротивления, которое проводит диверсионные операции на территории России в сотрудничестве с украинскими силами специальных операций во время российско-украинской войны. О численности, руководстве и других характеристиках движения публичные данные отсутствуют.

Командование ССО Украины официально подтвердило тесную координацию с представителями движения.

Подтвержденные операции:

  • Атака на Ильский НПЗ 7 сентября 2025 года. Силы специальных операций Украины во взаимодействии с Черной искрой провели операцию в Краснодарском крае РФ. Был успешно уничтожен ключевой объект, обеспечивавший работу всего предприятия, а именно установку ЭЛОУ-АТ-6 – комплекс первичной переработки нефти мощностью 6 млн. тонн сырой нефти в год.
  • Атака на НПЗ Киришинефтеоргсинтез ночью на 4 октября 2025 года. Бойцы движения в сотрудничестве с украинскими ССО провели успешную операцию на "Киришинефтеоргсинтезе" - одном из крупнейших российских нефтеперерабатывающих заводов Ленинградской области. Были поражены установки ЛАБ-ЛАБС. Мощность установки составляет 8 млн метрических тонн в год или 160 000 баррелей в день, это 40 % от перерабатывающей мощности завода.
  • Удары по танкерам в Каспийском море.
  • 12 декабря 2025 г. ССО вместе с движением "Черная искра" провели операцию на Каспийском море, ударив по двум российским танкерам "Композитор Рахманинов" и "Аскар-Сариджа" у берегов Калмыкии. Суда перевозили вооружение и военную технику.

Максакова добавила, что Кремль намеренно внушает страх перед ядерным статусом РФ, однако против внутреннего сопротивления это оружие бесполезно.

По оценке экс-депутата Госдумы, окно возможностей для решительных действий откроется уже в августе, и скоординированный удар изнутри может привести к одномоментному краху империи, как это случилось с СССР.

"Есть август и есть возможность. Так почему не собраться? И сейчас я, естественно, обращаюсь не к украинцам, потому что Украина и так делает гораздо больше, чем все вместе взятые. Я обращаюсь ко всем, кто нас слышит за пределами Украины: давайте объединимся один раз и положим конец этому злу. Подумайте, какая колоссальная энергия высвободится, когда этому кошмару будет положен конец", - заявила общественный деятель.

Смотрите видео - Мария Максакова разобрала рассказала, почему в августе есть шанс на демонтаж режима Путина:

Переворот в России - новости

Как писал Главред, марта 2026 российский президент всерьез опасается не только утечки секретной информации, но и возможного заговора внутри элит, включая сценария покушения с использованием дронов. На этом фоне Федеральная служба охраны ужесточила контроль за окружением Путина, ограничила его перемещения и усилила защиту резиденций и рабочих объектов.

По данным СМИ, с начала войны в Украине Путин часто укрывается в модернизированных бункерах, в частности в Краснодарском крае, где может работать неделями, тогда как российские СМИ продолжают использовать заранее подготовленные видеоматериалы.

С риском попытки госпереворота в РФ якобы связывают Сергея Шойгу — бывшего министра обороны, который с мая 2024 года занимает должность секретаря Совета безопасности РФ.

Председатель Комитета экономистов Украины Андрей Новак считает, что смена власти в Москве может произойти не по народной инициативе, а в результате дворцовых переворотов.

Политолог и эксперт по вопросам Центральной и Восточной Европы Иван Преображенский считает, что слухи о поиске преемника Владимира Путина и возможных заговорах внутри Кремля не имеют ничего общего с реальной подготовкой к смене власти в России. На самом деле публичное обсуждение подобных кандидатур сегодня является мощным инструментом внутриэлитной борьбы и сигналом к физическому или политическому устранению конкурентов.

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О персоне: Мария Максакова

Мария Петровна Максакова-Игенбергс (24 июля 1977, Мюнхен, ФРН) – российская и украинская (с 2016 года) оперная певица (меццо-сопрано), общественный деятель, бывший депутат Госдумы РФ VI созыва от партии "Единая Россия" (исключена 16 февраля 2017 года). С декабря 2016-го проживает в Украине. Осуждает российское вторжение в Украину. В октябре 2017 года в интервью журналисту Айдеру Муждабаеву извинилась перед украинцами и крымскими татарами за голосование Госдумы РФ за аннексию Крыма Россией и подчеркнула, что в момент голосования отсутствовала в парламенте и стране, пишет Википедия.

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