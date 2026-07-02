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Покушение на Ермолаева в Монако: главной подозреваемой стала украинка - СМИ

Виталий Кирсанов
2 июля 2026, 23:17
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Выйти на предполагаемую подозреваемую удалось благодаря показаниям очевидца и записям с камер видеонаблюдения.
В Монако продолжается расследование взрыва
В Монако продолжается расследование взрыва / коллаж: Главред, фото: скриншот, minfin.com.ua

Кратко:

  • По данным СМИ, подозреваемой женщине около 30 лет
  • Женщина могла скрыться в Италии

Правоохранительные органы Монако продолжают расследование взрыва, в результате которого пострадали украинский бизнесмен Вадим Ермолаев, его сожительница и сын.

По информации France Info, основной подозреваемой по делу является женщина украинского происхождения, объявленная в розыск.

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Выйти на предполагаемую подозреваемую следователям помогли показания свидетеля, а также записи с камер видеонаблюдения, установленных около места происшествия.

По данным СМИ, женщине около 30 лет или больше. Камеры зафиксировали ее рядом с домом, где проживает Ермолаев с семьей, за несколько минут до взрыва. Речь идет о небольшой площади возле резиденции предпринимателя. По одной из версий следствия, после инцидента она покинула территорию Монако и могла скрыться в Италии. Также проверяется возможная причастность других лиц.

Фото с камер видеонаблюдения, на которых запечатлен человек перед взрывом в Монако
Фото с камер видеонаблюдения, на которых запечатлен человек перед взрывом в Монако / Фото: France Info

В результате взрыва травмы получили три человека, включая 58-летнего Вадима Ермолаева, которого французские СМИ называют одним из самых состоятельных уроженцев Украины.

Пострадали также сожительница бизнесмена и их 13-летний сын. Как сообщил генеральный прокурор Монако Стефан Тибо, жизни Ермолаева ничего не угрожает. При этом состояние женщины остается критическим, тогда как подросток получил легкие травмы.

Расследование продолжается. Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего и изучают возможные мотивы преступления. Официальные подробности дела пока не раскрываются, а следствие рассматривает несколько версий случившегося.

Взрыв в Монако - что известно

Как сообщал Главред, взрыв в Монако произошел 29 июня. Сразу после происшествия следователи начали рассматривать версию о преднамеренном подрыве. По предварительной информации, возле дома Ермолаева было заложено самодельное взрывное устройство, начиненное металлическими поражающими элементами.

Камеры видеонаблюдения зафиксировали неизвестного человека, который незадолго до взрыва оставил возле дома рюкзак, а затем поспешно покинул место происшествия. По данным следствия, позже он направился в сторону французского города Босолей. В момент инцидента неизвестный был одет в светлую одежду, а его лицо частично скрывал головной убор.

В настоящее время правоохранители продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего и проверяют несколько версий случившегося. В рамках расследования французские следственные органы взаимодействуют с украинскими коллегами, устанавливая, могли ли к организации взрыва быть причастны представители преступных группировок или лица, связанные с деятельностью мошеннических колл-центров.

Кто такой Вадим Ермолаев

Вадим Ермолаев - бизнесмен из Днепра, основатель торгово-производственной корпорации "Алеф". Считается, что он - один из крупнейших застройщиков Днепра: благодаря ему в городе появились такие объекты, как "Мост-Сити", Cascade Plaza, "Босфор", Enigma, "Призма" и другие.

За год до начала полномасштабного вторжения России украинский Forbes оценивал его состояние в 221 миллион долларов.

Ермолаев ведет бизнес в Украине, однако, формально не является украинским бизнесменом.

Как пишет Громадське, бизнесмен лично заявлял, что отказался от украинского гражданства ещё в 2017 году, и с тех пор у него есть только гражданство Кипра. Это решение он объяснял тем, что хочет иметь международную защиту.

В декабре 2023 года президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о введении в отношении Ермолаева персональных санкций сроком на 10 лет.

Служба безопасности Украины пояснила, что основанием для санкций стала деятельность его алкогольного бизнеса в оккупированном Крыму, где компании платили налоги в российский бюджет. Речь шла, в частности, о том, что после оккупации полуострова Ермолаев переоформил свой бизнес на подставных лиц и продолжал работать на российских оккупантов.

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Об источнике: France Info

France Info - это французская сеть круглосуточных новостей, входящая в состав государственного общественного вещателя Radio France. France Info работает как круглосуточная радиостанция (основана в 1987 году), телеканал новостей (запущен в 2016 году) и новостной портал.

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