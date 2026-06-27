'Фламинго' посетили Волгоград: под удар попал крупный завод, детали

Кратко:
- Дроны атаковали Волгоград, в городе прогремели взрывы
- Вероятно, поражен завод "Титан-Баррикады"
- Предприятие производит вооружение и находится под санкциями
Утром в субботу, 27 июня, Волгоград подвергся ракетному обстрелу. Россияне жаловались на громкие взрывы. Под удар, вероятно, попало одно из предприятий города. Об этом пишет Telegram-канал Exilenova+.
Примерно в 03:50 появились сообщения о том, что для Волгоградской области существует ракетная угроза. Также о ракетной угрозе предупредили жителей Пензенской, Оренбургской и Самарской областей.
В это время в соцсетях также появились кадры, на которых были зафиксированы неизвестные ракеты. На некоторых видео было слышно, что в Волгограде раздаются взрывы, после чего поднимался столб дыма.
Telegram-канал пишет, что, по предварительным данным, под удар попал завод "Титан-Баррикады". Вероятно, его атаковали ракеты "Фламинго". Зафиксировано как минимум два попадания.
Стоит добавить, что "Титан-Баррикады" — это одно из старейших и крупнейших предприятий Волгограда, занимающееся тяжелым машиностроением.
В частности, предприятие производит пусковые установки, артиллерийские системы, компоненты для ракетных комплексов, а именно "Искандер-М", "Ярс" и "Тополь-М".
Кроме того, этот завод с 2022 года находится под международными санкциями. Причина — производство вооружения для армии РФ.
Какие цели могут быть поражены в России
Военный аналитик, бывший сотрудник СБУ Иван Ступак говорил, что после удара по Москве и прорыва ее ПВО Украине нужно работать с российскими регионами в информационном плане.
По его словам, в Московской области находится определенное количество военных предприятий, которые снабжают армию РФ комплектующими для "Искандеров", "Кинжалов" и "Шахедов".
"Я думаю, что Украина будет все больше концентрироваться именно на таких военных объектах. Конечно, есть еще символические цели, которые могли бы дать мощный медийный эффект. Например, здание ФСБ. Но главное — создавать ощущение уязвимости", — подчеркнул он.
Взрывы в РФ — последние новости
Как сообщал Главред, в ночь на 26 июня Тульская область страны-агрессора РФ подверглась массированной атаке дронов. Под удар попал завод "Азот" в Новомосковске. Местные жители слышали много взрывов, а также жаловались на странный запах аммиака в воздухе и проблемы с электроэнергией.
В ночь на 22 июня и утром в понедельник Москву и область также атаковали дроны. Жители страны-агрессора массово фиксировали пролеты беспилотников.
В четверг, 23 июня, в российском городе Уфа (республика Башкортостан) прогремела серия взрывов и вспыхнул пожар в районе нефтеперерабатывающего завода. В небе видны клубы черного дыма.
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О персоне: Иван Ступак
Иван Ступак — военный эксперт, бывший сотрудник СБУ.
Окончил Национальную академию СБУ. После окончания учебы около 9 лет работал на оперативных и руководящих должностях в Главном управлении СБУ в Киеве и Киевской области. Занимался противодействием экономическим преступлениям.
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