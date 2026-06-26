Страны НАТО выделят Украине €140 млрд, но есть важный нюанс — Politico

Детали декларации все еще обсуждаются послами, поэтому текст могут изменить в последний момент.

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Марк Рютте хочет сосредоточить внимание на наращивании оборонного промышленного производства / Коллаж: Главред, фото: president.gov.ua

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НАТО подпишет крупные оборонные контракты на оружие

США не будут финансово участвовать в новом пакете для Киева

Текст итоговой декларации саммита все еще согласуется

7–8 июля 2026 года в турецкой Анкаре пройдет 36-й саммит НАТО. В нем должен принять участие и президент США Дональд Трамп, несмотря на то что он не раз упрекал партнеров по НАТО в недостаточном участии в коллективной обороне и даже угрожал вывести Америку из Альянса.

Ключевой темой мероприятия станет поддержка Украины. Ожидается, что союзники утвердят многолетний пакет помощи на сумму в 140 млрд евро и подпишут масштабные оборонные контракты. Детали выяснило издание Politico.

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Как сообщили журналистам пять дипломатов, на саммите в Анкаре объявят о заключении новых контрактов на поставку вооружений на миллиарды долларов и увеличении производства оружия.

Как ожидается, союзники также подтвердят свою приверженность статье 5 соглашения о взаимной обороне, а Россию вновь назовут долгосрочной угрозой.

5-я статья НАТО / Инфографика: Главред

Как и в прошлом году, совместное заявление будет кратким.

В настоящее время детали декларации все еще обсуждаются послами, поэтому текст могут изменить в последний момент.

Точная сумма контрактов на поставку вооружений еще не согласована, и, по крайней мере, некоторые из сделок по закупкам, вероятно, будут предварительно согласованы.

Ожидается, что новые оборонные контракты охватят производство дальнобойных ударных систем, средств противовоздушной обороны, беспилотников и другого вооружения.

Генеральный секретарь альянса Марк Рютте хочет сосредоточить внимание на саммите прежде всего на наращивании оборонного промышленного производства, отчасти потому, что он ищет объединяющую тему, которая могла бы помочь сгладить внутренние разногласия в НАТО.

В декларации также будет отмечаться, что Европа берет инициативу. Центральная тема — готовность европейских союзников отвечать за собственную оборону и инвестировать в дальнобойные ракеты, ПВО и БПЛА для Украины.

Расходы НАТО на оборону / Инфографика: Главред

Поддержка Украины

Один из дипломатов заявил, что поддержка Украины, вероятно, станет самым спорным пунктом. Но в целом переговоры по проекту декларации "проходят гладко".

В проекте заявления союзники по НАТО также обязуются оказать Украине военную поддержку в размере 70 миллиардов евро и обещают выделить сумму, как минимум эквивалентную этой сумме, на следующий год, сообщили дипломаты.

Однако ожидается, что США в этом пакете финансово участвовать не будут.

Война в Иране

Союзники по НАТО также стремятся ослабить еще один ключевой источник напряженности между Европой и Вашингтоном - войну в Иране. Хотя США подписали предварительное соглашение о прекращении конфликта, европейские чиновники опасаются, что нерешенные вопросы, такие как возобновление работы Ормузского пролива, могут стать центральной темой встреч в Анкаре.

Несмотря на сильный внутренний раскол по поводу войны, этот шаг, вероятно, будет воспринят как жест примирения с президентом США Трампом: в проекте заявления союзники призывают Иран соблюдать свободу судоходства на этом важнейшем торговом пути, заявили дипломаты НАТО.

В тексте также отмечается, что Иран никогда не должен приобретать ядерное оружие.

Военная помощь Украине - последние новости

Как писал Главред, Великобритания, Франция, Испания, Италия и Канада заблокировали инициативу генерального секретаря НАТО Марка Рютте о выделении странами-членами Альянса 0,25 % своего ВВП на военную помощь Украине. Инициатива не будет реализована из-за отсутствия единодушной поддержки союзников. Рютте надеялся утвердить этот план на предстоящем саммите Альянса в Анкаре.

Двухпартийная группа сенаторов выступила против задержек со стороны Министерства войны США в отправке $600 млн помощи Украине и другим союзникам в Восточной Европе. Как пишет Associated Press, 22 мая они направили письмо министру войны Питу Хегсету с призывом выделить эти средства.

Госдепартамент США принял решение одобрить возможную продажу Украине оборудования для зенитно-ракетного комплекса HAWK. Ориентировочная стоимость пакета составляет 108,1 млн долларов.

Председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей США Брайан Маст считает, что Конгресс США вряд ли одобрит новый большой пакет финансовой помощи Украине. По словам конгрессмена-республиканца, война России против Украины происходит "во дворе Европы", поэтому именно европейские государства должны взять на себя большую ответственность за поддержку Киева.

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Об источнике: Politico Politico (изначально известная как The Politico) - американская медиа-организация в области политической журналистики, базирующаяся в Арлингтоне, штат Вирджиния. Основана американским банкиром и медиаменеджером Робертом Оллбриттоном в 2007 году. Освещает политику в Соединенных Штатах и ​​на международном уровне, публикуя статьи, посвященные политике в США, Европейском союзе, Великобритании и Канаде, пишет Википедия. Идеологически освещение Politico было описано как центристское в отношении американской политики и атлантистское в отношении международной политики.

В 2021 году за 1 миллиард долларов США Politico приобрела немецкая медиакомпания Axel Springer SE. Axel Springer является крупнейшим в Европе издателем газет и ранее приобрела Business Insider. Также существует англоязычный еженедельник Politico Europe. Данный проект – совместное детище американского журнала Politico и немецкого издательства Axel Springer. Издание Politico Europe начало свою работу на европейском рынке СМИ в 2015 году. В фокусе издания – события в Европе и политика ЕС. Считается одним из наиболее влиятельных средств массовой информации, работающих в сегменте освещения европейской политики. Кроме того, по инициативе Politico регулярно проводятся конференции и дискуссии по актуальным вопросам европейской политики.

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