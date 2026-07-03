Последний шанс уехать: Жданов предупредил о россиян в Крыму о будущей депортации

Пока Крымский мост функционириует, жители полуострова могут вывезти имущество и вернуться в Россию.

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Олег Жданов считает, что проблемы с логистикой на полуострове будут только усиливаться / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, x.com/Krymsky_bridge

О чем сказал Жданов:

Малый и средний бизнес уже активно вывозит оборудование с полуострова

Окно возможностей для организованного выезда россиян скоро закроется

Переехавших после 2014 года граждан РФ могут приравнять к оккупантам

Россияне, которые переехали в оккупированный Крым после 2014 года, пока еще имеют возможность организованно покинуть полуостров, однако это "окно возможностей" может закрыться после разрушения Крымского моста. Такое мнение высказал военный эксперт, полковник запаса Генштаба ВСУ Олег Жданов в интервью Главреду.

По словам эксперта, пока Крымский мост остается функционирующим, жители полуострова могут вывезти имущество, оборудование и вернуться в Россию.

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"Малый и средний бизнес, который смотрит на ситуацию на несколько шагов вперед, уже вывозит из Крыма свое оборудование. Пока россияне еще могут спокойно вернуться домой", - отметил Жданов.

Он считает, что после потери транспортного сообщения через Крымский мост ситуация кардинально изменится. По его мнению, тогда речь будет идти уже о полицейской операции по депортации граждан РФ, которые незаконно переселились в Крым после начала оккупации полуострова в 2014 году.

"Причем в данном случае гражданское население – россияне, переехавшие в Крым после 2014-го, – будут приравниваться к комбатантам, оккупантам. Так что у них пока остается окно возможностей относительно спокойно покинуть Крым", - подчеркнул Жданов.

Кроме того, он заявил, что проблемы с логистикой на полуострове будут только усиливаться. По его словам, последствия украинских ударов по военной инфраструктуре уже отражаются на снабжении, однако основной эффект проявится позже.

"Конечно, на 100% мы не сможем перекрыть логистику. Но войны за бензин, перебои с поставками продовольствия и полное отсутствие курортного сезона будут только усиливаться", - считает военный эксперт.

Отдельно Жданов прокомментировал курортный сезон в Крыму. По его словам, несмотря на заявления российских властей о его начале, фактически туристический сезон сорван. Он отметил, что оккупационная администрация отменила путевки в детские лагеря, включая "Артек", как минимум до сентября, объяснив это вопросами безопасности.

Самые громкие атаки на Крымский мост / Инфографика: Главред

Операция Сил обороны в Крыму

Как писал Главред, операция в отношении временно оккупированного Крыма имеет четкий план, а ее ход уже демонстрирует результат. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем обращении 24 июня. По его словам, Киев не позволит превратить захваченные территории в инструмент бесконечного затягивания боевых действий.

Оккупационные власти Крыма ввели чрезвычайное положение на фоне ударов Украины по военным и логистическим объектам на полуострове. После перебоев с электроэнергией, топливом и движением через Керченский мост часть людей начала покидать оккупированный регион.

Министр обороны Украины Михаил Федоров заявил, что украинские дроны фактически изолируют временно оккупированный Крым, поэтому в ближайшее время полуостров "превратится в остров".

Командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди (Мадяр) считает, что российский диктатор Владимир Путин будет до последнего держаться за Крым.

По его словам, украинский полуостров является для РФ "главным трофеем войны", даже если он будет в режиме "острова".

ВСУ будут бить по Крымскому мосту

В РФ предполагают, что Украина, вероятно, активизирует свои усилия по нанесению ударов по Керченскому мосту. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на российские источники, близкие к Кремлю.

"В ближайшие недели давление на Крымский мост, безусловно, усилится в рамках стратегии Украины по разрыву связей между Крымом и материковой частью страны… удары усилятся", - говорится в сообщении одного из российских Telegram-каналов с 1,5 миллионами подписчиков, которым управляет бывший чиновник Министерства обороны России.

"Нам необходимо заранее подготовиться к такому сценарию и понять, какое оружие могут применить украинские вооруженные силы", - добавили на канале.

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О персоне: Олег Жданов Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный аналитик и видеоблогер. С 2016 года регулярно выступает не только на украинском телевидении и в украинской прессе, но и дает комментарии зарубежным СМИ. В 2012 году открыл собственный ютуб-канал, в котором публикует видео с аналитикой боевых действий, пишет Википедия.

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