Что делать с пылесосом, если он плохо всасывает пыль и грязь — лайфхак

Если пылесос работает плохо и от него исходит неприятный запах, проблема может заключаться не только в контейнере.

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Как правильно мыть пылесос / Коллаж: Главред, фото: скриншоты с YouTube и TikTok

Вы узнаете:

Как очистить пылесос, если он плохо всасывает пыль

Как правильно ухаживать за фильтрами пылесоса

Многие люди думают, что пылесос начинает хуже всасывать пыль и грязь из-за того, что у него переполнен контейнер или мешок. Но это не всегда так.

Главред узнал, что украинский блогер Марк Любчик в TikTok рассказал, что на самом деле влияет на мощность и появление неприятного запаха из пылесоса, а также поделился лайфхаками по уходу за прибором.

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Почему пылесос плохо всасывает пыль и грязь

Регулярную очистку пылесоса не стоит ограничивать только опорожнением контейнера. Внутри прибора постепенно скапливаются мелкая пыль и другой мусор, которые могут препятствовать нормальной работе техники.

По словам эксперта, особое внимание следует уделять трубкам, фильтрам и щеткам. Именно в этих деталях может скапливаться грязь, которую пылесос собирает во время уборки.

Как очистить пылесос от пыли и грязи

Перед мытьем деталей пылесоса важно ознакомиться с инструкцией к конкретной модели. Не все элементы можно подвергать воздействию воды, поэтому сначала нужно убедиться, какие части разрешено промывать.

Как правильно пылесосить дома / Инфографика: Главред

После этого можно очистить те части пылесоса, для которых производитель разрешает влажную очистку. Особое внимание стоит уделить фильтрам, ведь именно они задерживают значительное количество мелкой пыли.

Как часто нужно мыть фильтр пылесоса

Фильтры требуют регулярной очистки, а частота зависит от их типа и рекомендаций производителя. Марк Любчик советует не откладывать промывку тканевого фильтра, поскольку в нём скапливаются загрязнения.

"Вот этот тканевый фильтр обязательно промывайте, хотя бы раз в неделю - будет просто супер, потому что там как раз скапливаются все эти бактерии, которые всасывает пылесос", - пояснил клинокер.

Как правильно сушить детали пылесоса после промывки

После промывки детали пылесоса нужно полностью высушить перед сборкой. Влага внутри техники может создать проблемы при дальнейшем использовании, поэтому спешить со сборкой не стоит.

Смотрите видео о том, как правильно мыть и чистить пылесос:

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О персоне: Марк Любчик Марк Любчик - украинский TikTok-блогер, клинктокер, который в своих соцсетях делится советами по уходу за домом и организации пространства. На его страницу в TikTok подписаны более 30 тысяч пользователей.

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