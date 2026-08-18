Мать проснулась от странного звука из кроватки: счет шел на секунды

Мать проснулась от странного звука и обнаружила, что четырехмесячная дочь задыхается. Быстрая реакция помогла предотвратить возможную трагедию.

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Мать проснулась от странного звука из детской кроватки / Коллаж Главред, фото: tiktok.com/@mama_casey02

Вы узнаете:

Как едва слышный звук из кроватки помог избежать трагедии

Как мать сразу поняла, что ребенок оказался в опасности

Что женщина обнаружила рядом с младенцем после его спасения

Ночной шум из детской кроватки заставил жительницу штата Нью-Йорк (США) мгновенно вскочить с постели. Четырехмесячная девочка срыгнула во сне и начала задыхаться, однако мать вовремя услышала ее тяжелое дыхание и смогла оказать первую помощь.

Пугающий момент попал на камеру видеонаблюдения, установленную в спальне семьи. Позже запись появилась в TikTok и привлекла внимание пользователей.

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Мать услышала, как ребенок пытается вдохнуть

Инцидент произошел около 00:30. По словам 34-летней Кейси Клют, сначала она не могла понять, действительно ли слышит странный звук или он ей только показался.

Ее муж, 30-летний Джошуа, в это время находился на работе. Помимо четырехмесячной Мэдилин, супруги воспитывают трехлетнюю дочь Шарлотту.

"Что-то внутри меня подсказало, что нужно проснуться. Я открыла глаза, услышала, как она жадно хватает воздух, и сразу вскочила", - рассказала Кейси.

На записи видно, как женщина подбегает к люльке и берет дочь на руки. Через несколько мгновений она понимает, что ребенок задыхается.

Курсы первой помощи помогли не растеряться

Кейси ранее прошла несколько курсов сердечно-легочной реанимации и первой помощи, поэтому в критический момент знала, как действовать. Она расположила Мэдилин лицом вниз у себя на груди и начала осторожно похлопывать ее по спине, помогая освободить дыхательные пути от содержимого.

Мать услышала, как ребенок пытается вдохнуть / Фото: tiktok.com/@mama_casey02

Вскоре дыхание девочки восстановилось. После этого мать осмотрела люльку и обнаружила внутри две мягкие игрушки, которые туда, вероятно, положила старшая дочь.

Женщина сразу убрала их, поскольку любые лишние предметы в месте сна маленького ребенка способны создать дополнительную опасность.

"Это была действительно страшная ситуация. Я благодарна, что услышала ее и смогла предотвратить потенциальную трагедию", - призналась Кейси.

Почему в кроватке младенца не должно быть игрушек

Американская академия педиатрии рекомендует укладывать младенцев спать на спину - на твердую, ровную и горизонтальную поверхность. В кроватке не должно быть подушек, одеял, мягких игрушек, бортиков и других предметов, которые могут закрыть лицо ребенка или затруднить дыхание.

В кроватке младенца не должно быть игрушек / Фото: tiktok.com/@mama_casey02

Исследование, опубликованное в 2019 году в научном журнале Pediatrics, показало, что мягкие постельные принадлежности фигурировали в 69% изученных случаев удушья младенцев во время сна. Авторы работы подчеркнули, что соблюдение правил безопасного сна способно снизить подобные риски.

Младенца также не следует оставлять спать на диване, кресле, мягком матрасе или наклонной поверхности.

Смотрите в видео о том, как женщина спасла свою дочь:

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