Взрывы продолжаются: дроны и ракеты атаковали Санкт-Петербург, Чувашию и Удмуртию

Главное:
- Россию атаковали дроны и ракеты
- В результате ударов по Санкт-Петербургу горит нефтяной терминал
- В Удмуртии якобы ПВО РФ удалось сбить украинскую ракету
В стране-агрессоре России ночь с 3 на 4 июля была неспокойной. Как сообщил советник министра обороны Украины Сергей Стерненко, еще с вечера пятницы ракетная тревога была объявлена в Саратовской, Ростовской, Воронежской, Пензенской, Самарской, Ульяновской, Тамбовской областях, а также в республиках Татарстан и Мордовия.
Впоследствии в нескольких областях прогремели взрывы. По состоянию на утро, согласно данным мониторинговых каналов Exilenova+ и Astra, зафиксированы попадания.
Удар по Санкт-Петербургу
Этой ночью несколько громких взрывов прогремели на малой родине кремлевского диктатора Владимира Путина. Выяснилось, что украинские дроны поразили нефтяной терминал в порту Санкт-Петербурга.
"Порт продолжает гореть. Попаданий было много. Вероятно, часть резервуаров была пуста", - пишут мониторы.
Смотрите видео атаки на Санкт-Петербург и другие регионы РФ:
Отметим, что Петербургский нефтяной терминал является одним из самых больших в Балтийском регионе: на его территории расположен 21 резервуар для хранения нефтепродуктов, а пропускная способность составляет 12,5 млн. тонн в год.
Атака на Чувашию
В Чувашии очевидцы опубликовали кадры ночной атаки Украины. В местных Telegram-каналах жаловались, что ракеты пролетали в Алатирском районе на юго-западе Чувашской Республики и над Комсомольским районом на востоке.
О последствиях ракетного удара по республике пока нет официальных данных, однако мониторинговые каналы сообщают, что ракеты, пролетевшие над Чувашией, были типа "Фламинго".
Атака на Удмуртию
Глава республики Александр Бречалов утром заявил, что над Удмуртией якобы была сбита украинская ракета. ВСУ попытались атаковать предприятие в регионе. Ракета якобы была перехвачена, пострадавших и разрушений нет.
Удар по Белгороду
По данным Сергея Стерненко, в эту ночь ракеты также прилетели по Белгороду. В результате попадания в городе загорелась ТЭЦ "Луч". Местные сообщают о частичном блекауте.
Почему удары по Москве не имеют смысла - мнение эксперта
"Главред" писал, что, по словам военного эксперта Олега Жданова, удары по столице России вряд ли станут фактором, который заставит Кремль изменить курс или подтолкнет окружение Владимира Путина к решительным действиям.
Зато большее влияние на внутренние процессы в РФ могут оказать другие цели и экономическое давление. Кроме того, защита российской столицы значительно затрудняет возможность результативных атак с использованием имеющихся у Украины средств поражения.
Удары вглубь РФ - последние новости
Напомним, Главред писал, что украинские дроны повторно атаковали центр космической связи "Дубна" в Московской области. РФ использует этот объект для разведки и координации оккупационных войск в Украине.
Ранее Россия также заявила о вероятном первом применении Украиной дальнобойной баллистической ракеты для нанесения удара по Московской области. В то же время украинская сторона официально не подтверждала использование такого вооружения.
Накануне один из ключевых объектов российской нефтеперерабатывающей промышленности - Славянский НПЗ в Краснодарском крае РФ - подвергся массированной атаке беспилотников.
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О персоне: Сергей Стерненко
Сергей Стерненко - украинский общественный деятель, известный активист, блогер, волонтер, бывший руководитель одесского областного отделения "Правого сектора" (2014-2017). Участник Евромайдана и противостояния в Одессе 2 мая 2014 года. Автор и ведущий популярного украиноязычного YouTube-канала. С 22 января 2026 года - советник министра обороны Украины Михаила Федорова по вопросам использования БПЛА на фронте российско-украинской войны.
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