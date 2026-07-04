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Взрывы продолжаются: дроны и ракеты атаковали Санкт-Петербург, Чувашию и Удмуртию

Анна Косик
4 июля 2026, 07:47
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В результате атаки пострадал стратегически важный для РФ объект.
атака на рф
В Санкт-Петербурге в небо поднимаются столбы дыма / Коллаж: Главред, фото: t.me/exilenova_plus

Главное:

  • Россию атаковали дроны и ракеты
  • В результате ударов по Санкт-Петербургу горит нефтяной терминал
  • В Удмуртии якобы ПВО РФ удалось сбить украинскую ракету

В стране-агрессоре России ночь с 3 на 4 июля была неспокойной. Как сообщил советник министра обороны Украины Сергей Стерненко, еще с вечера пятницы ракетная тревога была объявлена в Саратовской, Ростовской, Воронежской, Пензенской, Самарской, Ульяновской, Тамбовской областях, а также в республиках Татарстан и Мордовия.

Впоследствии в нескольких областях прогремели взрывы. По состоянию на утро, согласно данным мониторинговых каналов Exilenova+ и Astra, зафиксированы попадания.

видео дня

Удар по Санкт-Петербургу

Этой ночью несколько громких взрывов прогремели на малой родине кремлевского диктатора Владимира Путина. Выяснилось, что украинские дроны поразили нефтяной терминал в порту Санкт-Петербурга.

"Порт продолжает гореть. Попаданий было много. Вероятно, часть резервуаров была пуста", - пишут мониторы.

Скрин из тг
Скриншот из telegram-канала Главред

Смотрите видео атаки на Санкт-Петербург и другие регионы РФ:

Отметим, что Петербургский нефтяной терминал является одним из самых больших в Балтийском регионе: на его территории расположен 21 резервуар для хранения нефтепродуктов, а пропускная способность составляет 12,5 млн. тонн в год.

Атака на Чувашию

В Чувашии очевидцы опубликовали кадры ночной атаки Украины. В местных Telegram-каналах жаловались, что ракеты пролетали в Алатирском районе на юго-западе Чувашской Республики и над Комсомольским районом на востоке.

О последствиях ракетного удара по республике пока нет официальных данных, однако мониторинговые каналы сообщают, что ракеты, пролетевшие над Чувашией, были типа "Фламинго".

Ракета
Ракета "Фламинго" / Инфографика: Главред

Атака на Удмуртию

Глава республики Александр Бречалов утром заявил, что над Удмуртией якобы была сбита украинская ракета. ВСУ попытались атаковать предприятие в регионе. Ракета якобы была перехвачена, пострадавших и разрушений нет.

Удар по Белгороду

По данным Сергея Стерненко, в эту ночь ракеты также прилетели по Белгороду. В результате попадания в городе загорелась ТЭЦ "Луч". Местные сообщают о частичном блекауте.

Почему удары по Москве не имеют смысла - мнение эксперта

"Главред" писал, что, по словам военного эксперта Олега Жданова, удары по столице России вряд ли станут фактором, который заставит Кремль изменить курс или подтолкнет окружение Владимира Путина к решительным действиям.

Зато большее влияние на внутренние процессы в РФ могут оказать другие цели и экономическое давление. Кроме того, защита российской столицы значительно затрудняет возможность результативных атак с использованием имеющихся у Украины средств поражения.

Удары вглубь РФ - последние новости

Напомним, Главред писал, что украинские дроны повторно атаковали центр космической связи "Дубна" в Московской области. РФ использует этот объект для разведки и координации оккупационных войск в Украине.

Ранее Россия также заявила о вероятном первом применении Украиной дальнобойной баллистической ракеты для нанесения удара по Московской области. В то же время украинская сторона официально не подтверждала использование такого вооружения.

Накануне один из ключевых объектов российской нефтеперерабатывающей промышленности - Славянский НПЗ в Краснодарском крае РФ - подвергся массированной атаке беспилотников.

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О персоне: Сергей Стерненко

Сергей Стерненко - украинский общественный деятель, известный активист, блогер, волонтер, бывший руководитель одесского областного отделения "Правого сектора" (2014-2017). Участник Евромайдана и противостояния в Одессе 2 мая 2014 года. Автор и ведущий популярного украиноязычного YouTube-канала. С 22 января 2026 года - советник министра обороны Украины Михаила Федорова по вопросам использования БПЛА на фронте российско-украинской войны.

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