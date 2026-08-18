Выражение "вагон и маленькая тележка": чем заменить популярный суржик

"Вагон и маленькая тележка" часто употребляются неправильно. Рассказываем, как на украинском языке естественно сказать о большом количестве чего-либо.

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Вагон и маленькая тележка - украинские аналоги / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чём вы узнаете:

Почему "вагон и маленькая тележка" - калька

Как правильно сказать о большом количестве

Какие украинские фразеологизмы следует употреблять

Буквальный перевод русских фразеологизмов редко звучит естественно, особенно когда в украинском языке есть немало собственных ярких аналогов. Популярное выражение "вагон и маленькая тележка", которое используют, когда хотят подчеркнуть очень большое количество чего-либо, является калькованным выражением. В украинской речи его лучше заменять естественными соответствиями. Главред расскажет подробнее.

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Согласно данным "Словаря фразеологизмов украинского языка", в украинской фразеологии есть немало устойчивых выражений для обозначения большого количества. Поэтому нет необходимости дословно переводить русские конструкции вроде "вагон и маленькая тележка".

Как на украинском языке сказать о большом количестве

Вместо калькированного выражения можно использовать немало исконных украинских фразеологизмов:

Классические фразеологизмы: "хоть греблю гати", "куры не клюют", "хоть отбавляй", "на волчьей шкуре не списать". Они подходят, когда нужно подчеркнуть чрезвычайно большое количество предметов или явлений.

"хоть греблю гати", "куры не клюют", "хоть отбавляй", "на волчьей шкуре не списать". Они подходят, когда нужно подчеркнуть чрезвычайно большое количество предметов или явлений. Для описания большого объема работы или дел: "непочатый край", "работы по горло", "работы - хоть отбавляй". Такие выражения уместны, когда речь идет о множестве задач или дел.

"непочатый край", "работы по горло", "работы - хоть отбавляй". Такие выражения уместны, когда речь идет о множестве задач или дел. Эмоциональные и образные варианты: "сила-силенна", "тьма-тьмуща", "видимо-невидимо", "достобиса". Они помогают сделать речь более живой и выразительной.

"сила-силенна", "тьма-тьмуща", "видимо-невидимо", "достобиса". Они помогают сделать речь более живой и выразительной. О большом количестве людей или других существ: "аж кишит", "как блохи у чесоточного пса". Такие выражения передают впечатление от большого скопления людей или живых существ.

В то же время важно учитывать контекст. Например, о большом количестве работы естественнее сказать "непочатый край", а о множестве вещей - "хоть греблю гати" или "хоть отбавляй". Правильно подобранный фразеологизм помогает не только избежать кальки, но и точнее передать нужный смысл.

Украинский язык обладает достаточным количеством собственных средств, чтобы описать огромное количество вещей, людей или дел без дословного копирования иноязычных конструкций. Использование самобытных эквивалентов делает речь более естественной, богатой и выразительной.

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Об источнике: Словарь фразеологизмов украинского языка "Словарь фразеологизмов украинского языка" - это академическое справочное издание, которое фиксирует, систематизирует и объясняет значение исконных украинских фразеологизмов, крылатых выражений и образных сравнений. Словарь является кодифицированным источником языковой нормы, которым пользуются филологи, редакции и лингвисты для нормализации речи, очищения текста от калек или русицизмов и подбора точных синонимов.

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