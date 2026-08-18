Цветы вместо удобрений: какие растения сами обогатят грунт азотом и органикой

Если земля на даче стала как камень, стоит посадить многолетники для идеального дренажа.

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Цветы, которые улучшают качество почвы / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

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Мощные корни эхинацеи и амсонии разрыхляют глину

Баптизия и окопник питают грунт азотом и минералами

От состояния почвы напрямую зависит, насколько хорошо будут расти овощи, ягоды и цветы на участке. Если земля стала плотной, бедной или плохо удерживает влагу, не стоит спешить менять ее полностью. Улучшить структуру и плодородие грунта можно с помощью доступных органических материалов и правильно подобранных растений. Разбираемся, чем улучшить почву на садовом участке и какие способы действительно работают.

Главред разобрался, чем улучшить почву на садовом участке.

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По словам экспертов, состояние грунта можно улучшить с помощью правильного подбора цветов. Многие многолетники не только украшают участок, но и положительно влияют на почву. Например, если на участке тяжелая глинистая земля, которая легко уплотняется, многолетники с глубокой и разветвленной корневой системой помогут разрыхлить ее и улучшить дренаж, пишет Martha Stewart.

Какие цветы улучшают качество почвы

Блестящая амсония

Amsonia illustris отличается глубокой, разветвленной корневой системой, которая помогает предотвращать эрозию почвы, поэтому растение часто используют на склонах.

У этого вида красивые блестящие листья и компактная форма. Как и все амсонии, в конце весны она покрывается сиренево-голубыми цветами, но особенно красиво она выглядит осенью.

Amsonia illustris / Фото: Википедия

Растение хорошо переносит непростые условия и способно расти даже на тяжелых городских почвах. Амсония формирует плотное основание, напоминающее небольшое кустарниковое растение, поэтому место для нее стоит выбирать заранее и продуманно.

Тысячелистник

Если вы закладываете сад на бедной почве, то стоит обратить внимание на тысячелистник.

Тысячелистник отличается долговечностью и хорошо чувствует себя в городских условиях. Его часто используют для сухоцветов благодаря прочным стеблям. Отцветшие соцветия на растении сохраняют декоративность и придают саду структуру в холодное время года.

Тысячелистник / Фото: pixabay.com

Эхинацея пурпурная

Это яркий многолетник с глубокой мочковатой корневой системой, которая приносит пользу как плотным глинистым, так и рыхлым песчаным почвам.

Высаживать эхинацею лучше в глинистую землю, чтобы постепенно разрыхлять ее.

Мочковатые корни образуют своеобразную сеть, которая удерживает рыхлую почву, предотвращает эрозию, улучшает способность грунта удерживать воду и заполняет поры в почве.

Эхинацея / Pixabay

Аморфа седоватая

Аморфа седоватая - недооцененное местное растение, которое по внешнему виду напоминает кустарник. Благодаря своей корневой системе это растение участвует в круговороте питательных веществ и улучшает состояние почвы. Оно известно тем, что его корни проникают глубоко в грунт.

Растение вырастает примерно до 90 сантиметров в высоту и станет хорошим выбором для тех, кто хочет добавить в сад серебристых оттенков. Правда, аморфа развивается довольно медленно в первые годы, поэтому придется запастись терпением - результат того стоит.

Аморфа седоватая / Фото: Википедия

Ее рекомендуют высаживать ее вдоль садовых дорожек и пешеходных тропинок. В конце весны серебристую листву украшают дымчато-фиолетовые цветы. Кроме декоративности, растение представляет экологическую ценность и отпугивает оленей.

Какие цветы можно вырастить из черенков / Инфографика: Главред

Баптизия южная

Баптизия южная относится к семейству бобовых, в которое входят также фасоль и горох.

Бобовые растения находятся в симбиотических отношениях с бактериями Rhizobium, живущими в корневых клубеньках. Эти бактерии преобразуют атмосферный азот в форму, доступную для использования окружающими растениями. Таким образом, баптизия может способствовать естественному обогащению почвы азотом.

Баптизия южная / Фото: yaskravaklumba.com.ua

Окопник

Окопник лекарственный может стать настоящей находкой, если правильно разместить его на клумбе.

Корни окопника извлекают микроэлементы из глубоких слоев почвы, а листья идеально подходят для поверхностной подкормки грядок.

Окопник лучше высаживать в полутени, где растение формирует более рыхлую и естественную форму. В качестве особенно интересного варианта эксперты выделяют сорт Axminster Gold.

Окопник / Фото: pixabay.com

Герань пятнистая

Герань пятнистая - настоящая рабочая лошадка в оформлении частных садов.

Этот живой почвопокровник предотвращает эрозию, удерживает влагу и обогащает верхний слой грунта органическими веществами.

В любом месте с частичным освещением и достаточным количеством влаги она быстро разрастается и отлично заполняет пустующие участки.

Герань пятнистая / Фото: pixabay.com

Сильфий

Эксперты рекомендуют высаживать все виды сильфия для восстановления и улучшения почвы. Лучше всего подойдут Silphium laciniatum и Silphium terebinthinaceum.

Silphium laciniatum вырастает до 2,4 метра в высоту и отличается узкими зубчатыми листьями, которые придают растению выразительный декоративный вид. Желательно высаживать его одиночно, размещая растения на некотором расстоянии друг от друга вдоль границы участка.

У Silphium terebinthinaceum, напротив, прикорневая листва остается близко к земле, тогда как соцветия поднимаются высоко и выглядят очень воздушно. Лучше размещать их в центральной части клумбы или в задней части цветника, чтобы раскидистые цветоносы не мешали.

Этот вид хорошо переносит влажные участки, а его мощный стержневой корень становится большим преимуществом для улучшения почвы.

Однако садоводам следует соблюдать осторожность: растение активно размножается семенами. Желательно удалять отцветшие соцветия, чтобы не допустить чрезмерного распространения растения.

Сильфий / Фото: pixabay.com

Ранее Главред писал, что многолетние цветы можно выращивать из семян. И этот способ поможет сэкономить деньги, поскольку в садовых центрах такие растения стоят недешево. Читайте - какие многолетние цветы вырастить из семян и как это сделать.

Смотрите видео - Какие многолетние цветы, которые нужно выращивать из семян:

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Об источнике: Martha Stewart Martha Stewart Living Omnimedia (MSLO) - это компания, основанная Мартой Стюарт в 1997 году (с 2019 года принадлежит Marquee Brands LLC). Она объединяет все бизнес-направления, связанные с брендом Марты Стюарт. На сайте MarthaStewart.com можно найти проверенные до совершенства рецепты, проекты "сделай сам", идеи для садоводства, легкие развлекательные советы, а также различные рекомендации по красоте. Цель состоит в том, чтобы научить, вдохновить и предоставить идеи и продукты, которые делают каждый день более значимым, функциональным и красивым. Марта Стюарт, основательница, помогает читателям сделать все аспекты повседневной жизни немного проще и красивее.

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