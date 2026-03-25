Как понять, что почва в саду "умирает": пять тревожных сигналов

Анна Ярославская
25 марта 2026, 10:39
Плесень, трещины и вода, а растения чахнут? Вероятно, причина в скрытых проблемах почвы, о которых вы не знали.
Качество почвы имеет решающее значение для здоровья растений в саду, поскольку она обеспечивает жизненно важные питательные вещества, такие как азот, фосфор и калий. Хорошая почва способствует активному развитию растений и корневой системы, снижает нагрузку вредителей и болезней и способствует развитию полезных микроорганизмов, которые улучшают общее состояние растений. Однако ухудшение качества почвы может привести к серьезным проблемам в саду.

Как определить, здорова ли почва, и что с этим делать - разобрался Главред.

Эксперты по садоводству назвали ключевые признаки того, что почве нужна помощь и предложили простые методы решения любых скрытых проблем.

Признаки того, что с почвой что-то не так

1. Появление плесени. В большинстве случаев плесень в почве сама по себе не вредна для растений. Однако она может быть важным предупреждающим признаком того, что садовая среда нездорова. Плесень в садовой почве часто выглядит как слизистые, плотные или пушистые комки черного, зеленого или желтого цвета и часто источает запах, напоминающий тухлые яица или кислоту. Постоянные проблемы с плесенью обычно вызваны чрезмерным поливом, недостатком солнечного света и недостаточной циркуляцией воздуха.

Если вы заметили белую, пушистую плесень на поверхности, она часто безвредна, пишет Martha Stewart.

Как избавиться от плесени в почве?

Чтобы удалить плесень из почвы, удалите верхние 5 см и замените их свежей почвой. Также можно посыпать пораженный участок корицей или пищевой содой.

Корица и пищевая сода — это натуральные средства, которые могут убить плесень, не причиняя вреда растению. Смешайте 1 чайную ложку пищевой соды с 2,5 стаканами воды, затем вылейте смесь на почву вокруг растения. Чтобы использовать корицу, просто посыпьте тонким слоем поверхность почвы.

2. Цвет выглядит неестественно. Если воткнуть лопату в землю и выкопать верхние 15 сантиметров, можно визуально оценить ее состояние. Здоровая почва обычно имеет более темный цвет - от коричневого до темно-коричневого или даже черного.

Если почва выглядит светлой, яркой или серой, ей, вероятно, не хватает микроорганизмов и червей, которые жизненно важны для создания здоровой почвы, питающей ваши растения.

Для улучшения состояния почвы следует добавлять компост, который мгновенно обогащает почву живыми организмами, и предлагает покрыть ее несколькими сантиметрами соломы, чтобы сохранить влагу.

Садоводы советуют выращивать различные культуры каждый год. Если почва остается непокрытой и незасеянной, ее жизнеспособность снижается. Поэтому крайне важно поддерживать почвенный покров и обработку в любое время года — от одной культуры к другой.

Добавление красных дождевых червей в почву — еще один способ значительно улучшить качество, плодородие и структуру почвы. Рекомендуется использовать около 0,45 кг червей на 9–10 м², или примерно от 10 до 50 червей на 1 м².

Красных дождевых червей можно приобрести онлайн или на специализированных фермах по их разведению.

Что можно сажать на следующий год после картофеля инфографика
3. Почва твердая на ощупь. Уплотненная почва вредна, поскольку ограничивает рост корней, ухудшает дренаж, препятствует насыщению кислородом и увеличивает риск эрозии. Слишком плотная почва может выглядеть сухой или потрескавшейся. В то же время хорошая садовая почва часто податлива, с ней легко работать, и она достаточно рыхлая, чтобы ее можно было легко разрыхлить вилами.

Для решения проблемы уплотненной почвы садоводы рекомендуют использовать широкие вилы, чтобы разрыхлить ее.

Если эта задача кажется физически сложной или вы предпочитаете более легкий вариант, то весной, перед посадкой летних культур, нужно высадить покровную культуру, например, гречиху. Гречиха быстро растет и имеет корни, которые помогают разрыхлять почву, а также привлекают опылителей менее чем за два месяца.

Когда придёт время посадки, вы можете прикрыть покровную культуру соломой или компостом, или же заделать гречиху в почву за пару недель до посадки желаемых огородных культур.

4. Вода застаивается. Плохой дренаж возникает, когда вода не может пройти сквозь почву, что приводит к длительному насыщению почвы влагой. Эта проблема может возникнуть из-за высокого содержания глины в почве или из-за специфических топографических особенностей, особенно в низинных районах.

При плохом дренаже вы можете заметить скопление воды на поверхности почвы. После дождя почва может в течение нескольких часов или постоянно казаться переувлажненной.

Для улучшения дренажа, особенно в почвах с высоким содержанием глины, полезно вносить органические материалы, такие как перепревший навоз, компост и листовой перегной, которые помогают отделить частицы глины от твердой почвы, обеспечивая надлежащий дренаж.

5. Растения плохо растут. Почва, испытывающая недостаток необходимых питательных веществ, может вызывать стресс и даже гибель растений. При плохом качестве почвы растениям трудно расти. Это может происходить из-за чрезмерного полива и недостаточного восполнения питательных веществ. Распространенным признаком является хлороз, при котором листья желтеют из-за дефицита питательных веществ. Растения также могут страдать от корневой гнили, вызывающей побурение и размягчение корней, что может привести к ухудшению здоровья или гибели, если не принять меры. Даже при достаточном поливе пораженные растения могут выглядеть увядшими, что указывает на нарушение усвоения питательных веществ и влаги.

Как это исправить? Внесение органических удобрений помогает улучшить питательный состав почвы. Вы можете добавить полезные микроорганизмы, добавив 5-7,5 см компоста или используя вермикомпост, богатый азотом, фосфором и калием. Для быстрого улучшения можно добавить костную муку или муку из морских водорослей, поскольку эти ингредиенты повышают уровень питательных веществ в почве, а не просто подкармливают растения.

Как писал Главред, эксперты по садоводству назвали пять вещей, которые каждый садовод должен сделать со своими грядками в конце зимы. Детальнее читайте в материале: Весенние работы в саду: что нужно обязательно сделать после зимы и до посадки.

Вам такж может быть интересно:

Об источнике: Martha Stewart

Martha Stewart Living Omnimedia (MSLO) - это компания, основанная Мартой Стюарт в 1997 году (с 2019 года принадлежит Marquee Brands LLC). Она объединяет все бизнес-направления, связанные с брендом Марты Стюарт.

На сайте MarthaStewart.com можно найти проверенные до совершенства рецепты, проекты "сделай сам", идеи для садоводства, легкие развлекательные советы, а также различные рекомендации по красоте.

Цель состоит в том, чтобы научить, вдохновить и предоставить идеи и продукты, которые делают каждый день более значимым, функциональным и красивым.

Марта Стюарт, основательница, помогает читателям сделать все аспекты повседневной жизни немного проще и красивее.

Венгрия прекращает поставки газа в Украину: Орбан выдвинул новый ультиматум

Венгрия прекращает поставки газа в Украину: Орбан выдвинул новый ультиматум

12:39Мир
Россия может вторгнуться в страны Балтии в течение 2026 года, гарантий успеха нет — Горбач

Россия может вторгнуться в страны Балтии в течение 2026 года, гарантий успеха нет — Горбач

12:00Интервью
Температура понизится: известно, когда Украину накроют дожди и похолодание

Температура понизится: известно, когда Украину накроют дожди и похолодание

11:41Синоптик
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 25 марта: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 25 марта: что происходит на фронте (обновляется)

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке баристы за 45 секунд

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке баристы за 45 секунд

Украину ждет похолодание: синоптик назвала дату изменения погоды

Украину ждет похолодание: синоптик назвала дату изменения погоды

Гороскоп на завтра, 26 марта: Овнам - подарок, Водолеям - прибыль

Гороскоп на завтра, 26 марта: Овнам - подарок, Водолеям - прибыль

Из-за страха потерять: Пугачева и Галкин приняли срочное решение

Из-за страха потерять: Пугачева и Галкин приняли срочное решение

Последние новости

13:00

Котенка отвергли за "некрасивую" внешность, но потом именно его выбрали и полюбили

12:52

Китайский гороскоп на завтра, 26 марта: Быкам - стресс, Кроликам - расставания

12:46

Садоводы жалеют об этом: названы цветы, которые лучше не сажать в садуВидео

12:39

Венгрия прекращает поставки газа в Украину: Орбан выдвинул новый ультиматум

12:08

"Бабушкины" вещи снова в моде: названы тренды интерьера 2026Видео

Россия может вторгнуться в страны Балтии в течение 2026 года, гарантий успеха нет — ГорбачРоссия может вторгнуться в страны Балтии в течение 2026 года, гарантий успеха нет — Горбач
11:43

"Суммы огромные": LELÉKA раскрыла масштабы расходов на "Евровидение"

11:41

Буданов: Украина впервые разрабатывает стратегию расширения отношений и присутствия в Африке

11:41

Температура понизится: известно, когда Украину накроют дожди и похолодание

11:39

"Ждем на буровую": дочь-качок путинистки Шукшиной ошарашила новым видео

Реклама
11:35

Лунный календарь на апрель 2026: благоприятные и неблагоприятные дни месяца

10:56

Россия меняет тактику ударов по Украине: в ISW указали на опасную деталь

10:55

Тайна исчезновения раскрыта: популярный блогер-сплетник мобилизовался

10:39

Как понять, что почва в саду "умирает": пять тревожных сигналовВидео

10:34

Кому молиться 26 марта о духовной поддержке: какой церковный праздник

10:08

Гороскоп Таро на завтра 26 марта: Львам - путь, Рыбам - вызов

10:06

Лишь снова стал отцом: российская атака унесла жизни военного и его дочери

09:41

После 25 марта все изменится: три знака зодиака, у которых жизнь резко наладится

09:27

Ормузский пролив открыт, но не для всех: в Иране сделали заявление

09:26

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 25 марта (обновляется)

09:15

Угождает диктатору: тощая Кабаева снова изменилась до неузнаваемости

Реклама
08:57

Блэкаут на Черниговщине, 150 тысяч потребителей без света: что случилось

08:36

"Отдых" за границей и $500: как РФ вербует европейцев для диверсий - Politico

08:33

Карта Deep State онлайн за 25 марта: что происходит на фронте (обновляется)

07:46

Горит здание ФСБ, тонет корабль в порту: последствия массированной атаки дронов на РФ

06:54

РФ ударила по жилому дому: вспыхнул пожар, под завалами - человекФото

06:49

Станет ли Украина разменной монетой в сделке Трампа и Путина: анализ Небоженкомнение

05:51

Гороскоп на завтра, 26 марта: Овнам - подарок, Водолеям - прибыль

05:17

Зачем вставлять лавровый лист в лимон: неожиданный, но действенный лайфхак

05:11

В это трудно поверить: чем в СССР мыли посуду без всякой химии

04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке баристы за 45 секунд

03:30

Что посадить в тени: шесть полевых цветов, которые растут без ухода

03:09

На чердаке дома нашли гнездо ос размером с монстра — как оно выгляделоВидео

02:45

Климат выходит из-под контроля: жара переписывает все исторические рекорды

02:16

Нашел замену Кэти: у Орландо Блума новый роман

01:56

"Могла быть первой попыткой": эксперт раскрыл стратегию ударов РФ и что ждать

01:46

Смерть Чака Норриса: что известно о наследстве покойного актера

01:12

"Любовница Цымбалюка" Светлицкая назвала своего мужчину номер один

00:53

Цены на бензин "взлетят" уже через несколько дней: неутешительный прогноз для водителей

00:31

Мика Ньютон сменила профессию: чем теперь занимается певица

00:02

Шторы на карнизах уходят в прошлое: новый тренд, покоряющий Европу

Реклама
24 марта, вторник
23:58

Сюрприз от синоптиков: названы сроки изменения температуры в Киеве

23:47

36-летняя украинская ведущая впервые стала мамой - пол и имя ребенка

23:37

Баскова неожиданно "разоблачили" в поддержке ВСУ: "Помогал бить по России"

23:05

Перейдет ли Буяльский в "Полесье": журналист раскрыл планы капитана "Динамо"

22:34

Соглашение между Зеленским и Путиным о мире: Трамп сделал громкое заявление

22:16

Россия готовит новый формат атак по Украине - в чём опасность и какая особенность

22:11

Погода в Днепре готовит разворот: когда солнечное небо сменит пасмурная непогода

22:00

Ценовой удар перед Пасхой: украинцев ошеломили резким подорожанием продуктов

21:32

Найдено крупнейшее в мире месторождение золота — где будут добывать и сколько его тамВидео

21:24

Зачем Трамп торгуется с Лукашенко и причем здесь ЯО: анализ Тышкевичамнение

