Заправка для борща в банках: лучший рецепт заготовки на зиму

Лето заканчивается, и самое время приготовить заправку для борща на зиму, с которой готовить украинский суп в холодное время года будет значительно быстрее. Также такую заправку зимой можно есть как салат.
Главред узнал, что рецептом такой заправки в банке поделилась в TikTok украинская кулинарная блогерша Наталья Азарчик.
Заправка для борща - рецепт
Ингредиенты:
- Свекла 3 кг
- Морковь 1 кг
- Лук - 1 кг
- Перец 1 кг
- Помидоры 1 кг
- Масло 1 стакан
- Уксус 125 мл
- Соль 3 ст. л.
- Сахар 1 стакан
Овощи моем и очищаем. Свеклу и морковь натираем на терке, помидоры измельчаем в блендере, лук нарезаем кубиками, а перец - соломкой. Перекладываем все овощи в кастрюлю, добавляем к ним соль, сахар и масло.
Ставим кастрюлю на огонь и тушим овощи 60 минут. Затем добавляем уксус и оставляем заправку на плите ещё на 10 минут. После этого раскладываем заправку по стерильным банкам и закручиваем.
"Переворачиваем крышками вниз и хорошо укутываем на сутки. Из этой порции получается 12 полулитровых баночек", - добавила блогерша.
Приятного аппетита!
Смотрите видео с рецептом:
@azarchiknata1020 Заправка для борща со свеклой! • Свекла 3 кг. • Морковь 1 кг. • Лук 1 кг. • Перец 1 кг. • Помидоры 1 кг. • Растительное масло 1 стакан. • Уксус 125 мл. • Соль 3 ст. л. • Сахар 1 стакан. #заправка#заправканазиму#заправкадляборща#борщоваязаправка#заправкаизсвеклы♬ оригинальная аудиозапись - Наталья Азарчик
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О персоне: Наталья Азарчик
Наталья Азарчик - украинская блогерша под ником azarchiknata1020, которая в соцсетях публикует видео с рецептами разнообразных блюд, а также делится с аудиторией полезными лайфхаками. В TikTok за страницей блогерши следят более 150 тысяч пользователей.
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