Заправка для борща в банках: лучший рецепт заготовки на зиму

Рецепт заправки для борща, которая зимой ускорит приготовление обеда.

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Рецепт заправки для борща / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Лето заканчивается, и самое время приготовить заправку для борща на зиму, с которой готовить украинский суп в холодное время года будет значительно быстрее. Также такую заправку зимой можно есть как салат.

Главред узнал, что рецептом такой заправки в банке поделилась в TikTok украинская кулинарная блогерша Наталья Азарчик.

Заправка для борща - рецепт

Ингредиенты:

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Свекла 3 кг

Морковь 1 кг

Лук - 1 кг

Перец 1 кг

Помидоры 1 кг

Масло 1 стакан

Уксус 125 мл

Соль 3 ст. л.

Сахар 1 стакан

Овощи моем и очищаем. Свеклу и морковь натираем на терке, помидоры измельчаем в блендере, лук нарезаем кубиками, а перец - соломкой. Перекладываем все овощи в кастрюлю, добавляем к ним соль, сахар и масло.

Ставим кастрюлю на огонь и тушим овощи 60 минут. Затем добавляем уксус и оставляем заправку на плите ещё на 10 минут. После этого раскладываем заправку по стерильным банкам и закручиваем.

"Переворачиваем крышками вниз и хорошо укутываем на сутки. Из этой порции получается 12 полулитровых баночек", - добавила блогерша.

Приятного аппетита!

Смотрите видео с рецептом:

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О персоне: Наталья Азарчик Наталья Азарчик - украинская блогерша под ником azarchiknata1020, которая в соцсетях публикует видео с рецептами разнообразных блюд, а также делится с аудиторией полезными лайфхаками. В TikTok за страницей блогерши следят более 150 тысяч пользователей.

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