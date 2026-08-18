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Заправка для борща в банках: лучший рецепт заготовки на зиму

Анна Косик
18 августа 2026, 08:55
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Рецепт заправки для борща, которая зимой ускорит приготовление обеда.
Время приготоления Время приготовления: 80 минут
Время на подготовку Время на подготовку: 10 минут
Порции Порции 12 порции
Кухня Кухня Украинская
Заправка для борща в банках: лучший рецепт заготовки на зиму
Рецепт заправки для борща / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Лето заканчивается, и самое время приготовить заправку для борща на зиму, с которой готовить украинский суп в холодное время года будет значительно быстрее. Также такую заправку зимой можно есть как салат.

Главред узнал, что рецептом такой заправки в банке поделилась в TikTok украинская кулинарная блогерша Наталья Азарчик.

Заправка для борща - рецепт

Ингредиенты:

видео дня
  • Свекла 3 кг
  • Морковь 1 кг
  • Лук - 1 кг
  • Перец 1 кг
  • Помидоры 1 кг
  • Масло 1 стакан
  • Уксус 125 мл
  • Соль 3 ст. л.
  • Сахар 1 стакан

Овощи моем и очищаем. Свеклу и морковь натираем на терке, помидоры измельчаем в блендере, лук нарезаем кубиками, а перец - соломкой. Перекладываем все овощи в кастрюлю, добавляем к ним соль, сахар и масло.

Ставим кастрюлю на огонь и тушим овощи 60 минут. Затем добавляем уксус и оставляем заправку на плите ещё на 10 минут. После этого раскладываем заправку по стерильным банкам и закручиваем.

"Переворачиваем крышками вниз и хорошо укутываем на сутки. Из этой порции получается 12 полулитровых баночек", - добавила блогерша.

Приятного аппетита!

Смотрите видео с рецептом:

@azarchiknata1020 Заправка для борща со свеклой! • Свекла 3 кг. • Морковь 1 кг. • Лук 1 кг. • Перец 1 кг. • Помидоры 1 кг. • Растительное масло 1 стакан. • Уксус 125 мл. • Соль 3 ст. л. • Сахар 1 стакан. #заправка#заправканазиму#заправкадляборща#борщоваязаправка#заправкаизсвеклы♬ оригинальная аудиозапись - Наталья Азарчик

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О персоне: Наталья Азарчик

Наталья Азарчик - украинская блогерша под ником azarchiknata1020, которая в соцсетях публикует видео с рецептами разнообразных блюд, а также делится с аудиторией полезными лайфхаками. В TikTok за страницей блогерши следят более 150 тысяч пользователей.

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