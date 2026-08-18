Энн Хэтэуэй смешно отреагировала на вопрос поклонника о поле ее ребенка

Кратко:
- Как отреагировала актриса
- Что она сказала
Голливудская актриса Энн Хэтэуэй, которая готовится стать матерью в третий раз, принимала награду "Легенда Disney" на мероприятии D23: The Ultimate Disney Fan Event.
Беременная звезда фильма "Дневники принцессы" оказалась в неловком положении, когда фанат выкрикнул вопрос о том, ждет ли она мальчика или девочку. Об этом написало издание ENews.
Так, во время церемонии, фан из зала выкрикнул вопрос о том, кого ждет артистка. "Мальчик или девочка", - закричали из зала.
Актриса впрочем быстро нашлась и публично ответила, что буквально через пять минут все узнают.
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О персоне: Энн Хэтэуэй
Энн Хэтэуэй - американская актриса и певица. Обладательница премий "Эмми", "Золотой глобус", Премии Гильдии киноактёров США, BAFTA и "Оскар" за лучшую женскую роль второго плана в фильме-мюзикле "Отверженные". По данным Википедии, Энн вошла в список Forbes Celebrity 100 в 2009 году.
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