Энн Хэтэуэй смешно отреагировала на вопрос поклонника о поле ее ребенка

Голивудская актриса Энн Хэтэуэй - харизматичная любимица публики.

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Энн Хэтэуэй смешно отреагировала на неудобный вопрос / Коллаж Главред, фото скриншот

Кратко:

Как отреагировала актриса

Что она сказала

Голливудская актриса Энн Хэтэуэй, которая готовится стать матерью в третий раз, принимала награду "Легенда Disney" на мероприятии D23: The Ultimate Disney Fan Event.

Беременная звезда фильма "Дневники принцессы" оказалась в неловком положении, когда фанат выкрикнул вопрос о том, ждет ли она мальчика или девочку. Об этом написало издание ENews.

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Так, во время церемонии, фан из зала выкрикнул вопрос о том, кого ждет артистка. "Мальчик или девочка", - закричали из зала.

Актриса впрочем быстро нашлась и публично ответила, что буквально через пять минут все узнают.

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О персоне: Энн Хэтэуэй Энн Хэтэуэй - американская актриса и певица. Обладательница премий "Эмми", "Золотой глобус", Премии Гильдии киноактёров США, BAFTA и "Оскар" за лучшую женскую роль второго плана в фильме-мюзикле "Отверженные". По данным Википедии, Энн вошла в список Forbes Celebrity 100 в 2009 году.

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