Энн Хэтэуэй беременна в третий раз: как выглядит актриса

Голливудская актриса удивила своих поклонников радостной новостью о беременности.

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Энн Хэтэуэй беременна третьем / Коллаж Главред, фото Instagram/annehathaway

Кратко:

Как выглядит сейчас Энн Хэтэуэй

Как она рассказала о событии

Популярная американская актриса Энн Хэтэуэй беременна третьим ребенком — и она продемонстрировала свой округлившийся животик во время отпуска в Сен-Тропе.

На эксклюзивных фотографиях, полученных Page Six, звезда "Дьявол носит Prada 2" была замечена на пляже Жарден Тропезина на Французской Ривьере со своим мужем Адамом Шульманом, двумя сыновьями и группой близких друзей в среду.

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Для семейной прогулки Хэтэуэй выбрала разноцветный бикини, который она дополнила соломенной шляпой и большими солнцезащитными очками, чтобы защитить лицо от солнца. Она также прикрыла живот полотенцем, прежде чем надеть белую накидку.

Энн Хэтэуэй показала беременный живот:

Энн Хэтэуэй беременна третьем / Скриншот

В какой-то момент ее видели болтающей с подругой, прикрывая тело полотенцем, после чего группа направилась к пирсу, чтобы сесть на лодку.

Позже группу снова заметили, когда они шли по городу.

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Кто такая Энн Хэтэуэй Энн Хэтэуэй — американская актриса и певица. Обладательница премий "Эмми", "Золотой глобус", Премии Гильдии киноактёров США, BAFTA и "Оскар" за лучшую женскую роль второго плана в фильме-мюзикле "Отверженные". По данным Википедии, Энн вошла в список Forbes Celebrity 100 в 2009 году.

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