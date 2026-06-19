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Энн Хэтэуэй беременна в третий раз: как выглядит актриса

Алена Кюпели
19 июня 2026, 20:07
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Голливудская актриса удивила своих поклонников радостной новостью о беременности.
Энн Хэтэуэй беременна третьем
Энн Хэтэуэй беременна третьем / Коллаж Главред, фото Instagram/annehathaway

Кратко:

  • Как выглядит сейчас Энн Хэтэуэй
  • Как она рассказала о событии

Популярная американская актриса Энн Хэтэуэй беременна третьим ребенком — и она продемонстрировала свой округлившийся животик во время отпуска в Сен-Тропе.

На эксклюзивных фотографиях, полученных Page Six, звезда "Дьявол носит Prada 2" была замечена на пляже Жарден Тропезина на Французской Ривьере со своим мужем Адамом Шульманом, двумя сыновьями и группой близких друзей в среду.

видео дня

Для семейной прогулки Хэтэуэй выбрала разноцветный бикини, который она дополнила соломенной шляпой и большими солнцезащитными очками, чтобы защитить лицо от солнца. Она также прикрыла живот полотенцем, прежде чем надеть белую накидку.

Энн Хэтэуэй показала беременный живот:

Энн Хэтэуэй беременна третьем
Энн Хэтэуэй беременна третьем / Скриншот

В какой-то момент ее видели болтающей с подругой, прикрывая тело полотенцем, после чего группа направилась к пирсу, чтобы сесть на лодку.

Позже группу снова заметили, когда они шли по городу.

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Отметим, как сообщал Главред, ранее популярный украинский певец Brykulets (настоящее имя - Иван Ищенко), признался, что устроился работать в школе ради бронирования от мобилизации.

Ранее также популярный российский артист Максим Галкин, который активно поддерживает Украину после начала полномасштабного вторжения, сообщил, что жизнь после наступления 50 лет все же существует.

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Кто такая Энн Хэтэуэй

Энн Хэтэуэй — американская актриса и певица. Обладательница премий "Эмми", "Золотой глобус", Премии Гильдии киноактёров США, BAFTA и "Оскар" за лучшую женскую роль второго плана в фильме-мюзикле "Отверженные". По данным Википедии, Энн вошла в список Forbes Celebrity 100 в 2009 году.

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