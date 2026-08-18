Кратко:
- Что сказала Лайма Вайкуле
- Какой прогноз она дала
Знаменитая латвийская певица Лайма Вайкуле, которая 24 июля открыла свой авторский фестиваль в Юрмале, дала прогноз относительно будущего россиян.
Как пишут российские пропагандисты, Лайма Вайкуле уверена, что впереди у россиян - мрачные времена. Полная изоляция от всего мира наверняка сделает молодое поколение несчастным, рассуждает лучшая подруга Аллы Пугачевой.
"Они же люди мира, они знают языки, мир открыт для них - но теперь все это будет закрыто, и они будут как животные там жить, как мы жили", - рассуждает Вайкуле.
Певица также добавила, что она помнит времена Советского Союза и как ей было стыдно.
"Я помню время, когда мне было стыдно, что я из Советского Союза, я приезжала в Америку, и мы сразу переходили на английский, чтобы они не услышали, что мы говорим по-русски, что мы знаем русский, чтобы только не думали, что мы из Совка", - рассказала Вайкуле.
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О персоне: Лайма Вайкуле
Лайма Вайкуле – латвийская певица и актриса. В августе 2018 года, во время гастролей в Одессе, Вайкуле сказала, что не поедет выступать в Крым, какой бы гонорар ей не предложили. Позже в эфире телеканала Россия-1 певица пояснила, что готова посетить полуостров только после снятия санкций.
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