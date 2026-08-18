Наталка Денисенко официально сменила фамилию и показала новый паспорт

Вы узнаете:
- Наталка Денисенко сменила фамилию
- Какую фамилию она взяла
Популярная украинская актриса Наталка Денисенко официально сменила фамилию после замужества и уже получила новый документ. Радостной новостью звезда поделилась с подписчиками в Instagram.
Теперь артистка носит фамилию своего супруга - Ярошенко. Знаменитость подтвердила свое решение, опубликовав снимок с новым паспортом.
"Мультипаспорт", - лаконично подписала кадр актриса.
Примечательно, что незадолго до свадьбы сам жених также сменил документы. Ранее манекенщик числился как Юрий Савранский - он носил фамилию своей бывшей жены Марлены. Однако накануне нового бракосочетания Юрий решил вернуть свою настоящую фамилию - Ярошенко.
Наталка Денисенко и Юрий Ярошенко - свадьба
Украинская актриса Наталка Денисенко вышла замуж во второй раз 8 августа 2026 года за Юрия Ярошенко. Пара закатила пышное празднование на три дня, во время которого звезда сменила несколько свадебных нарядов, пришла в ЗАГС в ночной рубашке и даже набила парную татуировку с супругом.
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.
Последние новости шоу-бизнеса
Ранее Главред сообщал, что поездка семьи Григория Решетника омрачилась неприятным происшествием. Супруга ведущего Кристина сообщила в соцсетях, что по прилете домой они обнаружили взломанный чемодан, из которого неизвестные похитили их имущество.
Также разлука с отцом и жизнь в США сильно повлияла на детей Тараса Тополи. Лидер группы "Антитіла" откровенно признался, что по возвращении был поражен тем, как заметно повзрослели его сыновья и маленькая дочь Мария, изменив свой взгляд на многие вещи.
Читайте также:
- "Они выросли, изменились": Тарас Тополя встретился с детьми после долгой разлуки
- Умерла Хайден Пенетьерри: названа предварительная причина смерти
- "Люблю тебя": Тарас Цимбалюк рассекретил отношения с известной актрисой
О персоне: Наталка Денисенко
Наталка Денисенко - украинская актриса кино, театра и дубляжа. Пробует свои силы в режиссуре. Наиболее известна ролями в сериалах "Віталька", "Село на мільйон", "Кріпосна", "Папаньки-2" и пр.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред