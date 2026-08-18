Наталка Денисенко официально сменила фамилию и показала новый паспорт

Актриса не оставила свою знаменитую фамилию после свадьбы.

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Наталка Денисенко сменила фамилию / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Наталка Денисенко

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Наталка Денисенко сменила фамилию

Какую фамилию она взяла

Популярная украинская актриса Наталка Денисенко официально сменила фамилию после замужества и уже получила новый документ. Радостной новостью звезда поделилась с подписчиками в Instagram.

Теперь артистка носит фамилию своего супруга - Ярошенко. Знаменитость подтвердила свое решение, опубликовав снимок с новым паспортом.

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"Мультипаспорт", - лаконично подписала кадр актриса.

Новая фамилия Наталки Денисенко / фото: instagram.com, Наталка Денисенко

Примечательно, что незадолго до свадьбы сам жених также сменил документы. Ранее манекенщик числился как Юрий Савранский - он носил фамилию своей бывшей жены Марлены. Однако накануне нового бракосочетания Юрий решил вернуть свою настоящую фамилию - Ярошенко.

Свадебный образ Наталки Денисенко / скрин из видео

Наталка Денисенко и Юрий Ярошенко - свадьба

Украинская актриса Наталка Денисенко вышла замуж во второй раз 8 августа 2026 года за Юрия Ярошенко. Пара закатила пышное празднование на три дня, во время которого звезда сменила несколько свадебных нарядов, пришла в ЗАГС в ночной рубашке и даже набила парную татуировку с супругом.

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О персоне: Наталка Денисенко Наталка Денисенко - украинская актриса кино, театра и дубляжа. Пробует свои силы в режиссуре. Наиболее известна ролями в сериалах "Віталька", "Село на мільйон", "Кріпосна", "Папаньки-2" и пр.

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