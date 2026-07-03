Оккупанты ударили по Сумам КАБами и дронами: есть погибшие и раненые

Кратко:
- Среди погибших – ребенок
- Более 10 раненых
В пятницу вечером, 3 июля, российские оккупанты атаковали Сумы большим количеством дронов и авиабомб. Есть погибшие и раненые. Об этом сообщает в Telegram глава Сумской областной военной администрации Олег Григоров.
"Сумы. Областной центр под массированной атакой российских БПЛА и управляемых авиабомб", - написал он.
По словам Григорова, были "прилеты" по гражданской инфраструктуре. В эпицентр атаки попала многоэтажка, магазин и дорога.
По меньшей мере три человека погибли. На месте было много людей, в том числе детей. Раненых доставляют в больницы. 13-летний ребенок в тяжелом состоянии.
Как уточняет "Кордон. Медиа", среди погибших – ребенок.
"Среди погибших - ребенок. Рядом с ним женщина, вероятно, мама. Тела просто разорваны. Всего на месте видели троих погибших. Девочка с женщиной и мужчина. Более 10 раненых", - говорится в сообщении..
Атака продолжается. Местных жителей призвали не находиться на улице и возле мест "прилетов".
Удары оккупантов по Сумам - главное
Как писал Главред, 27 июня российские оккупанты атаковали Сумы. Под ударом оказался спальный район города. В результате атаки пострадали 13 человек.
20 июня российские оккупанты атаковали Сумы КАБами. Удары наносились по окраинам города. В результате атаки погиб гражданский мужчина. КАБы повредили не менее 20 частных домов.
17 июня российские оккупанты нанесли удар дронами по сортировочному хабу "Новой почты" в Сумах. Терминал подвергся атаке двух "Шахедов".
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О персоне: Олег Григоров
Олег Григоров - украинский государственный деятель, генерал полиции 3-го ранга. Председатель Сумской областной государственной администрации (с 17 апреля 2025 года), ранее был советником главы Национальной полиции Украины, пишет Википедия.
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