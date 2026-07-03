Оккупанты ударили по Сумам КАБами и дронами: есть погибшие и раненые

В эпицентр атаки попала многоэтажка, магазин и дорога.

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Оккупанты ударили по Сумам КАБами и дронами / коллаж: Главред, фото: Кордон.Медіа

Кратко:

Среди погибших – ребенок

Более 10 раненых

В пятницу вечером, 3 июля, российские оккупанты атаковали Сумы большим количеством дронов и авиабомб. Есть погибшие и раненые. Об этом сообщает в Telegram глава Сумской областной военной администрации Олег Григоров.

"Сумы. Областной центр под массированной атакой российских БПЛА и управляемых авиабомб", - написал он.

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По словам Григорова, были "прилеты" по гражданской инфраструктуре. В эпицентр атаки попала многоэтажка, магазин и дорога.

По меньшей мере три человека погибли. На месте было много людей, в том числе детей. Раненых доставляют в больницы. 13-летний ребенок в тяжелом состоянии.

Как уточняет "Кордон. Медиа", среди погибших – ребенок.

"Среди погибших - ребенок. Рядом с ним женщина, вероятно, мама. Тела просто разорваны. Всего на месте видели троих погибших. Девочка с женщиной и мужчина. Более 10 раненых", - говорится в сообщении..

Атака продолжается. Местных жителей призвали не находиться на улице и возле мест "прилетов".

Инфографика КАБ, инфографика / Инфографика: Главред

Удары оккупантов по Сумам - главное

Как писал Главред, 27 июня российские оккупанты атаковали Сумы. Под ударом оказался спальный район города. В результате атаки пострадали 13 человек.

20 июня российские оккупанты атаковали Сумы КАБами. Удары наносились по окраинам города. В результате атаки погиб гражданский мужчина. КАБы повредили не менее 20 частных домов.

17 июня российские оккупанты нанесли удар дронами по сортировочному хабу "Новой почты" в Сумах. Терминал подвергся атаке двух "Шахедов".

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О персоне: Олег Григоров Олег Григоров - украинский государственный деятель, генерал полиции 3-го ранга. Председатель Сумской областной государственной администрации (с 17 апреля 2025 года), ранее был советником главы Национальной полиции Украины, пишет Википедия.

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