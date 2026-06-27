Пострадали младенцы: россияне нанесли прицельные удары по Сумам

Российские оккупанты нанесли удар по Сумам с помощью модифицированного реактивного дрона.

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Россия атаковала Сумы / Коллаж: Главред, фото: "Суспильне", Сумская МВА

Что известно:

Оккупанты атаковали Сумы

В результате атаки повреждены дома

Среди пострадавших есть младенцы

Российские оккупанты атаковали Сумы. Под ударом оказался спальный район города. В результате атаки есть пострадавшие. Об этом сообщил и.о. мэра Сум Артем Кобзар.

Мониторинговые каналы утверждают, что россияне могли атаковать Сумы реактивными дронами-ракетами "Бандероль".

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Ракета "Бандероль" / Инфографика: Главред

Одно из попаданий зафиксировали вблизи многоквартирного жилого дома в Заречном районе города. Там повреждено более 50 окон.

Глава Сумской ОГА Олег Григоров заявил, что враг атаковал Сумы модифицированным реактивным дроном.

"Прицельно — по гражданской инфраструктуре. Все последствия удара уточняются", — написал он.

В результате все-таки пострадали 13 человек, пишет глава Сумской городской администрации Сергей Кривошеенко. Среди травмированных есть двое полуторамесячных младенцев, их госпитализировали. Мамы детей не пострадали и находятся с малышами.

Также известно, что среди раненых трое мужчин в возрасте 63, 45 и 88 лет, а также четыре женщины в возрасте 54, 43, 37 и 48 лет.

"Все госпитализированы, проходят обследование и получают медицинскую помощь. Информация еще о 4 пострадавших уточняется. Повреждены 1 многоквартирный дом, 11 частных домов, около 10 автомобилей", — говорится в сообщении.

Также известно, что утром россияне атаковали и частный сектор в Ковпаковском районе города.

"В результате удара возник пожар, который оперативно ликвидировали сотрудники ГСЧС. Уничтожен автомобиль, повреждены расположенные рядом частные домовладения", — говорится в сообщении.

Каковы характеристики ракет "Бандероль" — ГУР МО Украины

Как сообщал Главред, Главное управление разведки Министерства обороны Украины на портале War&Sanctions обнародовало технические характеристики новой российской крылатой ракеты S8000 "Бандероль". Она оснащена реактивным двигателем и способна развивать максимальную скорость до 650 км/ч, тогда как ее крейсерская скорость составляет около 560 км/ч.

Длина ракеты достигает примерно пяти метров, диаметр корпуса — 30 сантиметров, а размах крыльев — 2,2 метра.

Максимальная дальность полета оценивается в 500 километров. В качестве силовой установки использован двигатель Swiwin SW800Pro китайского производства.

Ракета оснащена осколочно-фугасной боевой частью ОФБЧ-150 массой 114,3 кг, из которых 49,5 кг приходится на взрывчатое вещество. В качестве топлива используется авиационный керосин.

Удары РФ — последние новости Украины

Как сообщал Главред, советник министра обороны Сергей "Флеш" Бескрестнов заявлял, что атаки "Шахедов" на Киев и запад Украины после отключения белорусских ретрансляторов продолжатся, но их характер существенно изменится.

В ночь на 26 июня российская оккупационная армия атаковала Запорожскую область. В результате вражеской атаки поврежден частный жилой дом. На месте произошел пожар. Один человек погиб, ещё десять — получили ранения.

Вечером 25 июня РФ атаковала Киев ракетами. В Дарницком районе обломки ракеты упали на открытой территории, также возник пожар в складском помещении.

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