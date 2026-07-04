Всего 1 литр под куст: чем полить огурцы, чтобы росли быстрее и дали больше урожая

Узнайте, как правильно подкормить огурцы молоком, чтобы ускорить рост, защитить растения от корневой гнили и получить богатый урожай.

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Чем поливать огурцы для обильного урожая - подкормка огурцов молоком / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

О чём идёт речь в материале:

Чем поливать огурцы

Чем подкормить огурцы

Как подкормить огурцы молоком

Огурцы нуждаются в регулярной подкормке, особенно в период активного роста и плодоношения. Если растения развиваются медленно, образуют мелкие плоды или часто страдают от корневой гнили, помочь может простая органическая подкормка, которую легко приготовить в домашних условиях. Популярный блогер, огородник и автор YouTube-канала "Полезное ТВ" Николай Тертишник советует использовать для подкормки обычное пастеризованное молоко.

Главред выяснил, как подкармливать огурцы молоком.

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Чем подкормить огурцы, чтобы они быстрее росли

Огородник подчеркивает, что результат такой подкормки полностью зависит от дозировки молока и температуры воды, поэтому именно с этих деталей и стоит начинать приготовление раствора.

"На 10 л тёплой воды - 1 л молока, и чтобы это не навредило растению, пропорции не увеличиваем. Молочные бактерии, содержащиеся в молоке, в больших количествах будут подкислять почву, а в кислой почве растения растут плохо", - отметил автор канала "Полезное ТВ". Рекомендуем: Листья огромные, а плодов нет: копеечный раствор заставит кабачки давать завязи

Вода для раствора обязательно должна быть тёплой, поскольку у огурцов поверхностная корневая система, и холодная жидкость может вызвать опадение цветков и пожелтение уже завязавшихся плодов. Молоко же, наоборот, берут охлаждённым прямо из холодильника - именно оно и доводит общую температуру смеси до нужного, безопасного уровня.

Правила полива огурцов / Инфографика: Главред

По словам блогера, для раствора подходит обычное пастеризованное молоко жирностью 2,5–2,6% или меньше, ведь более жирный продукт может перекрыть доступ кислорода к корням растения.

Смотрите видео о том, как подкормить огурцы молоком:

Как молоко влияет на почву и корни огурцов

Автор канала объясняет, в чём конкретно заключается польза такого полива для микрофлоры почвы и корневой системы растений.

"Молоко, во-первых, оздоравливает почву. После полива молоком в почву заселяются полезные молочные бактерии, размножение которых препятствует появлению грибков и гнили, которые очень губительны для корневой системы, а на огурцах корневые гнили встречаются довольно часто", - рассказал Николай Тертишник.

По его словам, эти же бактерии способны синтезировать витамины и преобразовывать питательные вещества в почве в форму, доступную для корней. Лучше всего подкормка действует именно на огурцах, ведь их корневая система расположена близко к поверхности, а само растение растет и плодоносит очень быстро. Другие огородные культуры с более глубокими корнями, по наблюдениям блогера, в таком поливе не нуждаются. Если раствора осталось больше, им можно подкормить помидоры, перец, баклажаны, кабачки, дыни, тыквы или арбузы.

Сколько раствора лить под куст и как поливать

Перед внесением подкормки огурцы обязательно поливают обычной водой - примерно за полчаса, чтобы влага успела впитаться в почву. Только после этого вносят молочный раствор, и здесь важно именно количество.

"Молочного удобрения нам нужно будет всего 1 литр на одно взрослое растение. Поскольку мы предварительно полили почву, эта подкормка проникнет к самым нижним корешкам огурцов, и бактерии быстро начнут перерабатывать питательные вещества в легкодоступную для растения форму", - пояснил огородник.

Результат такой подкормки, по словам блогера, заметен довольно быстро.

"Вы увидите, как растение огурца быстро начинает расти ввысь, закладывает всё больше урожая, а завязавшиеся огурчики будут быстро созревать и увеличиваться в размере. И таким образом вы будете получать быстрый и обильный урожай", - подчеркнул автор канала "Полезное ТВ".

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Об источнике: YouTube-канал "Полезное ТВ" У канала почти три миллиона подписчиков. Его автор рассказывает о своём профессиональном опыте выращивания клубники, огурцов, томатов, перца, винограда и других садово-огородных культур. На канале можно найти рецепты подкормок для растений на всех этапах вегетации, садоводческие секреты по уходу за садом и огородом, а также множество лайфхаков, поделок и других полезных видео.

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