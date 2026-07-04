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Всего 1 литр под куст: чем полить огурцы, чтобы росли быстрее и дали больше урожая

Юрий Берендий
4 июля 2026, 15:16
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Узнайте, как правильно подкормить огурцы молоком, чтобы ускорить рост, защитить растения от корневой гнили и получить богатый урожай.
Всего 1 литр под куст: чем полить огурцы, чтобы росли быстрее и дали больше урожая
Чем поливать огурцы для обильного урожая - подкормка огурцов молоком / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

О чём идёт речь в материале:

  • Чем поливать огурцы
  • Чем подкормить огурцы
  • Как подкормить огурцы молоком

Огурцы нуждаются в регулярной подкормке, особенно в период активного роста и плодоношения. Если растения развиваются медленно, образуют мелкие плоды или часто страдают от корневой гнили, помочь может простая органическая подкормка, которую легко приготовить в домашних условиях. Популярный блогер, огородник и автор YouTube-канала "Полезное ТВ" Николай Тертишник советует использовать для подкормки обычное пастеризованное молоко.

Главред выяснил, как подкармливать огурцы молоком.

видео дня

Чем подкормить огурцы, чтобы они быстрее росли

Огородник подчеркивает, что результат такой подкормки полностью зависит от дозировки молока и температуры воды, поэтому именно с этих деталей и стоит начинать приготовление раствора.

"На 10 л тёплой воды - 1 л молока, и чтобы это не навредило растению, пропорции не увеличиваем. Молочные бактерии, содержащиеся в молоке, в больших количествах будут подкислять почву, а в кислой почве растения растут плохо", - отметил автор канала "Полезное ТВ".

Вода для раствора обязательно должна быть тёплой, поскольку у огурцов поверхностная корневая система, и холодная жидкость может вызвать опадение цветков и пожелтение уже завязавшихся плодов. Молоко же, наоборот, берут охлаждённым прямо из холодильника - именно оно и доводит общую температуру смеси до нужного, безопасного уровня.

Правила полива огурцов
Правила полива огурцов / Инфографика: Главред

По словам блогера, для раствора подходит обычное пастеризованное молоко жирностью 2,5–2,6% или меньше, ведь более жирный продукт может перекрыть доступ кислорода к корням растения.

Смотрите видео о том, как подкормить огурцы молоком:

Как молоко влияет на почву и корни огурцов

Автор канала объясняет, в чём конкретно заключается польза такого полива для микрофлоры почвы и корневой системы растений.

"Молоко, во-первых, оздоравливает почву. После полива молоком в почву заселяются полезные молочные бактерии, размножение которых препятствует появлению грибков и гнили, которые очень губительны для корневой системы, а на огурцах корневые гнили встречаются довольно часто", - рассказал Николай Тертишник.

По его словам, эти же бактерии способны синтезировать витамины и преобразовывать питательные вещества в почве в форму, доступную для корней. Лучше всего подкормка действует именно на огурцах, ведь их корневая система расположена близко к поверхности, а само растение растет и плодоносит очень быстро. Другие огородные культуры с более глубокими корнями, по наблюдениям блогера, в таком поливе не нуждаются. Если раствора осталось больше, им можно подкормить помидоры, перец, баклажаны, кабачки, дыни, тыквы или арбузы.

Сколько раствора лить под куст и как поливать

Перед внесением подкормки огурцы обязательно поливают обычной водой - примерно за полчаса, чтобы влага успела впитаться в почву. Только после этого вносят молочный раствор, и здесь важно именно количество.

"Молочного удобрения нам нужно будет всего 1 литр на одно взрослое растение. Поскольку мы предварительно полили почву, эта подкормка проникнет к самым нижним корешкам огурцов, и бактерии быстро начнут перерабатывать питательные вещества в легкодоступную для растения форму", - пояснил огородник.

Результат такой подкормки, по словам блогера, заметен довольно быстро.

"Вы увидите, как растение огурца быстро начинает расти ввысь, закладывает всё больше урожая, а завязавшиеся огурчики будут быстро созревать и увеличиваться в размере. И таким образом вы будете получать быстрый и обильный урожай", - подчеркнул автор канала "Полезное ТВ".

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Об источнике: YouTube-канал "Полезное ТВ"

У канала почти три миллиона подписчиков. Его автор рассказывает о своём профессиональном опыте выращивания клубники, огурцов, томатов, перца, винограда и других садово-огородных культур.

На канале можно найти рецепты подкормок для растений на всех этапах вегетации, садоводческие секреты по уходу за садом и огородом, а также множество лайфхаков, поделок и других полезных видео.

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