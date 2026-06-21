Почему помидоры трескаются и гниют прямо на ветках — главная ошибка

Обильный урожай помидоров зависит не только от подкормки, но и от правильного водного баланса.

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Как правильно поливать помидоры летом / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео на YouTube, magnific.com

Вы узнаете:

Как часто нужно поливать кусты помидоров в разные периоды роста

Сколько воды нужно томатам в неделю

Каковы признаки и последствия перелива растений

Лето — лучший период для садов и огородов, когда растения активно растут и цветут. Однако именно в жару они больше всего зависят от регулярного и правильного полива. Особенно это касается помидоров, ведь от уровня влажности зависит их рост, формирование плодов и урожайность.

Главред узнал, как правильно поливать помидоры летом.

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Как часто нужно поливать кусты помидоров

Прежде чем думать о том, как ускорить созревание зеленых помидоров, необходимо обеспечить им базовый качественный уход. Полив в этом процессе является решающим фактором, пишет Woman & Home.

"Общее правило для томатов — примерно 2,5–5 сантиметров воды в неделю. Однако эта норма существенно меняется в зависимости от этапа развития растения. Рассада нуждается в стабильно влажной почве, тогда как взрослым кустам, которые ещё не начали цвести, достаточно тщательного полива три-четыре раза в неделю", — объясняет эксперт по садоводству и коммерческий директор LBS Horticulture Ричард Баркер.

Когда на кустах появляются плоды, график полива оставляют прежним, но объем воды немного уменьшают. Избыток влаги во время созревания плодов — прямой путь к появлению верхушечной гнили.

Отдельного внимания заслуживают растения в контейнерах. Из-за ограниченного объема земли почва в горшках высыхает мгновенно. Поэтому горшечные томаты нуждаются в ежедневном поливе, а в аномальную жару — даже в двукратном (утром и вечером).

Почему желтеют листья помидоров / Инфографика: Главред

Нужен ли ежедневный полив томатов

Если речь идет о помидорах в открытом грунте или в теплице, то ежедневный полив им скорее навредит, чем поможет.

В открытом грунте: ежедневное поверхностное увлажнение стимулирует развитие слабой корневой системы, которая остается у поверхности и не углубляется. Это делает растение уязвимым к засухе и болезням. Томаты лучше поливать реже, но максимально глубоко и обильно.

ежедневное поверхностное увлажнение стимулирует развитие слабой корневой системы, которая остается у поверхности и не углубляется. Это делает растение уязвимым к засухе и болезням. Томаты лучше поливать реже, но максимально глубоко и обильно. В контейнерах и горшках: здесь действует противоположное правило. Ограниченное пространство заставляет почву высыхать за считанные часы, поэтому на балконах или патио поливать помидоры ежедневно — это жизненная необходимость.

Можно ли случайно перелить помидоры

Чрезмерный полив — распространенная проблема не только комнатных цветов, но и огородных культур. Помидоры очень чувствительны к застою влаги.

"Томаты любят влагу, но терпеть не могут "сидеть" в луже. Постоянное болото под кустом приводит к пожелтению листьев, задержке роста и загниванию корней. Качественный дренаж важен так же, как и сама вода", — отмечает известный телеведущий-садовод и посол Hampton Greenhouses Диармуид Хэвин.

Растения, которые не стоит сажать рядом с помидорами / Инфографика: Главред

Если на вашем участке тяжелая глинистая почва, обязательно добавляйте в лунки гравий, песок или специальные разрыхлители (перлит, вермикулит), чтобы улучшить отток лишней воды.

Смотрите видео о том, как правильно поливать помидоры

Какая ошибка при поливе является самой опасной

Главный враг томатов — непоследовательность. Садоводы часто допускают ошибку, когда оставляют растения на неделю без полива, а затем пытаются компенсировать это, выливая под куст тонны воды. Такой резкий контраст вызывает у растения сильный стресс, из-за которого плоды начинают трескаться прямо на ветках.

Основные табу летнего полива:

Полив по листьям: Всегда направляйте струю воды исключительно под корень. Мокрые листья в сочетании с летней жарой — идеальная среда для развития фитофторы и других грибковых инфекций.

Всегда направляйте струю воды исключительно под корень. Мокрые листья в сочетании с летней жарой — идеальная среда для развития фитофторы и других грибковых инфекций. Холодная вода: Вода из скважины или глубокого колодца должна сначала прогреться на солнце в бочках.

Если у вас нет возможности регулярно посещать огород, установите систему автоматического капельного полива. Это лучшая инвестиция, которая сэкономит и время, и здоровье растений.

Как точно определить, что помидорам не хватает воды

Растения умеют сигнализировать о своём состоянии. Нужно лишь внимательно присмотреться к ним. Признаками того, что помидоры "хотят пить", являются:

Вялость. Стебли и верхушки кустов становятся мягкими и поникают.

и верхушки кустов становятся мягкими и поникают. Скручивание листьев. Листовые пластины начинают сворачиваться лодочкой внутрь (хотя в полуденную жару это может быть и просто защитной реакцией на палящее солнце).

Листовые пластины начинают сворачиваться лодочкой внутрь (хотя в полуденную жару это может быть и просто защитной реакцией на палящее солнце). Изменение цвета. Нижние листья начинают желтеть, сохнуть и становятся хрустящими на ощупь.

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