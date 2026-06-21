Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютМамочкамЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Сад и огород

Почему помидоры трескаются и гниют прямо на ветках — главная ошибка

Руслана Заклинская
21 июня 2026, 12:12
google news Подпишитесь
на нас в Google
Обильный урожай помидоров зависит не только от подкормки, но и от правильного водного баланса.
Почему помидоры трескаются и гниют прямо на ветках — главная ошибка
Как правильно поливать помидоры летом / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео на YouTube, magnific.com

Вы узнаете:

  • Как часто нужно поливать кусты помидоров в разные периоды роста
  • Сколько воды нужно томатам в неделю
  • Каковы признаки и последствия перелива растений

Лето — лучший период для садов и огородов, когда растения активно растут и цветут. Однако именно в жару они больше всего зависят от регулярного и правильного полива. Особенно это касается помидоров, ведь от уровня влажности зависит их рост, формирование плодов и урожайность.

Главред узнал, как правильно поливать помидоры летом.

видео дня

Как часто нужно поливать кусты помидоров

Прежде чем думать о том, как ускорить созревание зеленых помидоров, необходимо обеспечить им базовый качественный уход. Полив в этом процессе является решающим фактором, пишет Woman & Home.

"Общее правило для томатов — примерно 2,5–5 сантиметров воды в неделю. Однако эта норма существенно меняется в зависимости от этапа развития растения. Рассада нуждается в стабильно влажной почве, тогда как взрослым кустам, которые ещё не начали цвести, достаточно тщательного полива три-четыре раза в неделю", — объясняет эксперт по садоводству и коммерческий директор LBS Horticulture Ричард Баркер.

Когда на кустах появляются плоды, график полива оставляют прежним, но объем воды немного уменьшают. Избыток влаги во время созревания плодов — прямой путь к появлению верхушечной гнили.

Отдельного внимания заслуживают растения в контейнерах. Из-за ограниченного объема земли почва в горшках высыхает мгновенно. Поэтому горшечные томаты нуждаются в ежедневном поливе, а в аномальную жару — даже в двукратном (утром и вечером).

Почему желтеют листья помидоров
Почему желтеют листья помидоров / Инфографика: Главред

Нужен ли ежедневный полив томатов

Если речь идет о помидорах в открытом грунте или в теплице, то ежедневный полив им скорее навредит, чем поможет.

  • В открытом грунте: ежедневное поверхностное увлажнение стимулирует развитие слабой корневой системы, которая остается у поверхности и не углубляется. Это делает растение уязвимым к засухе и болезням. Томаты лучше поливать реже, но максимально глубоко и обильно.
  • В контейнерах и горшках: здесь действует противоположное правило. Ограниченное пространство заставляет почву высыхать за считанные часы, поэтому на балконах или патио поливать помидоры ежедневно — это жизненная необходимость.

Можно ли случайно перелить помидоры

Чрезмерный полив — распространенная проблема не только комнатных цветов, но и огородных культур. Помидоры очень чувствительны к застою влаги.

"Томаты любят влагу, но терпеть не могут "сидеть" в луже. Постоянное болото под кустом приводит к пожелтению листьев, задержке роста и загниванию корней. Качественный дренаж важен так же, как и сама вода", — отмечает известный телеведущий-садовод и посол Hampton Greenhouses Диармуид Хэвин.

Растения, которые не стоит сажать рядом с помидорами
Растения, которые не стоит сажать рядом с помидорами / Инфографика: Главред

Если на вашем участке тяжелая глинистая почва, обязательно добавляйте в лунки гравий, песок или специальные разрыхлители (перлит, вермикулит), чтобы улучшить отток лишней воды.

Смотрите видео о том, как правильно поливать помидоры

Какая ошибка при поливе является самой опасной

Главный враг томатов — непоследовательность. Садоводы часто допускают ошибку, когда оставляют растения на неделю без полива, а затем пытаются компенсировать это, выливая под куст тонны воды. Такой резкий контраст вызывает у растения сильный стресс, из-за которого плоды начинают трескаться прямо на ветках.

Основные табу летнего полива:

  • Полив по листьям: Всегда направляйте струю воды исключительно под корень. Мокрые листья в сочетании с летней жарой — идеальная среда для развития фитофторы и других грибковых инфекций.
  • Холодная вода: Вода из скважины или глубокого колодца должна сначала прогреться на солнце в бочках.

Если у вас нет возможности регулярно посещать огород, установите систему автоматического капельного полива. Это лучшая инвестиция, которая сэкономит и время, и здоровье растений.

Как точно определить, что помидорам не хватает воды

Растения умеют сигнализировать о своём состоянии. Нужно лишь внимательно присмотреться к ним. Признаками того, что помидоры "хотят пить", являются:

  • Вялость. Стебли и верхушки кустов становятся мягкими и поникают.
  • Скручивание листьев. Листовые пластины начинают сворачиваться лодочкой внутрь (хотя в полуденную жару это может быть и просто защитной реакцией на палящее солнце).
  • Изменение цвета. Нижние листья начинают желтеть, сохнуть и становятся хрустящими на ощупь.

Вас также может заинтересовать:

Об источнике: Woman & Home

Woman & Home — ежемесячный журнал, базирующийся в Лондоне и публикующий статьи о моде и красоте для женщин в возрасте от 40 лет и старше, а также статьи о доме и саде, здоровье, еду, рецепты и питание, а также информацию о путешествиях. Журнал также публикует ежемесячные книжные обзоры, интервью с авторами и иногда рассказы, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
помидоры огород
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Украина лишает РФ главного преимущества: дроны меняют ход войны – FT

Украина лишает РФ главного преимущества: дроны меняют ход войны – FT

11:46Украина
Украинские дроны подожгли НПЗ в Сибири и морскую логистику в Крыму - подробности

Украинские дроны подожгли НПЗ в Сибири и морскую логистику в Крыму - подробности

11:11Война
Оккупанты ночью терроризировали Украину: есть погибшая и раненые

Оккупанты ночью терроризировали Украину: есть погибшая и раненые

08:55Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Китайский гороскоп на сегодня, 21 июня: Собакам - перспективы, Змеям - иллюзии

Китайский гороскоп на сегодня, 21 июня: Собакам - перспективы, Змеям - иллюзии

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке библиотекаря с книгами за 43 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке библиотекаря с книгами за 43 с

В Украине предлагают ограничить показ турецких сериалов – петиция

В Украине предлагают ограничить показ турецких сериалов – петиция

Давняя мечта наконец сбудется — три знака зодиака получат то, о чем мечтали

Давняя мечта наконец сбудется — три знака зодиака получат то, о чем мечтали

Почему нельзя гладить кошек: пять вещей, которые разбивают сердце питомца

Почему нельзя гладить кошек: пять вещей, которые разбивают сердце питомца

Последние новости

12:48

Бензин в Крыму - все: чего добивается Украина и куда будем бить дальше

12:25

Любовный гороскоп на 22–28 июня: Близнецам — разговоры, Козерогам — уют

12:12

Почему помидоры трескаются и гниют прямо на ветках — главная ошибка

11:53

Китайский гороскоп на завтра, 22 июня: Быкам - сюрприз, Козлам - пауза

11:46

Украина лишает РФ главного преимущества: дроны меняют ход войны – FT

Крым превратится в котел, к концу 2026-го россияне начнут бежать оттуда – СвитанКрым превратится в котел, к концу 2026-го россияне начнут бежать оттуда – Свитан
11:37

Гороскоп Таро на неделю: Близнецам — равновесие, Скорпионам — перемены

11:11

Украинские дроны подожгли НПЗ в Сибири и морскую логистику в Крыму - подробностиВидео

11:04

"Обстрел, паркинг, дым": Никитюк раскрыла, как прошел день рождения ее сына

10:50

Финансовый гороскоп с 22 по 28 июня: Овнам — обновление, Тельцам — стабильность

Реклама
10:49

Судьба может подбросить встречу с родной душой 22 июня: какой церковный праздник

09:53

Ребенок воссоединил Наталку Денисенко и Андрея Фединчика — семейное фото

09:53

После атак на мосты бензовозы в Крым стали сопровождать мобильные группы ПВО - ISW

09:48

Трамп забыл имя Маска во время выступления и взбудоражил сетьФотоВидео

08:55

Оккупанты ночью терроризировали Украину: есть погибшая и раненые

08:37

Гороскоп на завтра, 22 июня: Девам — раздражение, Козерогам — подарок

08:10

Июнь может побить рекорд: Коваленко спрогнозировал потери армии РФмнение

07:49

В Крыму и РФ прогремели взрывы: нанесены удары по портам в Керчи и Краснодарском крае

05:00

Три знака зодиака ждет неделя большой удачи: кому повезет больше всего

04:08

Почему нельзя гладить кошек: пять вещей, которые разбивают сердце питомцаВидео

04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке библиотекаря с книгами за 43 с

Реклама
03:33

Гороскоп на неделю с 22 по 28 июня: Овнам — энергия, Ракам — спокойствие

03:18

Самые креативные знаки зодиака: кто генерирует гениальные идеи на ходу

02:22

Тихий океан раскрыл тайну климата: найден ключ к главной загадке планеты

20 июня, суббота
23:53

В Ивано-Франковске больше не работают "языковые патрули": мэр назвал причину

22:59

Копейки: Катерина Кузнецова ошарашила гонорарами украинских актеров

22:35

РФ массированно ударила по Полтаве: много раненых, среди них — 4 ребенка

22:16

Основные запреты в день Ивана Купала: какие привычные вещи могут навлечь беду

22:11

Рожденные в конкретные три месяца выходят на пенсию раньше: в чем причина

21:31

Украину охватит адская жара: где будет теплее всего

21:31

"Моя популярность тебя не касается": детали громких "разборок" Трампа с Мелони

21:23

Кольца на ногах и жемчуг: дизайнер назвал главные аксессуары лета

21:12

Посев моркови в июне и июле: правила выращивания и хранения

21:05

В Украине предлагают ограничить показ турецких сериалов – петиция

20:40

В США умер легендарный режиссер и продюсер Джеймс Берроуз

20:38

Есть погибший и раненые: последствия массированного удара КАБами по СумамФото

20:32

Не только Зеленский: кто из украинских топ-чиновников отказался от польских наград, список

20:28

Подробности ударов РФ по Киевщине: что известно о раненых и прилетахФото

20:13

"Сегодня ночью": россияне подготовились к новому массированному удару – Зеленский

19:34

"Больше, чем клип": Green Grey представила последнюю видеоработу с участием "Дизеля"Видео

19:32

Мощные удары по Москве: The Hill о кризисе среди союзников Путина

Реклама
19:22

Зеленский выдвинул ультиматум Лукашенко: какие цели Украине "придётся уничтожить"

19:13

Давняя мечта наконец сбудется — три знака зодиака получат то, о чем мечтали

19:10

Как Крым можно освободить без больших потерь: Свитан объяснил сценариймнение

19:02

Гороскоп Таро на завтра 21 июня: Весам - изменить внешность, Девам - верить

18:36

Почему пиво в пакетах стало хитом: главная причина необычной формы розлива в СССР

18:36

Показал все: Рикки Мартин похвастался шикарной формой

18:35

Женщина заявила о домогательствах в поезде: полиция открыла уголовное производство

18:29

Женщина забрала собаку из салона: необычная стрижка собаки стала хитомВидео

18:22

Число жертв быстро растет: Россия атакует Запорожье КАБами, что известно

18:20

О плесени можно забыть навсегда: простой метод работает прямо на глазахВидео

Новости Украины
Пенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости Украины
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп Таро
Регионы
Новости ТернополяНовости СумНовости ЖитомираНовости ЧеркассыНовости ОдессыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ХарьковаНовости ДнепраНовости Полтавы
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Новости шоу бизнеса
Максим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла Пугачева
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять