Желтеют и опадают завязи огурцов: как спасти весь урожай за 48 часов

Агрономы выделили пять главных причин, по которым огурец жертвует потомством, и составили экстренный протокол помощи.

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Пожелтение завязей огурцов в большинстве случаев не является болезнью / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

Почему маленькие огурчики в теплице начинают желтеть и сохнуть

Как защитить кусты от температурных качелей с помощью бутылок

Какой пошаговый протокол остановит опадение плодов за два дня

Огурец — одна из самых популярных огородных культур, но даже при хорошем уходе иногда завязи начинают желтеть и осыпаться, не успев развиться в плоды. Такая проблема может возникать по разным причинам — от ошибок в уходе и поливе до неблагоприятных погодных условий или нехватки питательных веществ.

На Youtube-канал Огород с умом рассказали, почему огурец сбрасывает завязь.

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Если вы заметили, что завязи желтеют, то не стоит в панике бежать в садовый магазин за тяжелой химией и заливать грядки стимуляторами и удобрениями, пытаясь вылечить растение.

Первое, что важно понять: сброс завязи в подавляющем большинстве случаев — это не болезнь растения. На самом деле это естественный биологический механизм самосохранения растения, который называется аборт.

"Хорошая новость в том, что ваш огурец не болен, он просто пытается выжить. Растение — это очень умная система. Как только оно понимает, что из за сильного стресса или острой нехватки ресурсов физически не сможет выкормить весь заложенный урожай, оно безжалостно сбрасывает балласт. Огурец спасает себя, жертвуя потомством. И наша с вами задача сейчас понять, на что именно так остро реагирует куст", - рассказали на канале.

Пять реальных причин, почему огурец сбрасывает завязи

Причина №1. Водный стресс и температурный шок.

Огурец хоть и состоит почти полностью из воды и обожает высокую влажность, но категорически не переносит слишком холодную воду.

Если вы поливаете огурцы напрямую из скважины, водопровода или колодца водой, температура которой составляет ниже 20 градусов, вы буквально убиваете корневую систему своими руками. Механизм здесь очень простой — от резкого перепада температур корешки мгновенно получают термический шок и спазмы. Они просто перестают пить воду и усваивать питание.

В результате растение стоит в огромной луже ледяной воды, но при этом начинает медленно умирать от жажды. В таких условиях огурец немедленно сбрасывает все завязи, чтобы сохранить влагу для основных листьев и стебля.

Причина №2. Температурные качели в теплице

Идеальный коридор для огурца: 22–26°C днем и не ниже 18°C ночью.

В жару выше 32°C (которая часто бывает в поликарбонатных теплицах) пыльца становится стерильной, а гибриды впадают в тепловой ступор.

При ночном похолодании ниже 14°C "природный насос" отключается, корни засыпают и перестают усваивать фосфор и калий.

Причина №3. Голод на фоне изобилия

Популярный миф о том, что огурцу нужен только навоз или мочевина, приводит к "жированию" куста. Получая избыток азота, растение активно наращивает огромные листья-лопухи.

Биологическая логика проста: зачем размножаться, если условия для вегетации идеальны? При этом растение часто испытывает острый дефицит калия (отвечает за налив плодов) и бора (удерживает завязи).

Причина №4. Огуречные джунгли и перегруз

Ни один куст не способен одновременно выкормить 50 огурцов. Когда боковых побегов слишком много, начинается жесткая внутренняя конкуренция: нижние старые листья забирают всё питание, а верхушка желтеет и сохнет. Также рост новых завязей намертво блокируют забытые на грядке переросшие "кабачки".

Причина №5. Проблемы с опылением и влажностью

В закрытой теплице или в дождливую погоду насекомые не могут опылить цветы, и они опадают.

В сырой теплице с утренним конденсатом пыльца слипается, а нежные желтые цветки начинают гнить. Гниль мгновенно перекидывается на завязь.

Что любят и чего не любят огурцы / Инфографика: Главред

Как спасти урожай огурцов за 48 часов

Если огурцы начали массово желтеть, специалисты рекомендуют действовать по четкому алгоритму:

Шаг 1: Жесткая ревизия. Чистым секатором безжалостно удалите все пожелтевшие завязи, больные листья и пасынки из нижних 3–4 пазух. Это снимет с куста лишнюю нагрузку.

Шаг 2: Нормализация полива. Проверяйте влажность почвы, погрузив палец на глубину 10 см (земля должна быть умеренно влажной, но не липкой грязью). Поливайте только теплой, отстоявшейся на солнце водой. Замульчируйте грядки толстым слоем соломы или скошенной травы — это сработает как термос.

Шаг 3: Скорая помощь по листу. Как только сядет активное солнце, опрыскайте кусты антистрессовым препаратом на основе аминокислот или экстракта водорослей, добавив туда хелат бора. Это выведет растение из шока за пару часов и закрепит завязи.

Шаг 4: Корневая поддержка (через 2 дня). Чтобы переключить огурец на налив плодов, дайте калийно-фосфорную подкормку. Идеально подойдет монокалий фосфат (1 ст. ложка на 10 л теплой воды, по 1 литру под куст по влажной земле).

Чтобы защитить огурцы от ночных холодов, разложите вдоль грядок темные пластиковые бутылки или черные мешки с водой. Днем они будут забирать лишний жар, а ночью — отдавать тепло, работая как бесплатные батареи. Утром не забывайте слегка встряхивать шпалеры, чтобы сбросить лишний конденсат с цветков.

Агрономы также призвали отказаться от популярных интернет-рецептов, способных окончательно уничтожить посадки:

В частности, не стоит опрыскивать огурцы пищевой содой. Сода жестоко защелачивает почву (корни перестают усваивать фосфор) и сжигает микроскопические устьица на листьях.

Полив неразбавленным настоем коровяка или птичьего помета - это также не самый лучший вариант. Ударная доза аммиака сожжет нежную корневую систему.

Стоит также помнить, что попытка залить пожелтевшие кусты водой перекроет доступ кислорода к корням и спровоцирует неизлечимую корневую гниль.

Смотрите видео - Почему огурец сбрасывает завязь и что делать:

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