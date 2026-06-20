Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютМамочкамЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Сад и огород

Желтеют и опадают завязи огурцов: как спасти весь урожай за 48 часов

Анна Ярославская
20 июня 2026, 02:19
google news Подпишитесь
на нас в Google
Агрономы выделили пять главных причин, по которым огурец жертвует потомством, и составили экстренный протокол помощи.
Огурцы
Пожелтение завязей огурцов в большинстве случаев не является болезнью / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

  • Почему маленькие огурчики в теплице начинают желтеть и сохнуть
  • Как защитить кусты от температурных качелей с помощью бутылок
  • Какой пошаговый протокол остановит опадение плодов за два дня

Огурец — одна из самых популярных огородных культур, но даже при хорошем уходе иногда завязи начинают желтеть и осыпаться, не успев развиться в плоды. Такая проблема может возникать по разным причинам — от ошибок в уходе и поливе до неблагоприятных погодных условий или нехватки питательных веществ.

На Youtube-канал Огород с умом рассказали, почему огурец сбрасывает завязь.

видео дня

Если вы заметили, что завязи желтеют, то не стоит в панике бежать в садовый магазин за тяжелой химией и заливать грядки стимуляторами и удобрениями, пытаясь вылечить растение.

Первое, что важно понять: сброс завязи в подавляющем большинстве случаев — это не болезнь растения. На самом деле это естественный биологический механизм самосохранения растения, который называется аборт.

"Хорошая новость в том, что ваш огурец не болен, он просто пытается выжить. Растение — это очень умная система. Как только оно понимает, что из за сильного стресса или острой нехватки ресурсов физически не сможет выкормить весь заложенный урожай, оно безжалостно сбрасывает балласт. Огурец спасает себя, жертвуя потомством. И наша с вами задача сейчас понять, на что именно так остро реагирует куст", - рассказали на канале.

Пять реальных причин, почему огурец сбрасывает завязи

Причина №1. Водный стресс и температурный шок.

Огурец хоть и состоит почти полностью из воды и обожает высокую влажность, но категорически не переносит слишком холодную воду.

Если вы поливаете огурцы напрямую из скважины, водопровода или колодца водой, температура которой составляет ниже 20 градусов, вы буквально убиваете корневую систему своими руками. Механизм здесь очень простой — от резкого перепада температур корешки мгновенно получают термический шок и спазмы. Они просто перестают пить воду и усваивать питание.

В результате растение стоит в огромной луже ледяной воды, но при этом начинает медленно умирать от жажды. В таких условиях огурец немедленно сбрасывает все завязи, чтобы сохранить влагу для основных листьев и стебля.

Причина №2. Температурные качели в теплице

Идеальный коридор для огурца: 22–26°C днем и не ниже 18°C ночью.

В жару выше 32°C (которая часто бывает в поликарбонатных теплицах) пыльца становится стерильной, а гибриды впадают в тепловой ступор.

При ночном похолодании ниже 14°C "природный насос" отключается, корни засыпают и перестают усваивать фосфор и калий.

Причина №3. Голод на фоне изобилия

Популярный миф о том, что огурцу нужен только навоз или мочевина, приводит к "жированию" куста. Получая избыток азота, растение активно наращивает огромные листья-лопухи.

Биологическая логика проста: зачем размножаться, если условия для вегетации идеальны? При этом растение часто испытывает острый дефицит калия (отвечает за налив плодов) и бора (удерживает завязи).

Причина №4. Огуречные джунгли и перегруз

Ни один куст не способен одновременно выкормить 50 огурцов. Когда боковых побегов слишком много, начинается жесткая внутренняя конкуренция: нижние старые листья забирают всё питание, а верхушка желтеет и сохнет. Также рост новых завязей намертво блокируют забытые на грядке переросшие "кабачки".

Причина №5. Проблемы с опылением и влажностью

В закрытой теплице или в дождливую погоду насекомые не могут опылить цветы, и они опадают.

В сырой теплице с утренним конденсатом пыльца слипается, а нежные желтые цветки начинают гнить. Гниль мгновенно перекидывается на завязь.

Что любят и чего не любят огурцы
Что любят и чего не любят огурцы / Инфографика: Главред

Как спасти урожай огурцов за 48 часов

Если огурцы начали массово желтеть, специалисты рекомендуют действовать по четкому алгоритму:

Шаг 1: Жесткая ревизия. Чистым секатором безжалостно удалите все пожелтевшие завязи, больные листья и пасынки из нижних 3–4 пазух. Это снимет с куста лишнюю нагрузку.

Шаг 2: Нормализация полива. Проверяйте влажность почвы, погрузив палец на глубину 10 см (земля должна быть умеренно влажной, но не липкой грязью). Поливайте только теплой, отстоявшейся на солнце водой. Замульчируйте грядки толстым слоем соломы или скошенной травы — это сработает как термос.

Шаг 3: Скорая помощь по листу. Как только сядет активное солнце, опрыскайте кусты антистрессовым препаратом на основе аминокислот или экстракта водорослей, добавив туда хелат бора. Это выведет растение из шока за пару часов и закрепит завязи.

Шаг 4: Корневая поддержка (через 2 дня). Чтобы переключить огурец на налив плодов, дайте калийно-фосфорную подкормку. Идеально подойдет монокалий фосфат (1 ст. ложка на 10 л теплой воды, по 1 литру под куст по влажной земле).

Чтобы защитить огурцы от ночных холодов, разложите вдоль грядок темные пластиковые бутылки или черные мешки с водой. Днем они будут забирать лишний жар, а ночью — отдавать тепло, работая как бесплатные батареи. Утром не забывайте слегка встряхивать шпалеры, чтобы сбросить лишний конденсат с цветков.

Агрономы также призвали отказаться от популярных интернет-рецептов, способных окончательно уничтожить посадки:

В частности, не стоит опрыскивать огурцы пищевой содой. Сода жестоко защелачивает почву (корни перестают усваивать фосфор) и сжигает микроскопические устьица на листьях.

Полив неразбавленным настоем коровяка или птичьего помета - это также не самый лучший вариант. Ударная доза аммиака сожжет нежную корневую систему.

Стоит также помнить, что попытка залить пожелтевшие кусты водой перекроет доступ кислорода к корням и спровоцирует неизлечимую корневую гниль.

Смотрите видео - Почему огурец сбрасывает завязь и что делать:

Ранее Главред писал, что кабачки — очень урожайный и простой в выращивании овощ. Если окружить кабачки подходящими соседями по грядке, то можно будет отпугнуть распространенных вредителей кабачков и собрать десятки плодов с каждого куста. Детальнее читайте в материале: Лучшие соседи для кабачков: что посадить рядом для рекордного урожая.

Вам также может быть интересно:

Об источнике: Youtube-канал "Огород с умом"

Youtube-канал "Огород с умом" позиционирует себя как канал "о грамотном и результативном огородничестве".

По словам автора, он рассказывает о том, что реально работает на земле, а на что не стоит тратить время.

"Если вы хотите выращивать крепкие овощи, собирать ведра спелых томатов и хрустящих огурцов, но при этом не ночевать на грядках — вы попали по адресу. Этот канал создан как для начинающих дачников, так и для огородников со стажем", - говорится в описании.

На канале можно найти видео на такие темы:

  • выращивание сильной рассады без вытягивания;
  • посадка, формировка и уход за овощами в теплице и открытом грунте;
  • схемы полива, мульчирования и повышения плодородия почвы;
  • эффективная и безопасная защита растений от болезней и вредителей;
  • практические лайфхаки, которые экономят время и силы.

"Никакой скучной теории — только практика, объяснение причин и конкретные результаты", - отмечает автор канала.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
огород огурцы сад
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Прямые переговоры с РФ о завершении войны: Зеленский назвал главное условие

Прямые переговоры с РФ о завершении войны: Зеленский назвал главное условие

22:33Украина
Президент Польши распорядился лишить Зеленского высшей награды: в чём причина

Президент Польши распорядился лишить Зеленского высшей награды: в чём причина

21:54Мир
"Недели будет достаточно": Зеленский выдвинул Лукашенко жесткий ультиматум

"Недели будет достаточно": Зеленский выдвинул Лукашенко жесткий ультиматум

20:24Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Почему розетки в СССР делали значительно выше, чем сейчас: ответ удивит многих

Почему розетки в СССР делали значительно выше, чем сейчас: ответ удивит многих

Китайский гороскоп на завтра, 20 июня: Свиньям - успех, Крысам - заботы

Китайский гороскоп на завтра, 20 июня: Свиньям - успех, Крысам - заботы

Почему нельзя оставлять ключ в двери на ночь: эксперты предупредили об опасности

Почему нельзя оставлять ключ в двери на ночь: эксперты предупредили об опасности

Евро дорожает, а доллар летит вниз: новый курс валют на 22 июня

Евро дорожает, а доллар летит вниз: новый курс валют на 22 июня

Гороскоп на сегодня, 20 июня: Тельцам — недоразумения, Рыбам — облегчение

Гороскоп на сегодня, 20 июня: Тельцам — недоразумения, Рыбам — облегчение

Последние новости

02:19

Желтеют и опадают завязи огурцов: как спасти весь урожай за 48 часов

01:30

Один из детей Джоли решил поддерживать связь с Брэдом Питтом

01:19

Угроза удара РФ ядерным оружием по Украине: Свитан назвал главное условиеВидео

00:41

Трамп выдал дичь о войне в Украине: танки РФ могли быть в Киеве "за три часа"

19 июня, пятница
23:52

Жара больше не помешает сну: простой способ сделать спальню прохладнееВидео

Крым превратится в котел, к концу 2026-го россияне начнут бежать оттуда – СвитанКрым превратится в котел, к концу 2026-го россияне начнут бежать оттуда – Свитан
22:55

Пионы очаруют пышным цветом в следующем году: что сделать после цветения

22:33

Прямые переговоры с РФ о завершении войны: Зеленский назвал главное условие

22:27

"Непробиваемые ворота": сын Сумской высказался о "российской" дочери актрисы

21:54

Президент Польши распорядился лишить Зеленского высшей награды: в чём причина

Реклама
21:45

Для максимального урожая: какие плодовые деревья нужно обязательно обрезать летом

20:56

Не Львов и не Харьков: какой город был настоящей первой столицей УкраиныВидео

20:47

Как спасти перец от паутинного клеща: садоводы раскрыли секретный трюк

20:42

Не "имя нарицательное": как правильно сказать на украинском языкеВидео

20:28

Инсайдеры заговорили о встрече короля Чарльза и опальной невестки Меган Маркл

20:26

Демпинга при закупках услуг по содержанию дорог больше не будет — Федерация работодателей Украины

20:24

"Недели будет достаточно": Зеленский выдвинул Лукашенко жесткий ультиматум

20:07

Энн Хэтэуэй беременна в третий раз: как выглядит актриса

19:41

НПЗ России в огне: раскрыт сценарий коллапса в нефтяном секторе РФ

19:40

Как мгновенно отпугнуть ос с участка без химии: в Сети завирусился хитрый трюк

19:36

Беларусь угрожает "отпором" Украине: что произошло на Брянщине, есть ли угроза с севераВидео

Реклама
19:10

Трамп неожиданно изменил правила игры: Кущ бо ударе по планам Нетаньяху и Иранамнение

19:04

"Путешественник во времени" показал кадры конца света: как все началосьВидео

18:27

Зачем хозяйки распыляют чеснок на окна — неожиданный способ защиты домаВидео

18:26

Сестры устроили целый спектакль ради котенка: родители догадались не сразуВидео

18:00

Крым вернуть легче, чем Донбасс: названы реальные сроки и пути деоккупацииВидео

17:42

Урожай будет больше, а цены пойдут вниз: какой фрукт в Украине подешевеет

17:42

Дождей почти не будет: Украину атакует сильная жара — прогноз

17:37

Дайверы нашли сокровище с затонувшего корабля: его цена впечатляетВидео

16:55

Кроты сбегут мгновенно: какие природные ароматы навсегда выгонят их из участка

16:54

Монах не садился ни на минуту за 5 лет: что стало с его теломВидео

16:37

"Она умоляла меня": между Трампом и Мелони разгорелся громкий конфликтВидео

16:24

Россияне били по гражданским: в Краматорске есть погибшие и много пострадавшихФото

16:12

Евро дорожает, а доллар летит вниз: новый курс валют на 22 июня

15:59

Котлеты получатся сочными и без лишнего жира: что нужно добавить в фарш

15:57

В Житомире за государственную измену осудили мужчину: что известно

15:53

Старый сарай превратили в роскошный особняк с секретной комнатой

15:51

Будет настоящая жара: регионы разогреет до более +30

15:46

"Не дает заснуть": украинский певец признался, что устроился в школу ради брони

15:39

У Путина впервые отреагировали на удары по Москве и пригрозили УкраинеВидео

15:28

Для "серьезных" мирных переговоров: в Кремле дерзко выдвинули условие Европе

Реклама
15:22

Чем полить кабачки в июне, чтобы урожай был в разы больше: проверенный способ

15:12

Будет сиять как новая: как отмыть даже самый стойкий нагар со сковороды без химии

15:04

Шестой десяток: "краш" Галкин и его торс снова убили наповал поклонниц

14:54

Трем знакам зодиака звезды обещают самую счастливую неделю года

14:37

Лето 2026 года может стать самым жарким в истории: чем это грозит миру

14:37

Малоизвестное украинское слово "веремия": что оно на самом деле означает

14:33

Партнеры приняли новые решения, а Путин боится: Зеленский рассказал о результатах переговоров

14:32

До 20 лет: в РФ хотят судить Тину Кароль

14:31

Секрет логотипа Mercedes-Benz: что на самом деле на нем изображеноВидео

13:58

"Услышьте мой голос": иранскую певицу приговорили к 74 ударам плетьюВидео

Новости Украины
ПолитикаОтключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизация
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотап
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Регионы
Новости ЛьвоваНовости ХарьковаНовости ДнепраНовости ПолтавыНовости СумНовости ТернополяНовости ЧеркассыНовости ЖитомираНовости РовноНовости ОдессыНовости Запорожья
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять