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Чем полить помидоры в июле: простой трюк увеличит урожай томатов на 25%

Анна Ярославская
4 июля 2026, 03:37
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Урожайность томатов зависит от правильного усвоения калия и фосфора.
Помидоры
Чем удобрять томаты в июле месяце: секретный рецепт / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Кратко:

  • Секретный полив раз в неделю ускоряет рост кустов на четверть
  • Цитраты переводят калий и фосфор в доступную для корней форму
  • Названы точные пропорции домашней подкормки для томатов

Помидоры считаются одной из самых популярных овощных культур благодаря простоте выращивания и высокой урожайности. Однако даже при регулярном поливе и подкормках растения иногда плохо развиваются: листья желтеют, скручиваются или опадают, а количество плодов остается небольшим.

Эксперты по садоводству отмечают, что одна из причин может заключаться в том, что томаты не способны в полной мере усваивать питательные вещества из почвы. В этом случае может помочь дополнительная подкормка, которая улучшает усвоение минералов и стимулирует рост растений, пишет nowosci.com.pl.

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Опытные садоводы утверждают: если использовать такое удобрение один раз в неделю, кусты могут развиваться быстрее, а урожайность увеличится. При правильном уходе рост растений способен ускориться примерно на 25%.

Что любят и чего не любят томаты
Что любят и чего не любят томаты / Инфографика: Главред

Чем подкормить томаты в июле: простой раствор с лимонной кислотой

Для активного роста и обильного плодоношения томатам необходимы калий и фосфор. Именно эти элементы участвуют в формировании цветочных кистей, из которых впоследствии развиваются плоды. Чтобы растения могли эффективнее усваивать питательные вещества из почвы, некоторые садоводы используют раствор лимонной кислоты.

Считается, что содержащиеся в лимонной кислоте цитраты помогают сделать ряд минералов, в том числе калий, фосфор и азот, более доступными для корневой системы. Благодаря этому томаты легче усваивают необходимые элементы, что положительно сказывается на росте кустов и развитии завязей.

Приготовить такую подкормку очень просто. Для этого достаточно растворить 1 чайную ложку лимонной кислоты в 10 литрах воды. Под каждый куст рекомендуется выливать около 0,5 литра готового раствора.

Использовать средство советуют один раз в неделю, обязательно после обычного полива, чтобы не повредить корневую систему.

Сторонники этого метода отмечают, что лимонная кислота не только способствует лучшему усвоению питательных веществ, но и помогает сдерживать развитие некоторых бактерий и грибков. Благодаря этому растения могут стать более устойчивыми к заболеваниям, в том числе к вершинной гнили плодов.

При этом стоит учитывать, что эффективность такого способа не имеет широкого научного подтверждения и во многом зависит от состава почвы, ее кислотности и общего ухода за растениями. Поэтому использовать раствор лимонной кислоты рекомендуется как дополнительную меру, а не как замену полноценным комплексным удобрениям.

Смотрите видео - Зачем дачники прокалывают стебли помидоров медной проволокой:

Как писал Главред, даже при хорошем уходе иногда завязи огурцов начинают желтеть и осыпаться, не успев развиться в плоды. Такая проблема может возникать по разным причинам - от ошибок в уходе и поливе до неблагоприятных погодных условий или нехватки питательных веществ. Детальнее читайте в материале: Желтеют и опадают завязи огурцов: как спасти весь урожай за 48 часов.

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Об источнике: nowosci.com.pl

nowosci.com.pl - это официальный сайт одной из самых известных и старых региональных газет Польши - Nowości (Dziennik Toruński).

Издание сфокусировано на событиях города Торунь и Куявско-Поморского воеводства Польши.

Газета начала выходить еще в конце 1967 года. В свое время она стала уникальным прецедентом - первой ежедневной газетой в Польской Народной Республике, которая издавалась на уровне районного центра (повет), а не столицы воеводства.

Газета имеет колоссальное влияние в своем регионе. На пике популярности печатной версии ее читали около 65% жителей Торуни. За свои заслуги перед регионом газета награждена почетной медалью воеводства и престижной городской медалью Thorunium.

Портал и сама газета принадлежат крупнейшему в Польше медиахолдингу региональной прессы - Polska Press. Эта группа контролирует подавляющее большинство региональных газет и сайтов в стране.

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