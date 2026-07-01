Помидоры гибнут в жару из-за одной ошибки: что сделать, чтобы собрать богатый урожай

Помидоры могут погибать из-за неправильного полива в жару. Эксперт объяснил, когда нужно поливать растения и каких ошибок следует избегать летом.

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Почему гибнут помидоры в жару - правильный полив для обильного урожая / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

О чём идёт речь в материале:

Как поливать помидоры летом

Когда поливать помидоры

Как спасти помидоры от жары

В период сильной жары помидоры особенно нуждаются в правильном уходе. Высокие температуры в 37–40 °C могут негативно влиять на корневую систему растений, из-за чего помидоры ослабевают, хуже развиваются и могут потерять будущий урожай. Блогер, огородник и автор YouTube-канала "Моя дача, сад, огород и всё вокруг них" Андрей рассказал, как правильно поливать помидоры в жаркую погоду, почему не стоит лить воду прямо под куст и какая ошибка чаще всего вредит растениям.

Главред выяснил, когда лучше поливать помидоры.

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Когда лучше поливать помидоры в жару: утром или вечером

В жаркие дни важно не только дать растению воду, но и помочь корневой системе пережить высокие температуры. По словам садовода, именно вечерний полив имеет преимущество, ведь за день корни сильно нагреваются под солнцем.

"Мы поливаем вечером. Почему лучше поливать именно вечером? Потому что корни за день очень сильно перегреваются", - рассказал Андрей.

Эксперт пояснил, что перегретая корневая система не может полноценно работать. Особенно это заметно в тех случаях, когда почва не замульчирована, а у растения недостаточно листьев для защиты от солнца.

Смотрите видео о том, как ухаживать за помидорами в жару:

Почему вечерний полив помогает томатам пережить жару

Вода вечером выполняет не только функцию увлажнения почвы. Она также помогает охладить корни после жаркого дня.

"За ночь растения не только насыщаются водой, но и сама вода охлаждает их корни. Она охлаждает их вечером, после такого палящего солнца, ночью, утром, а в течение дня влага постепенно испаряется", - пояснил Андрей.

При утреннем поливе часть пользы теряется, ведь во время сильной жары влага быстро испаряется.

Как правильно поливать помидоры / Инфографика: Главред

Какой водой правильно поливать помидоры летом

Одно из распространенных заблуждений огородников - использование слишком холодной воды прямо из-под крана или из колодца. По словам Андрея, резкий перепад температуры может негативно повлиять на корни томатов.

"Нельзя поливать холодной водой", - отметил эксперт.

В то же время не стоит использовать воду, которая весь день простояла под палящим солнцем и стала слишком горячей.

"Мало того, что корневая система перегрета, мы ещё и кипятком её поливаем. Поэтому нужна такая вода, чтобы она была и не холодной, и не слишком горячей - обычная нормальная вода", - пояснил огородник.

Для комфортного полива Андрей рекомендует заранее набирать воду в емкости, чтобы она успела принять температуру окружающей среды.

Главная ошибка при поливе томатов: вода только под куст

Одна из самых распространенных ошибок - поливать помидоры исключительно под самый ствол. Из-за этого растение может формировать поверхностную корневую систему и быть менее устойчивым к засухе.

"Мы часто поливаем прямо под корень томата. И из-за этого он развивает действительно поверхностную корневую систему", - пояснил Андрей.

Огородник советует поливать не часто, но обильно, чтобы вода проникала глубже в землю. Это стимулирует развитие корней в разных направлениях.

"Лучше поливать томаты обильно, но реже. Поскольку мы промочиваем почву вглубь, томат понимает, что на глубине еще остается вода, и он, соответственно, стремится развивать корневую систему именно туда", - отметил специалист.

Как правильно поливать помидоры для развития сильной корневой системы

Чтобы растение формировало больше корней, воду лучше подавать не только у стебля, но и по бокам. Так помидор будет искать влагу и развивать корни шире.

"Я, например, сажаю помидоры по два ряда вместе, а рядом прокладываю дорожку. И стараюсь поливать между помидорами и по бокам - благодаря этому растения чувствуют воду", - рассказал Андрей.

Чем мощнее корневая система, тем лучше растение переносит жару и формирует урожай.

"Там, где они чувствуют воду, туда и развивают корневую систему. Тогда у томата получаются хорошо развитые корни со всех сторон, а не только под ним. Чем больше корневая система, тем лучше томат будет расти", - подчеркнул огородник.

Почему нельзя вымывать корни томатов во время полива

Еще одна проблема - слишком сильная струя воды, которая может обнажить корни. Это становится дополнительным стрессом для растения.

"Поливать прямо под ствол томата - это, конечно, ошибка. Еще я вижу, что иногда направляют струю в одно место, вымывают корни растения так, что они обнажаются, и так и оставляют. Томаты с вымытой корневой системой - это серьезная травма для растения", - пояснил Андрей.

Если корни уже обнажились, их нужно немедленно засыпать землёй и замульчировать.

"Такую корневую систему нужно присыпать землёй, замульчировать и в дальнейшем стараться поливать аккуратно, чтобы не вымывать почву вокруг растения", - добавил эксперт.

Как защитить помидоры от жары и сохранить урожай

В период экстремальной жары правильный полив становится одним из главных факторов будущего урожая. Томаты нуждаются в стабильном увлажнении, умеренно тёплой воде и правильном подходе к развитию корней.

"Поливать помидоры можно по-разному, и результат будет разным. Но сейчас растениям нужно помочь, ведь когда стоят такие высокие температуры - 37, 38, 40 градусов - это может сильно сказаться на будущем урожае", - подытожил Андрей.

Правильный вечерний полив, мульчирование и формирование сильной корневой системы помогут томатам легче пережить жару и дать хороший урожай даже в сложных погодных условиях.

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Об источнике: YouTube-канал "Моя дача, сад, огород и всё вокруг них" YouTube-канал "Моя дача, сад, огород и всё вокруг них" - это украиноязычный образовательно-практический ресурс о садоводстве и огородничестве. Автор канала делится пошаговыми рекомендациями по выращиванию овощей, ягод и уходу за приусадебным участком. Контент ориентирован как на начинающих, так и на опытных огородников и основан на реальном практическом опыте выращивания культур в открытом грунте и тепличных условиях. Значительная часть видео посвящена подкормке растений, защите от болезней и восстановлению культур после погодных стрессов.

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