Гортензии будут радовать цветением до поздней осени: чем подкормить их в июле

Гортензии могут украшать сад роскошными соцветиями вплоть до самой осени, если в июле обеспечить им правильный уход.

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Чем подкормить гортензии в июле, чтобы они цвели до поздней осени / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Вы узнаете:

Чем подкормить гортензии в июле

Как правильно поливать гортензии в жару

Когда обрезать гортензии

Гортензии способны радовать садоводов пышным цветением в течение всего лета. Однако, чтобы продлить этот период вплоть до осени, важно правильно ухаживать за кустами в течение лета. В июле растение требует особого внимания, ведь жара быстро высушивает почву, а длительное цветение истощает силы куста.

Главред расскажет, чем подкормить гортензии в июле, чтобы они пышно цвели до осени.

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Как правильно поливать гортензии в жару

Гортензии особенно чувствительны к недостатку воды. Почва должна оставаться влажной, но не переувлажненной. Рекомендуем поливать растения рано утром или вечером, когда солнце уже не так активно. Чтобы удержать влагу, стоит замульчировать землю садовым компостом или перепревшим навозом. Это поможет избежать пересыхания и трещин в почве, которые часто появляются в жаркие дни.

Удаление отцветших соцветий

Чтобы продлить цветение гортензий, рекомендуем регулярно обрезать увядшие цветы. Если удалять отцветшие соцветия, растение не будет тратить силы на поддержание отмерших частей и направит их на формирование новых бутонов.

Как подготовить гортензии в июле

Весной гортензии нуждаются в стартовых удобрениях, но в июле задача меняется: растение нужно поддержать в фазе активного цветения. Для этого используют подкисляющие или щелочные удобрения в зависимости от желаемого оттенка цветов.

Хорошо помогает кофейная гуща, которая постепенно изменяет кислотность почвы. Эффективным вариантом является и лимонная кислота: 30 граммов на 10 литров воды, которой поливают куст под корень раз в три-четыре недели. Такая подкормка помогает сохранить яркость и продолжительность цветения.

Календарь цветения / Инфографика: Главред

Смотрите видео о том, чем обработать гортензии в жару:

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