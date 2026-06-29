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Секрет рекордного урожая томатов: одна простая добавка творит чудеса

Алексей Тесля
29 июня 2026, 22:20
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Специалисты по садоводству отмечают, что грамотное питание помогает растениям оставаться крепкими и устойчивыми.
Помидоры
Как получить богатый урожай помидоров / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

  • Грамотное питание помогает растениям оставаться крепкими и устойчивыми
  • Важен правильный момент начала подкормо, говорят эксперты

Июнь и июль считаются решающим периодом в развитии томатов. Именно в разгар лета растения активно набирают силу: густая зелень постепенно уступает место формированию плодов, которые к концу сезона превращаются в сочные спелые помидоры.

При достаточном количестве солнца и влаги выращивание томатов не требует особых сложностей. Важно обеспечить им не менее 6–7 часов прямого солнечного света ежедневно, чтобы кусты развивались полноценно и давали стабильный урожай, пишет Express.co.uk.

видео дня

Не менее значимую роль играет подкормка. Специалисты по садоводству отмечают, что грамотное питание помогает растениям оставаться крепкими и устойчивыми, а также формировать большое количество плодов с насыщенным вкусом.

При этом важен правильный момент начала подкормок. Сразу после высадки удобрения вносить не стоит - лучше дождаться появления первых желтых цветков. Именно в этот период растение переключает силы с роста зелени на формирование плодов и особенно нуждается в питательных веществах.

После начала подкормок ключевым становится регулярный график. Особенно это актуально для томатов, выращиваемых в контейнерах, где почва быстрее теряет питательные элементы. Оптимальным решением считается фиксированный день обработки - например, еженедельное внесение удобрений в один и тот же день.

При этом эксперты предупреждают: превышать дозировку нельзя. Избыток удобрений может привести к накоплению солей в почве и повреждению корневой системы, что негативно скажется на состоянии растения.

По внешнему виду также можно определить состояние томатов. Пожелтение листьев часто сигнализирует о нехватке питательных веществ. В таком случае рекомендуется чередовать разные виды удобрений, чтобы восстановить баланс питания и вернуть растениям здоровый вид.

Что любят и чего не любят томаты
/ Инфографика: Главред

Важно помнить, что удобрения нельзя вносить в сухую почву - перед подкормкой растения обязательно нужно полить чистой водой. Это помогает защитить корни и улучшает усвоение полезных веществ.

Лучшее время для подкормки - утро. В этот период растения наиболее активно усваивают питание, тогда как вечерние процедуры могут привести к избыточной влажности и нежелательным процессам в почве.

Смотрите видео - выращивание томатов:

На первом этапе семена томатов выращивают в виде рассады, обеспечивая им регулярный полив и необходимые питательные вещества. После того как молодые растения становятся достаточно крепкими, их пересаживают в открытый грунт, проводят первую подкормку и организуют защиту от возможных заболеваний.

По мере развития кустов их подвязывают, удаляют лишние боковые побеги и вносят удобрения, включая внекорневые подкормки, чтобы поддерживать активный рост и общее состояние растений. В течение сезона также проводят профилактические обработки и при необходимости компенсируют дефицит магния и кальция, особенно в период формирования завязей и перед плодоношением.

В начале августа верхушки кустов прищипывают, чтобы растение направляло силы на созревание уже сформировавшихся плодов. Завершается сезон сбором спелых томатов.

Специалисты подчеркивают, что даже устойчивые и неприхотливые культуры, которые обычно хорошо чувствуют себя на солнечных и сухих участках, могут не выдерживать постоянной сырости и начинают быстро ухудшаться при застое влаги.

Ранее садовник дал действенный совет. Один предмет очень легко использовать, а эффект от него будет заметен мгновенно.

Напомним, ранее Главред писал о том, что делать с опавшей листвой. Есть несколько замечательных вариантов, как переработать опавшие листья, чтобы они принесли пользу садовому участку и домашним растениям.

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Об источнике: Express.co.uk

Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

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