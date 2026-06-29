В саду не будет клещей весь сезон: какое простое средство поможет от них избавиться

Клещи поджидают нас не только в диких лесах, но и буквально под ногами - на наших собственных дворах.

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Как защитить сад от клещей с помощью домашней смеси / Коллаж: Главред, фото: pixabay, pexels

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Как избавиться от клещей в саду на весь сезон

Какое простое домашнее средство поможет

С наступлением тепла городские парки, дачи и даже уютные частные дворы превращаются в зону повышенного риска. Мало кто знает, но эти опасные паразиты активизируются уже в конце марта и остаются угрозой вплоть до поздней осени. При этом они поджидают нас не только в диких лесах, но и буквально под ногами - на наших собственных дворах, пишет Agroforum.hu.

Всего в мире насчитывается почти 700 видов клещей. Интересно, что у них разные тактики охоты в зависимости от анатомии:

Зрячие клещи: обычно подкарауливают жертву на кончиках травинок, прячась в тени, и забираются на человека или животное снизу.

обычно подкарауливают жертву на кончиках травинок, прячась в тени, и забираются на человека или животное снизу. Слепые клещи: атакуют сверху, выбирая для засады обратную сторону листьев на кустах.

Поскольку укусы этих существ чреваты тяжёлыми инфекциями (в частности, болезнью Лайма, вирусным энцефалитом и менингитом), защита должна быть комплексной: от закрытой одежды во время прогулок до обработки территории.

Секретное оружие садовода: кедровый спрей своими руками

Один из самых эффективных экологичных способов очистить сад от незваных гостей - использование кедровой мульчи. Она содержит натуральное соединение цедрол, обладающее мощными инсектицидными свойствами - то есть не просто отпугивает, а уничтожает клещей.

Вместо дорогой химии вы можете самостоятельно приготовить эффективный раствор для опрыскивания участка.

Что понадобится:

кедровая мульча - 4 стакана;

вода - 4 литра;

жидкое кастильское мыло - 1 чайная ложка.

Чтобы приготовить средство, высыпьте мульчу в большую емкость и залейте её водой. Доведите смесь до кипения, после чего сразу выключите огонь и оставьте её до полного остывания. Для достижения максимального эффекта дайте раствору настояться в течение суток.

В заключение тщательно процедите жидкость и добавьте в нее кастильское мыло - оно абсолютно безопасно для растений и поможет готовому средству надежно закрепиться на листьях и траве.

Согласно рекомендациям экспертов, для надежной защиты сада и территории вокруг дома в течение всего сезона достаточно тщательно опрыскивать участок этим фильтрованным раствором всего один раз в месяц.

Защита от клещей и комаров / Инфографика: Главред

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