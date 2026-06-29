Сохранится до весны: благоприятные даты в июле для сбора озимого чеснока

Вы узнаете:
- Когда выкапывать озимый чеснок в июле 2026 года
- Какие дни лунного календаря считаются лучшими
- Как правильно собрать урожай для длительного хранения
Июль — один из самых важных месяцев для огородников, выращивающих озимый чеснок. Именно в этот период наступает время сбора урожая, а от правильно выбранной даты зависит не только качество головок, но и их способность храниться в течение всей зимы.
Главред решил выяснить, когда лучше всего собирать озимый чеснок в июле 2026 года и какие рекомендации дают опытные огородники для длительного хранения урожая.
Почему огородники ориентируются на лунный календарь
Как рассказала опытная огородница на YouTube-канале "Лунная страна", лунный календарь учитывает не только фазы Луны, но и ее пребывание в разных знаках зодиака. Сторонники такого подхода считают, что эти факторы могут влиять на состояние растений и качество собранного урожая.
По словам эксперта, особенно благоприятным для сбора чеснока считается период убывающей Луны, когда питательные вещества максимально концентрируются в подземной части растения.
"При убывающей Луне ваш чеснок наиболее плотный, вкусный и насыщенный питательными веществами. Он не портится, не высыхает", — говорится в видео.
Лучшие дни для выкапывания чеснока в июле 2026 года
Согласно рекомендациям лунного календаря, в июле 2026 года для сбора озимого чеснока наиболее подходят несколько периодов.
- 1 июля — убывающая Луна в Козероге.
- 2 и 3 июля — убывающая Луна в Водолее.
- 7 и 8 июля — убывающая Луна в Овне.
- 9 и 10 июля — убывающая Луна в Тельце.
- 11 и 12 июля — убывающая Луна в Близнецах.
- 15 и 16 июля — растущая Луна в Льве.
- 27 и 28 июля — растущая Луна в Козероге.
- 30 и 31 июля — убывающая Луна в Водолее.
Именно эти даты сторонники лунного календаря считают наиболее удачными для получения качественного урожая, который сможет долго храниться без потери вкусовых качеств.
Как правильно собирать чеснок, чтобы он не испортился
Садовод подчеркнула, что для успешного хранения важное значение имеет не только дата сбора, но и соблюдение правильной технологии выкапывания.
"Для выкапывания чеснока лучше всего выбирать сухой солнечный день, желательно утром или вечером, чтобы чеснок не пересыхал на открытом солнце", — отметила автор.
Когда лучше всего выкапывать озимый чеснок в июле 2026 года для идеального хранения — смотрите в видео.
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Об источнике: YouTube-канал "Лунная страна"
"Лунная страна" — украинский YouTube-канал, специализирующийся на лунных прогнозах, календарях и советах, основанных на лунном календаре. Канал предлагает рекомендации относительно благоприятных дней для посева и ухода за растениями, а также другие полезные советы для садоводов и огородников. На данный момент подписчиками канала являются почти 32 тысячи пользователей.
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