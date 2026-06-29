Сохранится до весны: благоприятные даты в июле для сбора озимого чеснока

Городница рассказала, какие дни июля считаются лучшими для сбора озимого чеснока.

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Как правильно выкапывать чеснок, чтобы не повредить головки / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот

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Когда выкапывать озимый чеснок в июле 2026 года

Какие дни лунного календаря считаются лучшими

Как правильно собрать урожай для длительного хранения

Июль — один из самых важных месяцев для огородников, выращивающих озимый чеснок. Именно в этот период наступает время сбора урожая, а от правильно выбранной даты зависит не только качество головок, но и их способность храниться в течение всей зимы.

Главред решил выяснить, когда лучше всего собирать озимый чеснок в июле 2026 года и какие рекомендации дают опытные огородники для длительного хранения урожая.

видео дня

Почему огородники ориентируются на лунный календарь

Как рассказала опытная огородница на YouTube-канале "Лунная страна", лунный календарь учитывает не только фазы Луны, но и ее пребывание в разных знаках зодиака. Сторонники такого подхода считают, что эти факторы могут влиять на состояние растений и качество собранного урожая.

По словам эксперта, особенно благоприятным для сбора чеснока считается период убывающей Луны, когда питательные вещества максимально концентрируются в подземной части растения.

"При убывающей Луне ваш чеснок наиболее плотный, вкусный и насыщенный питательными веществами. Он не портится, не высыхает", — говорится в видео.

Лучшие дни для выкапывания чеснока в июле 2026 года

Согласно рекомендациям лунного календаря, в июле 2026 года для сбора озимого чеснока наиболее подходят несколько периодов.

1 июля — убывающая Луна в Козероге.

2 и 3 июля — убывающая Луна в Водолее.

7 и 8 июля — убывающая Луна в Овне.

9 и 10 июля — убывающая Луна в Тельце.

11 и 12 июля — убывающая Луна в Близнецах.

15 и 16 июля — растущая Луна в Льве.

27 и 28 июля — растущая Луна в Козероге.

30 и 31 июля — убывающая Луна в Водолее.

Именно эти даты сторонники лунного календаря считают наиболее удачными для получения качественного урожая, который сможет долго храниться без потери вкусовых качеств.

Что любит и чего не любит чеснок / Инфографика: Главред

Как правильно собирать чеснок, чтобы он не испортился

Садовод подчеркнула, что для успешного хранения важное значение имеет не только дата сбора, но и соблюдение правильной технологии выкапывания.

"Для выкапывания чеснока лучше всего выбирать сухой солнечный день, желательно утром или вечером, чтобы чеснок не пересыхал на открытом солнце", — отметила автор.

Когда лучше всего выкапывать озимый чеснок в июле 2026 года для идеального хранения — смотрите в видео.

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Об источнике: YouTube-канал "Лунная страна" "Лунная страна" — украинский YouTube-канал, специализирующийся на лунных прогнозах, календарях и советах, основанных на лунном календаре. Канал предлагает рекомендации относительно благоприятных дней для посева и ухода за растениями, а также другие полезные советы для садоводов и огородников. На данный момент подписчиками канала являются почти 32 тысячи пользователей.

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